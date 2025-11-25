Chồng qua đời, nửa đêm tôi nghe tiếng gõ cửa hoảng hồn thấy một người đàn ông bị đẩy vào phòng ngủ

Tâm sự 25/11/2025 00:02

Tôi kết hôn rồi về ở chung với mẹ chồng. Không may mắn, chồng qua đời vì tai nạn, tôi vô cùng đau lòng. Ở với nhau 3 năm nhưng chúng tôi chẳng có được mụn con. Nhưng bù lại, mẹ chồng rất yêu thương tôi. Bà không hề trách chuyện tôi khó mang thai. Lúc con trai mất, mẹ chồng tôi tuyên bố với cả nhà rằng sẽ cho tôi căn nhà chúng tôi đang ở, với điều kiện tôi không đi thêm bước nữa, không qua lại với đàn ông lạ.

Quả thật tôi vẫn còn nhớ thương chồng, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa. Tôi không biết mình khó có con là lỗi do bản thân hay từ phía chồng. Nhưng tôi nghĩ lấy chồng một lần là đủ rồi, giờ tôi sống một mình cũng tốt.

 

Đến một hôm, mẹ chồng đi sang nhà họ hàng, tôi ở nhà một mình nên quyết định đi ngủ sớm. Tôi nằm xuống chưa được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi cứ đinh ninh mẹ chồng về hoặc anh chị em trong nhà về chơi. Vì cũng chỉ có những người này là có chìa khóa trong nhà. Nhưng sao giờ này mới về, cũng đã trễ rồi mà?

Chồng qua đời, nửa đêm tôi nghe tiếng gõ cửa hoảng hồn thấy một người đàn ông bị đẩy vào phòng ngủ - Ảnh 1
Khi tôi bật đèn, mở cửa ra thì bất ngờ có một người đàn ông bị ai đó bên ngoài đẩy vào phòng tôi - Ảnh minh họa: Internet  

Khi tôi bật đèn, mở cửa ra thì bất ngờ có một người đàn ông bị ai đó bên ngoài đẩy vào phòng tôi. Sau đó, tôi nghe tiếng cửa bên ngoài bị khóa lại. Tôi lúng túng không biết làm sao, quay sang nhìn người đàn ông lạ mặt đứng bên cạnh thì càng ngỡ ngàng. Anh ta là Toàn, người đàn ông mà chị chồng thường xuyên dẫn về nhà để tôi gặp mặt. Tôi nhiều lần từ chối anh ta, không ngờ được lại có ngày hôm nay.

Toàn cũng bối rối nhìn tôi, anh kể nghe chị chồng tôi nói tôi bị bệnh nặng nên muốn sang thăm tôi. Tôi lại không tin lời anh ta, giờ cũng đã khuya, có ai lại đi thăm người bệnh vào lúc này? Thấy tôi không tin thì Toàn bắt đầu đụng chạm trên người tôi, hoảng quá tôi la lên cầu cứu.

Lúc này, cửa phòng ngủ bất ngờ được mở ra, mẹ chồng nhìn thấy cảnh Toàn ôm tôi thì bà tái mặt. Tôi biết đây là kế hoạch của chị chồng, nhằm muốn đuổi tôi đi, chiếm lấy căn nhà mà mẹ chồng muốn cho tôi. Nhưng tình ngay lý gian, tôi không biết làm sao để mẹ chồng tin mình. Tôi thật sự muốn sống với mẹ chồng để thay chồng tôi chăm sóc bà thật tốt, không liên quan gì đến việc được chia tài sản. Giờ tôi phải làm sao đây?

Tôi không biết nên làm gì trong trường hợp này. Bởi mọi chuyện đều đã rồi, điều quan trọng là giải quyết thế nào cho hợp tình hợp lý.

