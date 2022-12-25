Y năm nay 32 tuổi, có sự nghiệp vững chắc nhưng lại lận đận trong chuyện tình duyên. 28 tuổi, Y yêu 1 anh. Nhưng rồi cuộc tình ấy tan rã một cách chóng vánh. Sau đó chẳng có ai còn tán tỉnh, cưa cẩm Y nữa. Y đã xác định mình ở vậy đến già, cho đến hơn 1 năm trước, P bất ngờ làm quen và tỏ tình với Y.

Hơn 1 năm yêu nhau, P luôn tỏ ra là người tâm lý, chiều chuộng bạn gái. Đồng nghiệp ở công ty cũng phải đỏ mắt ghen tị khi chúng Y sánh bước bên nhau.

P kém Y 2 tuổi, là nhân viên cấp dưới. Ban đầu Y cứ nghĩ P đùa. Bởi con trai khôi ngô, tuấn tú, ai lại đi "lái máy bay bà già". Y từ chối thẳng thừng! Nhưng P "tấn công" rất ác. Trước mặt mọi người ở công ty, anh không ngần ngại thể hiện sự quan tâm Y. Thậm chí P còn ghen ra mặt khi Y gần gũi với đồng nghiệp khác giới. Dần dần, Y bị P chinh phục và nhận lời yêu anh.

Thời gian gần đây, P cầu hôn và muốn tổ chức đám cưới. Nghe vậy, Y hạnh phúc lắm. Ngày P dẫn về ra mắt, Y rất quý bố mẹ anh. 2 bác già rồi, phải ngoài 60 tuổi, trông hiền lành, chất phác. Gia cảnh nhà P cũng bình thường, không thuộc diện giàu có. Dưới anh vẫn còn 1 cô em đang học năm cuối đại học.

Sau khi về nhà P, chúng Y lên kế hoạch cho đám cưới. Biết P cũng không có nhiều tiền, Y chủ động san sẻ cùng anh. Từ nội thất phòng cưới, chụp ảnh cưới đến nhẫn cưới... đều có một nửa là tiền của Y. Nếu theo đúng kế hoạch thì sang tháng tới là bọn Y cưới. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết, chỉ còn đợi đến ngày vui mà thôi. Nhưng sáng nay thì Y hủy hôn rồi!

Sáng nay Y có hẹn với P đến studio để lấy ảnh cưới, tuy nhiên anh nói có việc bận và chuyển lịch sang tối ngày mai. Vì đã xin nghỉ để đi lấy ảnh, nên Y chẳng có việc gì làm. Thế là Y hẹn luôn cô bạn thân để nhờ nó tư vấn cho mẫu váy mặc ngày cưới. Bạn thân Y làm về thiết kế nên gu thẩm mỹ khá cao. Điều này khiến Y yên tâm khi nhờ nó tư vấn.

2 đứa đang nói chuyện vui vẻ, Y bỗng khựng lại, bàng hoàng mất mấy giây. Cô bạn thân phải vỗ vai Y mới giật mình. Y nghĩ mình không nhìn nhầm nên quyết định đứng dậy, ra khỏi quán cà phê, đi thẳng đến mục tiêu.

Đó là 1 phòng khám sản phụ tư nhân nằm đối diện quán cà phê mà Y đang ngồi. Vừa thoáng thấy bóng của Y từ xa, người đàn ông ấy cũng hốt hoảng không kém, kéo tuột cô gái đi cạnh mình vào trong.

Y bình tĩnh bước vào phòng khám, đưa mắt nhìn quanh và không thấy người đàn ông Y đang tìm. Tuy nhiên, Y không bỏ về ngay mà ngồi xuống ở ghế sofa để chờ đợi.

Y phải ngồi đến 15 phút. Có lẽ cảm thấy đã an toàn nên người đàn ông đó mới bước ra từ trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy Y, P giật mình, mặt lộ rõ sự lo lắng. Cô gái đi cũng anh thì không biết gì, vội vàng ra ôm cánh tay P hỏi han: "Sáng anh ăn đồ em nấu bị đau bụng ạ? Sao vào đó lâu thế?".

Lúc này Y mới đứng dậy, đi thẳng về phía P, đưa mắt về phía cô gái, ám chỉ cần 1 lời giải thích từ người chồng tương lai. Tới lúc này, P vội vàng buông tay người phụ nữ kia ra và ấp úng: "U à?... Đây, đây là... em họ anh. Chồng nó bận việc không đưa nó đi khám thai được, nên anh đi thay".

Y còn chưa kịp phản ứng, cô gái kia đã nhảy dựng lên: "Cái gì mà em họ? Em là bạn gái của anh mà? Cô này là ai?". P véo tay người phụ nữ cạnh mình 1 cái, rồi giải thích: "Là U, chị dâu tương lai của em đó...". Như chợt hiểu ra điều gì, cô này cũng ấp úng: "À à đúng rồi. Em là em họ của anh P. Nay chồng em bận nên em nhờ anh ấy đưa em đi".

Y cố giữ bình tĩnh vì nhận ra mọi thứ có vấn đề, tiếp tục chất vấn: "Cô mở điện thoại, gọi cho chồng của cô đi". Tới đây, hai người họ đều lúng túng. Y chẳng cần chính miệng họ khai ra nữa, như thế chẳng phải đủ hiểu rồi sao? Y cười: "Thôi 2 người không phải biện minh cho mình nữa. Chính sự lúng túng, lấp liếm của 2 người đã tự khai ra hết rồi...".

Đến lúc này cô gái đi cùng chồng sắp cưới của Y đột ngột thay đổi P độ. Cô ta đẩy vai Y 1 cái rồi hất hàm nói: "Ừ đấy, tôi là nhân tình của anh P đấy thì sao? Thực ra chị mới là người xen vào giữa cuộc tình của chúng tôi. Nếu không phải chị giàu có, lại là người có thể cho anh P cơ hội thăng quan tiến chức thì còn lâu anh ấy mới tán tỉnh chị. Chị nghĩ mình là ai chứ? Già rồi, hết thời rồi chị ơi?

Anh P chủ động tán tỉnh chị, chẳng qua chỉ để lấy tiền trang trải cuộc sống cho chúng tôi và đứa con trong bụng tôi mà thôi. Không ngần ngại nói cho chị hay, đám cưới của chị dù có tổ chức đi chăng nữa thì sớm muộn anh ấy cũng sẽ ly hôn và lấy phần tài sản thuộc về mình. Đừng nghĩ bản thân cao sang gì. Haha, chẳng qua là con ngốc cho chúng tôi lợi dụng".

P bịt chặt miệng cô ta lại để ả không lộng ngôn nữa. Anh ta khúm núm xin lỗi Y và mong tha thứ. Y không biết lời ả nói bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng có vẻ đúng. P đã lợi dụng Y.

Ảnh minh họa

Trước mặt họ, Y trực tiếp gọi điện về cho bố mẹ P và thông báo hủy hôn. Y không ngần ngại báo cho 2 bác biết rằng, con trai ngoan hiền của 2 người đã "vui chơi ra sản phẩm" và còn định lợi dụng Y nữa.