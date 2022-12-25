Về quê chồng ăn giỗ nhưng bị họ hàng bóng gió 'trả về nơi sản xuất', đang tức nghẹn cổ thì chồng làm một việc khiến tôi cảm động

Tâm sự 25/12/2022 02:36

Tôi nhìn chồng đầy xúc động, có chồng thông cảm và hiểu cho mình thế là đủ rồi!

N là gái thành phố. Từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều, chỉ việc ăn với học nên mấy chuyện nữ công gia chánh, nấu nướng... N rất vụng. Tài nghệ nấu ăn không đến nỗi thảm họa, nhưng N chỉ biết nấu vài món đơn giản như rau luộc, thịt luộc/kho, trứng chiên... Những món cầu kỳ, cần sự khéo léo hơn 1 chút thì N... bó tay.

Về quê chồng ăn giỗ nhưng bị họ hàng bóng gió 'trả về nơi sản xuất', đang tức nghẹn cổ thì chồng làm một việc khiến tôi cảm động - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Ngày mới quen M, N khá tự tin về ngoại hình, trình độ học vấn của mình. Tuy nhiên, đến khoản nấu ăn thì nhiều lần N phải gãi đầu gãi tai trước anh! May sao, nhà M có nghề làm cỗ, chính vì vậy anh khá khéo léo trong khoản này. Những gì N không biết, anh đều chỉ bảo tận tình.

Bố mẹ M không ở thành phố mà ở quê. N biết, người ở quê vẫn rất xem trọng 1 người vợ khéo léo, giỏi nội trợ. Chính vì vậy, trước khi lấy anh, N đã tham gia 1 lớp học nấu ăn. Tuy tài nghệ nấu nướng của mình hiện tại vẫn chưa bằng chồng, nhưng cũng đủ để N chăm sóc gia đình, những người thân yêu của mình chu đáo.

Về chung 1 nhà, mọi chuyện từ bếp núc đến nhà cửa, vợ chồng N đều chia nhau làm. N hay tan ca muộn hơn M nên anh thường thay vợ nấu cơm. N thấy chuyện này rất là bình thường, vợ chồng thì phải san sẻ với nhau chứ, đúng không? Vậy mà chuyện đến tai họ hàng nhà chồng, ai nấy đều cười M và chỉ trích N. Họ cho rằng như thế là chồng sợ vợ. Đàn ông chỉ quanh quẩn bếp núc thì không làm được việc gì ra hồn!

Lúc đầu N cũng không biết đâu. Mấy lần đi làm về thấy chồng đang đứng trong khu bếp, tay thoăn thoắt nấu ăn mà N cảm động. N mới chụp hình lại và đăng lên Facebook. Ở dưới phần bình luận toàn là những lời khó nghe đến từ họ hàng nhà chồng. Người thì nói: "M sợ vợ nhỉ", kẻ thì thêm lời: "Chắc lấy vợ về để... đội lên đầu"... Mẹ chồng đọc được thấy chướng tai quá, liền gọi lên mắng N 1 trận. Từ đó, N cũng hạn chế đăng ảnh chồng.

Hôm trước, nhà chồng có giỗ, M đưa vợ con cùng về quê. Thấy mấy cô mấy bác đang xúm vào làm cỗ, N cũng xắn tay áo vào làm, chẳng nề hà gì... Ai sai gì thì làm nấy, chứ cũng không ngồi cố định.

1 bác gái đưa cho N tảng thịt quay to đùng, bảo N chia nhỏ thành 10 đĩa. N cũng răm rắp nghe theo. Vừa thái xong tảng thịt đấy, còn chưa kịp thở, 1 bác khác lại đưa cho N 1 mẹt 5 con gà luộc, bảo N chia tiếp thành 10 đĩa. N cũng nhanh nhẹn vâng dạ nhận lấy.

Trời thì nắng chang chang, chỗ N ngồi chẳng có lấy 1 chiếc quạt. Thái hết 10 đĩa thịt, mồ hôi toát ra như tắm. N chỉ kịp quệt ngang những giọt mồ hôi đang chảy xuống mắt, rồi lại cầm dao chặt gà. Thế nhưng đang chặt được con gà thứ 2 thì cô của M dòm sang, cười khanh khách: "Ôi dời, cháu chặt gà kiểu gì đấy. Nát hết cả con gà rồi, mà chặt thế này có chia được thành 10 đĩa không?".

Thú thực, việc chặt gà đẹp mắt để bày cỗ thì N không khéo. Nhưng N đã học qua lớp dạy nấu ăn và được M chỉ bảo nhiều lần nên cũng không đến nỗi. Vậy mà cô ấy chê ỏng chê eo. Khá bối rối, N đáp lại: "Con gà này luộc hơi nhừ 1 chút ạ, nên thịt mới bị bở, con trước cháu chặt đây".

Cô của M liếc sang đĩa gà trước đó, bĩu môi, không nói năng gì rồi bỏ đi làm tiếp việc của mình. Mấy người họ hàng nhân thể chuyện này thì bắt đầu công kích N: "Bác nghe nói ở nhà toàn thằng M nấu cơm à? Giữ chân đàn ông thì tốt nhất là qua đường dạ dày. Phụ nữ vụng về sớm muộn chồng cũng chán mà trả về nơi sản xuất đấy", "Kiếm tiền có giỏi đến mấy thì vẫn không được quên nhiệm vụ của người vợ là phải lo chuyện nội trợ, cái gì cũng để chồng làm, mọi người cười cho", "May là cháu lấy được thằng M ấy, chứ người khác thì chắc...".

Nghe mà ức đến cổ, nhưng N cũng không cãi, cố ngậm bồ hòn làm ngọt. May thay chồng N đứng gần đó, nghe thấy nên đỡ lời hộ: "Nhà cháu không cần giỏi mấy thứ này. Nhà một người giỏi là đủ rồi. Gớm, mấy cô mấy bác bây giờ được chồng nấu ăn cho thì có sướng không? Lại bảo là không đi? Phụ nữ ai chả thích chiều chuộng, được chồng săn sóc. Vợ cháu kiếm tiền cũng mệt rồi, cháu muốn cô ấy được nghỉ ngơi".

Về quê chồng ăn giỗ nhưng bị họ hàng bóng gió 'trả về nơi sản xuất', đang tức nghẹn cổ thì chồng làm một việc khiến tôi cảm động - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Nghe chồng N nói xong, mấy người ấy im bặt. Có lẽ đa phần phụ nữ ghen tị với N, tư tưởng còn cổ hủ nên mới trù ẻo, chê trách như vậy, nhưng N không quan tâm đâu. N nhìn M đầy xúc động. Có chồng thông cảm và hiểu cho mình thế là đủ rồi!

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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