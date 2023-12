Ngày về làm dâu nhà V, C không được lòng mẹ chồng. Chẳng hiểu sao, từ ngày ra mắt, bà đã có thành kiến đối với C. Mẹ chồng từng thẳng thừng tuyên bố không công nhận C là con dâu nếu V cứ cố tình lấy. Lúc đó C nản lắm, cũng muốn buông tay cuộc tình này rồi. Nhưng V luôn động viên. Anh nói sẽ thuyết phục mẹ. Kể cả bà không đồng ý, anh vẫn sẽ lấy C.

Sau đám cưới, C phải sống chung với mẹ chồng. Mẹ V luôn coi C như cái gai trong mắt. Không ưa thì dưa có dòi, C làm bất cứ việc gì cũng bị mẹ chồng soi mói, chửi bới, diếc móc. Bà khắt khe đến mức thời gian đầu C bị stress khá nặng. Lấy chồng được 2 tháng, C sụt mất 5kg. Ai cũng tưởng C có bầu, nghén không ăn được. Nhưng thực tình là C cảm thấy ngột ngạt quá, không chịu nổi.

Cuối cùng, C tâm sự thẳng thắn với V. May thay, chồng hiểu và cảm thông. 2 vợ chồng dắt nhau ra ngoài thuê trọ. Dù vật chất có thiếu thốn, nhưng C lại thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhiều. Cuối tuần chúng C vẫn về thăm mẹ chồng. Bà vẫn chửi mắng C, nhưng so với việc sống chung thì đã đỡ hơn rất nhiều.

C sinh con đầu lòng cho V. Đó là 1 bé gái xinh xắn và thông minh. Con rất quý bố. 2 bố con có thể nô đùa với nhau cả tối không chán. Nhìn họ, C cảm thấy rất vui và hạnh phúc. C đã từng tưởng, mình đang có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn...

Thế rồi cho đến 1 ngày kia, chồng C đi làm về và uống say mềm. V gắt gỏng, hung dữ hơn ngày thường. C vội ra đỡ chồng thì bị anh gạt ra và lạnh lùng nói:"Không cần". Từ ngày hôm đó, thái độ của V đối với C khác hẳn. Anh lạnh lùng hơn, vô tâm hơn. Thậm chí có lần, V còn đánh C.

Thấy chồng đột ngột thay đổi tính nết, C lo lắng vô cùng. C ngấm ngầm điều tra xem anh có tình nhân bên ngoài không? Biết được điều này, V rất giận. Anh tát C cháy má, nói rằng C đang xâm phạm đời tư của anh. Khi C xuống nước, nói lời xin lỗi thì bất ngờ V ném ra tờ đơn ly hôn. Anh yêu cầu C ký và không ngần ngại thừa nhận việc bản thân có nhân tình bên ngoài. V còn thẳng tay đuổi mẹ con C ra khỏi nhà ngay giữa đêm đông lạnh giá... C sốc đến cực độ. 1 người chồng đang yêu thương vợ con bất chấp, sao có thể thay đổi nhanh như vậy.

Cuộc hôn nhân của chúng C mau chóng đi đến kết thúc. V thậm chí còn chẳng thèm nhận nuôi con. Anh nói, con gái anh không cần...

Ngày ra tòa, chỉ có mẹ con C là rầu rĩ. Còn mẹ V thì vui ra mặt. Bà lườm nguýt, nhếch mép cười, nói C bị như vậy là rất đáng đời! Trước khi rời tòa án, V có đưa cho C 1 phong bì. C nghĩ anh định bồi thường cho mẹ con nên không nhận. Nhưng V cứ nhét vào túi xách của C rồi vội vàng lên taxi đi về.

Sau khi ly hôn, C và con về quê ngoại sinh sống. Nhà C cách nhà V hơn 300km. 2 mẹ con C không nhận được bất kỳ tin tức nào về V. Và anh cũng không hỏi thăm mẹ con C lần nào. C hận anh, hận mẹ anh đến tận xương tủy. Sao con người có thể nhanh chóng thay đổi như thế cơ chứ?

Bẵng đi 2 năm, khi nỗi đau sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình nguôi ngoai, C lại bất ngờ nhận được tin sốc về V. 1 người bạn thân quen của C (có quen biết V) đã thông báo với C rằng, anh mất được hơn 1 năm rồi. V bị ung thư gan. C nghe mà chết lặng. Dù hận anh, nhưng C không ngờ V lại đoản mệnh như thế!

Nhớ lại chiếc phòng bì V đưa 2 năm trước, C vội vàng chạy về mở ra xem. Hóa ra trong đó, V đã giải thích mọi việc. Anh nói rằng, sợ sau khi anh mất, mẹ anh sẽ làm khó con dâu, nên V thà ra tay trước còn hơn. Kèm dòng thư xin lỗi là cuốn sổ tiết kiệm hơn 800 triệu, V muốn C dùng tiền lo cho cuộc sống của 2 mẹ con. Anh tha thiết xin lỗi C vì đã không làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha...

Ảnh minh họa

Đọc xong mà C khóc nấc. Giá như ngay lúc đó, C mở phong bì ra xem thì có lẽ đã không hận V đến tận bây giờ. Có khi, cả C và con đều có thể gặp mặt anh lần cuối. V ơi, anh làm thế là rất ngốc. Bởi chỉ cần anh yêu thương, khổ mấy mẹ con em cũng chịu được mà...