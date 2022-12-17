Biết tin tôi mang thai, chồng bỗng lạnh nhạt bất thường, đến khi tìm hiểu thì bàng hoàng biết được đêm tân hôn chồng say bí tỉ chẳng đụng chạm

Tâm sự 17/12/2022 09:52

Anh đi sớm về khuya, không hỏi han tôi một lời, càng không mua đồ cho vợ tẩm bổ. Anh mặc kệ tôi muốn ăn ngủ, chăm sóc sức khỏe ra sao thì tùy.

Sau đám cưới 2 tháng thì tôi phát hiện mang thai. Cũng không ngờ được rằng chỉ có một lần trong đêm tân hôn là tôi đã có thể cấn bầu. Tôi lập tức thông báo cho chồng đang đi công tác nhưng có vẻ anh bận lắm nên không mấy mừng vui hỏi han. 

Tôi thông báo mang thai được khoảng một tuần thì chồng tôi kết thúc chuyến công tác trở về. Cứ nghĩ vợ chồng đoàn tụ thì tôi sẽ được chăm sóc nâng niu. Vậy nhưng chồng lại rất thờ ơ và lạnh nhạt với đứa con vợ đang mang trong bụng. 

 

Anh đi sớm về khuya, không hỏi han tôi một lời, càng không mua đồ cho vợ tẩm bổ. Anh mặc kệ tôi muốn ăn ngủ, chăm sóc sức khỏe ra sao thì tùy. Tôi hỏi anh không chào đón đứa con này hay sao thì chồng chỉ ậm ừ chẳng đáp lời. Căm hận quá, tôi tuyên bố ly hôn. Ai ngờ vừa dứt lời, chồng đột ngột buông một câu sốc không tả nổi: “Có phải con tôi đâu mà tôi yêu thương?”.

Biết tin tôi mang thai, chồng bỗng lạnh nhạt bất thường, đến khi tìm hiểu thì bàng hoàng biết được đêm tân hôn chồng say bí tỉ chẳng đụng chạm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi uất nghẹn tột cùng. Tại sao chồng lại nói lời vô lý đùng đùng đến mức ấy. Dù chồng đi công tác hơn 2 tháng nay nhưng chúng tôi đã có một đêm tân hôn bên nhau. Quan trọng là tôi không hề phản bội anh. Chẳng lẽ tôi tự mang thai mà không cần chồng chắc?

Tôi gào lên với chồng như vậy thì anh đủng đỉnh giáng thêm một câu nữa khiến tôi kinh hãi: “Có lẽ cô không biết nhưng sự thật là đêm tân hôn tôi không làm gì cả”. Anh bảo hôm đó uống nhiều rượu mệt quá nên vừa vào phòng tân hôn là anh ta nằm vật ra ngủ ngay. Tôi cũng uống rượu nên thậm chí còn ngủ từ trước rồi. 

Đêm tân hôn vợ chồng tôi không xảy ra quan hệ, vậy thì vì sao tôi mang thai? Tôi bàng hoàng nhớ về bữa tiệc chia tay đời độc thân cách đám cưới 1 tuần của mình. Bữa tiệc đó được cô bạn thân tôi tổ chức cho tại nhà của cô ấy. Hôm đó có hơn chục người cả nam nữ đến dự. Vì người yêu cũ của tôi chơi chung nhóm bạn nên anh ta cũng đến. 

Tôi sợ hãi gọi điện cho cô bạn hỏi han, nhận được câu trả lời mà tôi khủng hoảng tột độ. Nó bảo được nửa bữa tiệc thì tôi say mềm và người yêu cũ đã dìu tôi vào phòng ngủ. Lúc đó nó lo lắng hỏi thì tôi bảo không sao, đồng ý để anh ta dìu vào phòng nên nó không ngăn cản nữa. Khoảng một tiếng sau, anh ta mới trở ra. Nó cho rằng tôi vẫn còn chút tình lưu luyến nên bịn rịn chia tay người cũ mà thôi.

Biết tin tôi mang thai, chồng bỗng lạnh nhạt bất thường, đến khi tìm hiểu thì bàng hoàng biết được đêm tân hôn chồng say bí tỉ chẳng đụng chạm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết trách ai bây giờ? Lập tức gọi điện cho gã đàn ông đó thì anh ta khẳng định tôi vui vẻ đồng ý quan hệ chứ hắn ta không bắt ép. Cố nhớ lại nhưng chỉ biết đúng là chúng tôi có uống rượu với nhau, sau đó anh ta bảo đưa tôi đi nghỉ ngơi và tôi gật đầu. Chồng tôi nói vậy rồi dập máy. Chẳng còn cơ hội nào cho chúng tôi quay về bên nhau rồi. Dẫu hối hận và không cam lòng nhưng tôi không thể sửa chữa lại lỗi lầm này nữa rồi...

Tiệc tàn còn chưa kịp tân hôn thì tôi đã bẽ bàng khi vô tình nghe được bí mật động trời từ đám cưới bạn thân của chồng

Tiệc tàn còn chưa kịp tân hôn thì tôi đã bẽ bàng khi vô tình nghe được bí mật động trời từ đám cưới bạn thân của chồng

Tôi cứ quanh quẩn, chạy chỗ này, chỗ kia giúp đỡ các công việc thu dọn. Chính vì vậy mà tôi tình cờ nghe được những người bạn đang nhậu với chồng mình.

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