Vừa khoe nhà chồng que thử thai 2 vạch, 'cô em giặc Ngô' bóng gió chuyện 'xét nghiệm ADN', 3 năm sau tôi khiến nhà chồng sống trong ân hận

Tâm sự 24/12/2022 19:19

Họ xứng đáng nhận quả báo đó...

Cuộc sống hôn nhân của K hơn 3 năm trước không có gì là vui vẻ cả. Khi đó, K đã lấy L được gần 2 năm nhưng mãi không có tin vui. Mẹ chồng hằn học và luôn coi K như cái gai trong mắt. Bất kể K làm việc gì, bà cũng không bằng lòng. Mẹ chồng cho rằng K không thể mang thai. Con trai bà vô phúc nên mới lấy người như K.

Vừa khoe nhà chồng que thử thai 2 vạch, 'cô em giặc Ngô' bóng gió chuyện 'xét nghiệm ADN', 3 năm sau tôi khiến nhà chồng sống trong ân hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Quá áp lực vì chuyện con cái, K đã bắt chồng cùng mình đi khám xem nguyên nhân không có con là từ ai? Cuối cùng bác sĩ kết luận, chồng K mới là người có vấn đề. Tuy nhiên, không đến mức nghiêm trọng, chỉ cần ăn uống và bổi bổ đúng như lời bác sĩ dặn thì sớm muộn chúng K cũng sẽ có con.

Thế là vấn đề con cái của K được giải quyết. Mẹ chồng đỡ soi mói, ghét bỏ K hơn. Nhưng K lại vấp phải 1 "bà cô bên chồng" quái tính, ương ngạnh.

Năm K về làm dâu, em chồng K mới học lớp 11. Có tí tuổi nhưng nó ăn chơi đàn đúm, không chịu học hành, suốt ngày giao du với đám bạn xấu để đi gây sự, chơi game... Có lần em chồng còn ăn cắp tiền của K nữa. Luôn coi nó như em ruột và với cương vị là 1 chị dâu, rất nhiều lần K nhắc nhở em chồng. Mấy lần bắt gặp nó đánh bạn ở trường, K cũng về bảo với bố mẹ chồng để mọi người có biện pháp răn đe nó. Tuy nhiên, cả nhà chồng K đều chiều nó. Chuyện gì cũng xí xóa cho em chồng khiến nó càng ngày càng hư. Thế rồi, em chồng ghét K ra mặt.

Một lần, em chồng bắt gặp K ngồi uống cà phê với 1 khách hàng khác giới. Nó không thèm điều tra cho rõ ngọn ngành mà âm thầm chụp ảnh lại. K không hề hay biết chuyện này cho đến ngày K thông báo tin vui cho cả nhà.

Vừa xòe que thử thai 2 vạch đỏ chói cho mẹ chồng và chồng xem, K còn chưa kịp nói lời nào, em chồng đã chống nạnh xen ngang:

Anh L coi chừng lại đổ vỏ đó nhé. Tốt hơn hết là đi xét nghiệm ADN đi.

- Em nói cái gì thế X? - K nghiêm mặt nhìn nó.

Ôi dời, chị lang chạ với ai xong vác bụng bầu về, nói rằng của anh K thì sao, ai mà biết được? Em nói có sách mách có chứng hẳn hoi nha!

Nói xong, em chồng nhanh nhảu mở điện thoại ra cho chồng và mẹ chồng của K xem. Nhìn thấy tấm ảnh K và người khách hàng kia thân thiết, chồng nóng mắt, quên cả việc vợ đang có bầu, lao ra tát K cháy má.

K rưng rưng nước mắt gào lên: "Anh phải điều tra xem đúng như vậy không đã chứ?". Nhưng rồi cả chồng và mẹ chồng K đều chẳng tin lời K nói. Mẹ chồng còn mỉa mai: "Tôi biết chị mong ngóng có con nhưng không đến nỗi phải dùng kế hèn bẩn này. Thằng L như thế nào tôi đều biết. Chị làm tôi quá thất vọng".

Thế là từ đó K sống ở nhà chồng như địa ngục, bị cả nhà L nghi ngờ, coi thường. Chồng còn không thèm động vào người K. Anh tối ngày uống say rồi về chửi bới, đánh đập vợ. Mẹ chồng ở ngay phòng bên cạnh cũng chẳng thèm sang can ngăn. Còn em chồng từ tầng trên nhìn xuống với ánh mắt hả hê, đắc ý lắm...

Đã thế, nhà chồng còn không cho K ăn uống đầy đủ. K L phải lén ăn ở công ty rồi mới về nhà. Hầu như ngày nào K cũng khóc ướt đẫm gối vì quá cay đắng, tủi nhục. Đến tháng thứ 6 mang thai, không thể sống trong cảnh này được nữa, K xách vali về bố mẹ đẻ. Hôm K về, cả nhà chồng đều biết, nhưng chẳng ai thèm giữ lại. Họ hả hê như vừa đẩy ra đường được 1 gánh nặng.

K sinh con cũng chỉ có bố mẹ đẻ ở bên, nhà chồng không đoái hoài. Con được 5 tháng thì K nghe tin chồng lấy vợ mới. Lúc đó K chỉ cười chua chát thôi chứ biết làm sao!

Đến nay, con K đã gần 3 tuổi rồi. Càng lớn nó càng giống L như lột. K chẳng cần xét nghiệm ADN thì mọi người nhìn qua cũng biết đó là con của L.

Hôm qua mẹ chồng và chồng xách hộp sữa sang nhà K nói rằng muốn thăm cháu và nhận cháu về. Tất nhiên là cả nhà K chẳng ai đồng ý rồi. Con K cũng chẳng nhận bố và bà nội của nó. Nhìn thấy họ, nó khóc thét, trốn sau lưng mẹ.

Nhìn mẹ chồng khóc ân hận, K chỉ cười nhạt và nói: "Năm xưa không phải vì mẹ hắt hủi con thì giờ nhà mình đã có cháu nối dõi tông đường rồi. Thôi thì mẹ về động viên cô vợ mới của anh L ấy, bảo cô ấy chịu khó bồi bổ cho chồng. Còn con và cháu giờ đang sống rất ổn, không cần đến ai phải chăm lo cho hết nữa".

Vừa khoe nhà chồng que thử thai 2 vạch, 'cô em giặc Ngô' bóng gió chuyện 'xét nghiệm ADN', 3 năm sau tôi khiến nhà chồng sống trong ân hận - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Khi họ về, K mới nghe mẹ K kể, con dâu nhà ấy bỏ đi theo trai rồi vì chán chồng. Còn cô em gái của L thì không tốt nghiệp được cấp 3 và còn phải đi trại giáo dưỡng vì đánh con nhà người ta bị thương nặng. Nghe cũng buồn nhưng K thấy họ xứng đáng nhận quả báo đó lắm!

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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