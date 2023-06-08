Chồng thường xuyên 'lên giường' với những cô gái quyến rũ, không thèm ngó ngàng đến vợ, một lần vô tình nhìn qua khe cửa lúc vợ đang tắm, anh bật khóc nức nở

Tâm sự 08/06/2023 10:59

Huy cũng chỉ là đàn ông, khó tránh cám dỗ. Việc ôm ấp, thậm chí là lên giường với gái lạ bên ngoài dần trở thành cảm giác mới mẻ và đầy kích thích mà Huy khó từ chối được.

Huy và Quyên cưới nhau sau hai năm yêu đương. Cả hai quen biết qua bạn bè, ấn tượng đầu đều rất tốt nên cứ tìm hiểu nhau rồi đi đến hôn nhân Huy và Quyên đều từng trải qua một vài mối tình, có sâu đậm cũng có mờ nhạt. Nhưng đều đã đến tuổi lập gia đình lại tìm được người thích hợp nên cũng không đắn đo quá nhiều cho việc kết hôn. Đúng người đúng thời điểm, thế là họ thành vợ chồng

Cũng như bao cặp vợ chồng khác, hai năm đầu mới cưới là khoảng thời gian êm đềm và hạnh phúc nhất của cả hai. Thời gian đó Huy cũng không quá bận rộn trong công việc, cứ tan làm là chạy về với vợ. Cả hai trải qua 2 năm vợ chồng son rất ngọt ngào, đi đâu cũng có nhau, đều nghĩ cho nhau trong mọi hoàn cảnh. Nhưng đến năm thứ ba, khi Quyên sinh con đầu lòng thì mọi chuyện dần thay đổi. Thời gian khi Quyên vừa mới sinh con, Huy cũng thương vợ lắm, luôn đỡ đần vợ việc chăm con. Nhưng đến khi con được 1 tuổi thì Huy bắt đầu bận rộn hơn khi được thăng chức. Anh bắt đầu rượu chè nhậu nhẹt, quen biết bạn bè cũng nhiều hơn trước mà bỏ bê gia đình.

Cũng đúng lúc này, Quyên lại mang thai con thứ hai. Cách con đầu chỉ vỏn vẹn 1 năm nên chuyện chăm con với Quyên lại càng vất vả hơn. Dù rằng Huy mướn cả người giúp việc để giúp vợ khi anh đi bận đi công tác nhưng có người giúp việc nào đỡ đần, yêu thương vợ được như chồng đâu? Lại thêm việc sinh hai con xong, thân hình Quyên từ gọn gàng thon thả, giờ lại phì nhiêu đầy vết rạn. Quyên tự ti đến mức chẳng khi nào dám bật đèn khi gần gũi với chồng.

Chồng thường xuyên 'lên giường' với những cô gái quyến rũ, không thèm ngó ngàng đến vợ, một lần vô tình nhìn qua khe cửa lúc vợ đang tắm, anh bật khóc nức nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Còn phần Huy, từ lúc vợ sinh con thứ hai, mỗi lần ân ái đều không còn được như trước. Anh cũng có cảm giác không còn muốn gần vợ như thời chưa có con. Anh lại bận rộn hơn, thời gian về nhà lại càng ít. Cùng lúc đó, vì tính chất công việc, anh có nhiều hơn những mối quan hệ và đối tác. Nhiều đối tác lại còn muốn Huy dẫn đến các beer club, thậm chí là quán bar để giải khuây. Dần dà, bên cạnh Huy lúc này không ít mỹ nữ. Huy cũng chỉ là đàn ông, khó tránh cám dỗ. Việc ôm ấp, thậm chí là lên giường với gái lạ bên ngoài dần trở thành cảm giác mới mẻ và đầy kích thích mà Huy khó từ chối được.

Lần đó, đang ngồi cạnh vợ thì Huy nhận được tin nhắn. Là tin nhắn từ một cô nàng vô cùng quyến rũ mà anh mới quen. Cô ta hẹn anh ra quán quen, bạn bè anh cũng đang đợi ở đó. Thấy vậy, Huy hí hửng quần áo bảnh bao đi gặp gái đẹp. Đúng lúc anh chuẩn bị xuống nhà thì đi ngang nhà tắm hé cửa. Anh cũng không tính để ý gì, vì vợ sề của anh mà, cô ấy tắm táp thì có gì đáng để nhìn? Nhưng chỉ vừa lướt mắt qua thì anh thấy gì là lạ. Anh chợt dừng bước, tiến sát lại khe hở cửa nhà tắm rồi như chết sững. Phản chiếu trong gương là hình ảnh chiếc bụng đầy vết rạn của vợ, cả vết mổ lần đó sinh con khó của vợ. Anh thẩn thờ, trong lòng như có gì đó đổ vỡ. Hóa ra đây là lý do mỗi lần gần nhau, vợ anh đều muốn tắt đèn…

Chồng thường xuyên 'lên giường' với những cô gái quyến rũ, không thèm ngó ngàng đến vợ, một lần vô tình nhìn qua khe cửa lúc vợ đang tắm, anh bật khóc nức nở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh lách vào khe cửa, tiến đến gần vợ hơn. Anh cầm chiếc bông tắm cạnh bên, bắt đầu chà lưng cho vợ. Vợ anh ban đầu ngại ngùng lắm, cứ bảo anh ra ngoài đi. Nhưng nói hoài anh cũng không nhúc nhích nên cô đành để mặc anh. Huy chà lưng cho vợ, lại giúp vợ kì cọ. Anh thấy lòng thắt lại khi thấy thân hình ngày một bị tàn phá vì sinh con của vợ. Anh thấy mắt mình cay cay, sao đến giờ anh mới nhận ra vợ anh vì anh mà hy sinh thế này? Cô ấy nào có còn là cô gái xinh đẹp, mọi gã đàn ông đều khao khát có được. Vì anh mà vợ bằng lòng thế nào, sao anh không biết? Anh còn vì chán chê vợ mà tìm thú vui bên ngoài. Vô tâm như anh có xứng đáng làm chồng không?

- Vợ à, từ nay mỗi lần tắm để chồng kì cọ cho vợ nhé?

- Em…em tự làm được mà..

- Không, vợ phải để anh làm, để anh biết vợ vì anh và con mà có nhiều vết rạn xấu xí thế này...

Huy thấy vợ ngậm ngùi xúc động mà càng cảm thấy có lỗi với vợ. Tối đó, anh hủy hẹn với bạn bè và cũng kết thúc luôn với cô bồ xinh đẹp. Anh ở nhà, đấm bóp cho vợ, giúp vợ chăm con. Huy hứa với mình từ nay sẽ đền bù cho vợ không thiếu gì. Vợ vì anh bằng lòng xấu xí, anh sẽ vì vợ thủy chung một đời. Đàn ông tài cán gì nếu chỉ biết nhậu nhẹt, bồ bịch vợ con? Người vợ mình mình cũng không biết yêu thương thì còn đủ tư cách làm gì nữa?

Chồng thường xuyên 'lên giường' với những cô gái quyến rũ, không thèm ngó ngàng đến vợ, một lần vô tình nhìn qua khe cửa lúc vợ đang tắm, anh bật khóc nức nở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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