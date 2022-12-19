Oái oăm thay Quang lại không thích cô. Linh cũng biết Quang đã từng có bạn gái. Tuy nhiên Linh vẫn nghĩ cứ kiên trì. Cô bắt đầu nói rằng mình học kém cần gia sư và nhờ mẹ mời Quang tới dạy vì anh ấy giỏi giang, điềm đạm. Quang tới nhà Linh dạy học, còn Linh thì vẫn ngày ngày say đắm Quang. Một ngày cô thẳng thắn thú nhận tình cảm của mình thì bị Quang cự tuyệt không thương tiếc: "Anh có bạn gái rồi. Nếu thế này anh sẽ không dạy em nữa...". Rồi Quang nghỉ dạy học thật.

Gia đình Linh rất giàu có, cô đúng là tiểu thư "ngậm thìa vàng" từ nhỏ. Bố mẹ Linh lại chỉ sinh được mình cô nên cưng chiều 1 cách tuyệt đối. Linh lớn lên nhan sắc bình thường, cũng không có điểm gì đáng để chê. Biết gia thế nhà Linh cũng nhiều anh chàng nhăm nhe chinh phục được cô tiểu thư giàu có. Ấy thế nhưng Linh lại chỉ thích Quang. Anh hàng xóm cùng khu con nhà bình thường, đẹp trai hết mức.

2 tháng sau bất ngờ Quang xuất hiện trước nhà Linh mang cho cô 1 ôm hoa và bảo: "Đi uống cafe với anh không?". Linh ngỡ như trong mơ. Rồi qua qua lại, thành tình yêu. Linh cũng chẳng cần Quang ngỏ lời vì cô sẵn sàng nói trước. 2 tháng sau nữa thì Linh dẫn Quang về giới thiệu với mẹ về tình cảm chính thức 2 đứa. Mẹ Linh nói nếu yêu rồi thì cưới đi và rồi chỉ 1 tháng sau là họ cưới.

Sau đó Linh cũng im lặng, chỉ dám nhìn trộm Quang từ xa. Đến lúc 27 tuổi, không thấy Linh mảy may nhìn đến lũ con trai xếp hàng ở cửa nên mẹ Linh có 1 số gợi ý thì Linh nửa đùa nửa thật bảo: "Con chẳng thể thích ai ngoài anh Quang. Con chỉ lấy anh Quang thôi. Mẹ nhiều tiền sao chẳng mua được anh ấy về cho con?".

Linh không ngờ mọi thứ đến nhanh và đúng ý mình thế. Đám cưới to nhất vùng. Mọi người khen Quang tốt phước lấy được cô tiểu thư con nhà giàu có. Mải say sưa với niềm hạnh phúc nên Linh cũng chỉ cười, miễn là cuối cùng cô cũng có được Quang.

Sau khi tiệc tan cũng vào lúc chiều muộn, Linh về ngôi nhà riêng mẹ cô mua cho. Quang nói rằng cứ để anh ở lại riêng tư với bạn thân 1 chút. Linh về nhà và chuẩn bị tươm tất chờ Quang nhận nốt lời chúc tụng. Đang lâng lâng nghĩ đến niềm hạnh phúc có được Quang thì thấy anh say khướt bước vào phòng. Linh đỡ Quang loạng choạng bước vào thì bỗng thấy Quang cười gằn và nói 1 câu khiến cô chết sững: "Anh đã cưới... mẹ em... theo ý em rồi". Như thế là thế nào nhỉ?

Trong lúc Quang đồ ụp người xuống chiếc giường thì Linh suy nghĩ về điều anh vừa nói. Cô hiểu ngay có gì bất thường ở đây, hình như say quá nên anh đã sắp xếp lộn về trật tự câu thì phải. Linh liền chạy ngay xuống đi thẳng về nhà mình.

Mẹ Linh thấy Linh hớt hải chạy về thì vội vàng hỏi chuyện. Linh nhìn thẳng mặt mẹ mà hỏi: "Có phải mẹ 'mua' anh Quang về làm chồng con không?". Mẹ Linh rối rít bảo làm gì có chuyện đó, mẹ đâu có can thiệp vào chuyện 2 đứa. Nhưng khi Linh nói rằng anh Quang nói hết sự thật rồi thì mẹ Linh mới khóc: "Tại mẹ thương con, thương nó. Mẹ chỉ bảo nếu 2 đứa hạnh phúc bên nhau mẹ sẽ lo giúp khoản nợ 4 tỷ của mẹ nó và mua cho 2 đứa nhà xe các thứ. Thằng này làm hỏng hết chuyện rồi".

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Linh cay đắng hiểu ra chân tướng sự việc. Đúng như cô nghĩ, câu anh ta nói đúng phải là: "Anh đã cưới em vì mẹ em rồi". Và cũng đúng như Linh linh tính có bàn tay can thiệp của mẹ cô trong cuộc hôn nhân này. Giờ thì biết làm sao đây, người cô yêu ở ngay đó nhưng vẫn cách xa nghìn trùng. Cô mong muốn có được anh nhưng thực sự không phải bằng cách này. Chỉ vì 1 lời nói đùa và mẹ cô thương con nên làm vậy thì cũng biết trách ai đây? Một cuộc hôn nhân được lột trần sự thật quá sớm thì làm sao có thể có hạnh phúc.

Ở bên nhau nếu có cũng chỉ có sự ngượng ngùng mà thôi. Đúng là tiền bạc có thể mua được nhiều thứ, có thể mua luôn được cả chú rể nhưng tình cảm thì không. Linh thực sự cảm thấy bế tắc, tiến thoái lưỡng nan. Quay về nhà thì không muốn, ở lại nhà thì giận mẹ vô cùng. Ngay đêm tân hôn biết đi đâu bây giờ đây?