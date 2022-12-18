Ly thân suốt 2 năm ròng chưa từng gặp lại, bất ngờ một hôm chồng tìm đến đưa ra lời thỉnh cầu khó tin

Thuý chia sẻ, cuộc hôn nhân của cô có lẽ là minh chứng rõ nét nhất cho nhận xét ấy. Khi cô và chồng quyết định ly thân, ròng rã 2 năm sau đó họ chẳng gặp nhau lấy 1 lần và cứ ngỡ sẽ chẳng còn tia hy vọng nào cho họ trở về bên nhau. Nhưng rồi cái kết cho mối quan hệ của họ đã khiến bao người ngỡ ngàng, ngay đến Thuý là người trong cuộc thậm chí có thời điểm vẫn cảm thấy khó tin.

Kết hôn không có nghĩa là mãi mãi không chia lìa và nhiều khi ly hôn cũng chẳng phải đã đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ. Cho dù thế nào đi nữa, tin chắc rằng chỉ cần có tình thì rồi hai người cũng sẽ trở về bên nhau.

Quá chán nản cô đã quyết định ly hôn. Lúc ấy Thanh - chồng Thuý mới giật mình sực tỉnh, vội vã xin lỗi và hứa hẹn thay đổi nhưng Thuý không mềm lòng. Cô từng cho anh không ít cơ hội, cuối cùng mọi chuyện vẫn đâu đóng đấy. Không thuyết phục nổi vợ, Thanh đành đề nghị ly thân trước và Thuý đồng ý.

"Tôi ly thân chồng vì suốt 3 năm chung sống anh ấy quá vô tâm, thiếu trách nhiệm với gia đình. Chồng tôi nghiện game và nghỉ cả làm để chơi game, chuyện thâu đêm ở quán nét không về nhà đều như cơm bữa. Tôi sống cảnh có chồng cũng như không, thậm chí anh ấy còn xin tiền tôi để nướng vào game", Thuý kể.

Sau ly thân, Thanh chuyển ra ngoài sống. Ít lâu sau anh gọi điện cho cô, lúc ấy Thuý mới biết Thanh đã vào Sài Gòn làm ăn chung với bạn bè. Thuý sớm xác định sau ly hôn vẫn làm bạn với chồng cũ vì con nên cô sử xự với anh rất hòa nhã, bình thản. Cô cũng mừng cho anh đã biết tu chí làm ăn, họ bắt đầu xây dựng cuộc sống mới của riêng mình.

Hai năm sau đó Thuý chưa một lần gặp lại Thanh vì anh không về quê nhưng anh vẫn chuyển tiền đều đặn cho cô nuôi con. Ngoài ra ít nhất 1 tuần anh gọi điện hỏi thăm cô 1 lần. Thuý cảm thấy thế là thỏa mãn. Về chuyện ly hôn hai người đều không nhắc tới, Thuý không vội vì hiện tại cô chưa có ý định tìm người mới. Còn Thanh, hẳn khi nào anh về lúc ấy họ mới chính thức ra tòa.

Một ngày cuối tuần, Thuý đột ngột nhận được cuộc gọi từ Thanh, hỏi cô và con có ở nhà hay không. Anh nói, anh đã trở về rồi. Hai năm qua Thuý vẫn ở chỗ trọ cũ, Thanh chưa quên nên lập tức đến gặp vợ con.

"Nhìn thấy anh ấy, thú thực lòng tôi có những cảm xúc rất lạ. Những giận hờn của quá khứ đã chẳng còn sót lại. Thời gian qua chúng tôi trên danh nghĩa ly thân nhưng lại chưa từng xa cách nhau. Tôi và anh đều nắm rõ về công việc, cuộc sống của đối phương, đều biết người kia chưa có ai khác", Thuý tâm sự.

Thanh ngày gặp lại rất khác so với trong trí nhớ của Thuý. Anh đen đi nhiều nhưng rắn giỏi và tràn đầy năng lượng tích cực. Thuý biết anh đã chẳng còn là người chồng khi xưa của cô. Thuý vừa mừng cho anh lại thấy bồi hồi và có chút mong chờ trong lòng.

Thanh nhìn chăm chú vợ một lúc rồi đột ngột cầm tay cô, dịu dàng nói: "Anh vẫn luôn mong chờ ngày này. Em hãy quên anh khi trước đi, thử tìm hiểu và chấp nhận con người mới của anh được không? Mình đừng ly hôn nữa em nhé".

Lời thỉnh cầu tha thiết của Thanh khiến Thuý thẫn thờ, hơn hết là xúc động và vui mừng. Có lẽ khi xưa ly thân chỉ vì không còn cách nào khác, thực ra trong lòng Thuý và Thanh vẫn yêu thương nhau. Bởi thế nên 2 năm qua chẳng ai có ý nghĩ tìm kiếm hạnh phúc khác mà vẫn đau đáu hướng về nhau.

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Đối với Thanh, thời gian ly thân đã sâu sắc giúp anh hiểu ra sai lầm của bản thân. Cũng may Thuý vẫn cho anh cơ hội để sữa chữa, chờ đợi anh thay đổi. Những ngày tháng xa vợ con, anh nhận ra cô và con quan trọng đến thế nào. Đứng trước nguy cơ mất đi điều quan trọng trong cuộc đời, anh thật sự sợ hãi vô cùng. Nỗi sợ hãi này khắc sâu vào đáy lòng anh, từ giờ cho tới cuối đời cũng chẳng thể nào quên được.

Thuý kể, họ đã trở về bên nhau như thế, như chưa từng chia ly 2 năm ròng. Thanh vẫn là Thanh nhưng là phiên bản khác hoàn thiện hơn của chính anh. Sau sóng gió tình cảm giữa họ càng thắm thiết hơn xưa, bởi lúc này họ đã biết điều gì là đáng trân quý cần phải nâng niu, bảo vệ.