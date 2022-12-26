Chồng đột nhiên đổi tính, ném tờ đơn ly hôn vào người tôi, 2 năm sau, tôi chết đứng khi nhận được một tin sốc về anh ta 

Tâm sự 26/12/2022 02:35

Tại sao anh ta lại nỡ lòng nào đối xử với mẹ con tôi như vậy?

Ngày về làm dâu nhà V, C không được lòng mẹ chồng. Chẳng hiểu sao, từ ngày ra mắt, bà đã có thành kiến đối với C. Mẹ chồng từng thẳng thừng tuyên bố không công nhận C là con dâu nếu V cứ cố tình lấy. Lúc đó C nản lắm, cũng muốn buông tay cuộc tình này rồi. Nhưng V luôn động viên. Anh nói sẽ thuyết phục mẹ. Kể cả bà không đồng ý, anh vẫn sẽ lấy C.

Chồng đột nhiên đổi tính, ném tờ đơn ly hôn vào người tôi, 2 năm sau, tôi chết đứng khi nhận được một tin sốc về anh ta  - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Nghe những lời V nói, C xúc động vô cùng.C quyết định lấy anh, dù cho mẹ V ra sức cấm cản.

Sau đám cưới, C phải sống chung với mẹ chồng. Mẹ V luôn coi C như cái gai trong mắt. Không ưa thì dưa có dòi, C làm bất cứ việc gì cũng bị mẹ chồng soi mói, chửi bới, diếc móc. Bà khắt khe đến mức thời gian đầu C bị stress khá nặng. Lấy chồng được 2 tháng, C sụt mất 5kg. Ai cũng tưởng C có bầu, nghén không ăn được. Nhưng thực tình là C cảm thấy ngột ngạt quá, không chịu nổi.

Cuối cùng, C tâm sự thẳng thắn với V. May thay, chồng hiểu và cảm thông. 2 vợ chồng dắt nhau ra ngoài thuê trọ. Dù vật chất có thiếu thốn, nhưng C lại thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhiều. Cuối tuần chúng C vẫn về thăm mẹ chồng. Bà vẫn chửi mắng C, nhưng so với việc sống chung thì đã đỡ hơn rất nhiều.

C sinh con đầu lòng cho V. Đó là 1 bé gái xinh xắn và thông minh. Con rất quý bố. 2 bố con có thể nô đùa với nhau cả tối không chán. Nhìn họ, C cảm thấy rất vui và hạnh phúc. C đã từng tưởng, mình đang có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn...

Thế rồi cho đến 1 ngày kia, chồng C đi làm về và uống say mềm. V gắt gỏng, hung dữ hơn ngày thường. C vội ra đỡ chồng thì bị anh gạt ra và lạnh lùng nói:"Không cần". Từ ngày hôm đó, thái độ của V đối với C khác hẳn. Anh lạnh lùng hơn, vô tâm hơn. Thậm chí có lần, V còn đánh C.

Thấy chồng đột ngột thay đổi tính nết, C lo lắng vô cùng. C ngấm ngầm điều tra xem anh có tình nhân bên ngoài không? Biết được điều này, V rất giận. Anh tát C cháy má, nói rằng C đang xâm phạm đời tư của anh. Khi C xuống nước, nói lời xin lỗi thì bất ngờ V ném ra tờ đơn ly hôn. Anh yêu cầu C ký và không ngần ngại thừa nhận việc bản thân có nhân tình bên ngoài. V còn thẳng tay đuổi mẹ con C ra khỏi nhà ngay giữa đêm đông lạnh giá... C sốc đến cực độ. 1 người chồng đang yêu thương vợ con bất chấp, sao có thể thay đổi nhanh như vậy.

Cuộc hôn nhân của chúng C mau chóng đi đến kết thúc. V thậm chí còn chẳng thèm nhận nuôi con. Anh nói, con gái anh không cần...

Ngày ra tòa, chỉ có mẹ con C là rầu rĩ. Còn mẹ V thì vui ra mặt. Bà lườm nguýt, nhếch mép cười, nói C bị như vậy là rất đáng đời! Trước khi rời tòa án, V có đưa cho C 1 phong bì. C nghĩ anh định bồi thường cho mẹ con nên không nhận. Nhưng V cứ nhét vào túi xách của C rồi vội vàng lên taxi đi về.

Sau khi ly hôn, C và con về quê ngoại sinh sống. Nhà C cách nhà V hơn 300km. 2 mẹ con C không nhận được bất kỳ tin tức nào về V. Và anh cũng không hỏi thăm mẹ con C lần nào. C hận anh, hận mẹ anh đến tận xương tủy. Sao con người có thể nhanh chóng thay đổi như thế cơ chứ?

Bẵng đi 2 năm, khi nỗi đau sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình nguôi ngoai, C lại bất ngờ nhận được tin sốc về V. 1 người bạn thân quen của C (có quen biết V) đã thông báo với C rằng, anh mất được hơn 1 năm rồi. V bị ung thư gan. C nghe mà chết lặng. Dù hận anh, nhưng C không ngờ V lại đoản mệnh như thế!

Nhớ lại chiếc phòng bì V đưa 2 năm trước, C vội vàng chạy về mở ra xem. Hóa ra trong đó, V đã giải thích mọi việc. Anh nói rằng, sợ sau khi anh mất, mẹ anh sẽ làm khó con dâu, nên V thà ra tay trước còn hơn. Kèm dòng thư xin lỗi là cuốn sổ tiết kiệm hơn 800 triệu, V muốn C dùng tiền lo cho cuộc sống của 2 mẹ con. Anh tha thiết xin lỗi C vì đã không làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha...

Chồng đột nhiên đổi tính, ném tờ đơn ly hôn vào người tôi, 2 năm sau, tôi chết đứng khi nhận được một tin sốc về anh ta  - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Đọc xong mà C khóc nấc. Giá như ngay lúc đó, C mở phong bì ra xem thì có lẽ đã không hận V đến tận bây giờ. Có khi, cả C và con đều có thể gặp mặt anh lần cuối. V ơi, anh làm thế là rất ngốc. Bởi chỉ cần anh yêu thương, khổ mấy mẹ con em cũng chịu được mà...

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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