Chồng sắp cưới tặng chiếc áo dài mặc Tết, không may bị chật nên tôi liên hệ shop xin đổi nào ngờ cô nhân viên tiết lộ thông tin khiến tôi muốn hủy hôn tức thì

Linh là trai phố. Tuy bố không làm to nhưng điều kiện rất ổn. Năng lực của anh cũng tốt nên thu nhập chẳng phải bàn. Ngoài ra, vẻ ngoài cao ráo, sáng sủa, giọng nói trầm ấm của anh cũng rất hút gái. Khi chúng tôi đến với nhau, Linh công khai tất cả lên mạng xã hội... Anh bảo để những ai còn ôm mộng tưởng về anh phải từ bỏ. Nghe hơi tự cao nhưng tôi lại rất vui!

Tôi đang khá mất niềm tin vào tình yêu mọi người ạ. Nguyên nhân cũng bởi chồng sắp cưới của tôi... Nghĩ mà xem, kẻ nhiều tật xấu, ngang ngược, vũ phu đương nhiên chẳng cần bàn. Loại luôn từ vòng gửi xe. Nhưng chẳng thiếu những kẻ đàng hoàng, tử tế, yêu chiều bạn gái hết mực rồi sau lưng vẫn âm thầm làm điều xấu xa. Vậy chị em phụ nữ tin ai, yêu ai đây?

Hơn 1 năm trời yêu nhau, Linh cũng tỏ ra cực kì ga lăng. Anh chẳng bao giờ quên một ngày lễ nào, quà cáp toàn món giá trị cả. Thi thoảng, anh còn làm tôi bất ngờ kiểu tự nhiên book vé đi du lịch xong mới báo ngày. Nói chung, nếu có vấn đề khiến 2 đứa cãi nhau thường chỉ do chuyện anh nhắn tin/ bình luận hơi thân thiết thái quá với bạn bè khác giới.

Bạn bè của anh cũng rất quý tôi. Họ nhận xét hai đứa đúng kiểu "anh thì đẹp trai, em thì đẹp gái, mình đến với nhau thì có gì là sai".

Nhưng bạn thân của Linh cũng khuyên tôi, đại loại kiểu đừng ghen quá. "Với 1 thằng tính đào hoa từ trong trứng, mồm miệng dẻo quẹo thì nó thở ra câu nào là câu đó toàn mùi thính rồi. Nếu em cứ săm soi từng từ từng chữ thì rất khó bền. Áp dụng chiêu lạt mềm buộc chặt vẫn hơn em ạ..." - 1 anh bạn khuyên.

Và tôi cũng dần dần học cách cố tỏ ra bình thản trước những lời bóng gió, bông đùa của Linh với phái nữ. Nhưng thực tế, tôi vẫn chưa thật sự bỏ ngoài tai được. Tôi vẫn dành thời gian rảnh rỗi đi soi facebook mấy cô ả kia. Hiệu quả duy nhất của việc này có lẽ là Linh thích thú hơn. Anh bảo tôi ngày càng trưởng thành, tôi khác biệt với các cô người yêu cũ, anh thích.

Rồi chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Bố mẹ 2 bên cũng nói chuyện xong xuôi cả rồi. Thậm chí thời gian này tôi còn "thả" để kiếm chú nghé con rồi. Nhưng tôi bỗng phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình.

Lần này không chỉ còn là chuyện tôi khó chịu vì những câu trêu đùa của Linh với lũ con gái khác nữa. Hôm vừa rồi, chồng sắp cưới bỗng tặng tôi chiếc áo dài đỏ để mặc Tết. Trước giờ tôi mặc size. Nhưng có lẽ do dáng áo này hơi nhỏ nên bị chật. Không chỉ thế, tôi khá cao nên quần bị ngắn, trông rất buồn cười.

Thành ra, tôi đã tự liên hệ tới shop để xin đổi size. (Trước đó, Linh có hỏi tôi thích không, tôi đã nói thích và vừa. Hơn nữa, lúc tặng anh cũng nói được đổi size nên tôi không muốn anh biết lại bớt vui).

Ảnh minh họa

Nào ngờ, sau khi nghe tôi trình bày là bạn nhân viên bán hàng hỏi lại: "Dạ, số điện thoại mua hàng là 1234!@#$ đúng không ạ? Tiếc quá chị ạ, chiếc size L duy nhất thì anh Linh lấy luôn hôm ấy rồi ạ. Phiền chị chờ khoảng 3 ngày bọn em chuyển từ cơ sở Sài Gòn ra được không ạ?"

Lúc này tôi không quan tâm tới những gì em nhân viên đó nói nữa. Tôi chỉ để ý duy nhất chi tiết chồng mình đã mua cả 2 bộ áo dài. Một cái size M cho tôi vậy size L là cho con ranh nào?

Tôi thủ thỉ nhắn tin cho mẹ Linh, em gái Linh nhưng chẳng ai nhận được bộ áo dài ấy hết. Vậy chắc chắn rồi, chỉ có thể là 1 đứa ất ơ nào đó mà anh giấu tôi. Tôi khẳng định chồng sắp cưới lén lút là bởi xưa nay tính tôi hay ghen nên mua gì, tặng bạn nữ nào anh đều hỏi ý kiến tôi. Mua tặng mà giấu thế này chỉ có thể là mối quan hệ bất chính.

Tóm lại, để phát hiện ra thì khó, nhưng 1 khi đã nghi ngờ rồi thì chị em phụ nữ chẳng thiếu gì cách để điều tra. Chỉ sau 3 hôm theo dõi lịch trình làm việc của Linh, lén xem điện thoại của anh thì tôi biết tỏng ả kia chính là đồng nghiệp tầng dưới.

Và không chỉ dừng lại ở bình luận trêu chọc nhau qua lại trên Facebook (giờ tôi mới phát hiện ra), họ còn nhắn tin cho nhau mùi mẫn hơn. Thậm chí, hành động mỗi lúc tan ca, ôm dính lấy nhau càng thêm chướng mắt.

Biết rõ sự thật, tôi chỉ muốn hủy hôn tức thì. Tôi đau đớn, buồn bã lắm. Trong khi đó, Linh lại dùng lời lẽ ngon ngọt để xin lỗi tôi. Thế nhưng, niềm tin đã mấy thì phải làm sao? Ngay cả người mà luôn đối xử với mình hết mực ân cần còn phản bội, tôi đâu dám tin thêm ai nữa?