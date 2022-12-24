Tháng nào cũng gửi tiền chu cấp nhưng vẫn bị mẹ chồng nói xấu um xùm với hàng xóm, tôi liền làm một việc khiến bà cứng họng

Tâm sự 24/12/2022 10:48

Sống chung với mẹ chồng không bao giờ dễ thở...

Ngay từ lúc chân ướt chân ráo về nhà G, S đã nói với chồng, xin phép mẹ chồng cho 2 đứa ăn riêng, ở riêng. Bởi thứ nhất, S đã nghe quá nhiều những câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu bất hòa do sống chung đụng. Thứ 2, công việc của S rất bận. Ban ngày thì S làm việc ở văn phòng, còn buổi tối lại phải chạy ra shop quần áo của mình để quản lý kinh doanh. S sợ bản thân mình không chăm sóc chu đáo được cho nhà chồng rồi lại bị nói ra nói vào.

Tháng nào cũng gửi tiền chu cấp nhưng vẫn bị mẹ chồng nói xấu um xùm với hàng xóm, tôi liền làm một việc khiến bà cứng họng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Ấy thế nhưng khi chồng xin ra ở riêng thì mẹ chồng gạt phắt. Bà không chịu. Mẹ chồng nói: "Nhà này rộng rãi, chúng mày không phải chuyển đi đâu hết. Mà thằng G nghe vợ vừa vừa thôi. Nó bảo cái gì mày cũng nghe hết à? Vừa mới về làm dâu chưa được bao lâu, còn chưa chăm sóc được bố mẹ chồng ngày nào đã đòi cuốn gói ra ở riêng. Chúng mày thì ghê gớm rồi, giờ đủ lông đủ cánh thì có cần đến bố mẹ nữa đâu, chỉ nhanh nhanh muốn rũ bỏ trách nghiệm làm con...".

Nghe mẹ chồng nói gay gắt thế, S véo tay chồng, hàm ý bảo anh thôi, không xin ra ở riêng nữa. Sau hôm ấy, mẹ chồng hậm hực giận dỗi S 1 tuần không nói không rằng.

Khi S có ý định thuê giúp việc, bà cũng không đồng ý. Mẹ chồng xót tiền. Bà nói, tiền S thuê osin thì cứ đưa cho bà. Bà còn khỏe, cả ngày có bữa cơm tối, bà nấu được. Mẹ chồng mắng S chỉ "ném tiền qua cửa sổ" là nhanh, không biết tiết kiệm, không biết chi tiêu.

Hàng tháng S vẫn biếu mẹ chồng đều đều 5 triệu. Tiền này là S biếu để bà chi tiêu thôi chứ không hề có ý coi bà là người giúp việc. S vẫn tranh thủ tan làm là về thẳng nhà nấu cơm tối, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì mới ra cửa hàng. Chỉ những hôm nào hàng về, cần phải ra shop kiểm kê thì mẹ chồng mới phải nấu cơm hộ.

Thời gian đầu nhịp sinh hoạt nhà S rất ổn. Mẹ chồng không phàn nàn gì hết, nhưng dần dần thì bắt đầu sinh chuyện. Bà hay chê trách S nấu ăn muộn, ăn xong thì bỏ bát bỏ đũa rồi đi ra cửa hàng luôn, không chịu thu dọn. Mấy lần S giải thích rằng vì bà ăn chậm, S lại vội, nên không thể ngồi chờ được. Ăn xong, bà có thể để bát đũa ở bồn rửa, khi nào đóng cửa hàng thì S sẽ về dọn tiếp. Ấy thế nhưng mẹ chồng vẫn quy chụp là S lười, chỉ đùn đẩy việc cho bà.

Hôm thứ 2 tuần trước, vừa về đến nhà, còn chưa kịp thở, S đã nghe thấy tiếng mẹ chồng bô bô nói xấu mình ở cổng. Thấy S về bà còn cố tình nói to hơn. Mẹ chồng nói:

Con dâu nhà các chị có lười không chứ nhà tôi chẳng được cái nết gì hết. Đi làm về thì cơm không nấu, ăn xong không rửa bát, quần áo thay ra là để luôn ở nhà tắm đợi mẹ chồng dọn cho. Nhờ bà nội trông cháu cũng không được lời nào, hàng ngày cứ đón con về là dúi vào tay mẹ chồng. Đợi được bữa cơm nó nấu thì đói hoa cả mắt. Mà tôi cứ phải ăn nhanh nhanh bởi nó giục. Lắm hôm mình bị nghẹn trào cả nước mắt mà con dâu có biết đấy là đâu...

- Chắc con S nó bận quá, làm 2 nơi thế cơ mà.

- Ôi dào, cửa hàng thì đã thuê nhân viên rồi còn gì? Nó cứ vin vào cái cớ ấy để đẩy việc cho tôi ấy chứ. Tháng cầm của nó 5 triệu mà cay đắng. Các bà xem giờ ai thuê giúp việc giá 5 triệu nữa. Mà tôi ở nhà hầu hạ vợ chồng, con cái nhà nó suốt ngày...

Mẹ chồng nói xong câu đấy thì các bà hàng xóm xúm vào bàn tán. S nghe mà ức không chịu được.

Ngay hôm sau, S có hành động "trả đũa" mẹ chồng. Buổi sáng S chẳng thèm dậy phơi quần áo, làm bữa sáng nữa. S ngủ đến sát giờ đi làm mới dậy, trang điểm rồi xách túi đi luôn. Buổi tối về S cũng không nấu cơm. Thay bộ đồ công sở, S để luôn ở nhà tắm rồi ra cửa hàng. Tối về mẹ chồng đã nấu cơm. S ăn xong để nguyên cả mâm như thế không dọn. Quần áo cũng không đem giặt... Được gần 1 tuần thì sáng qua mẹ chồng đạp cửa phòng S rồi gay gắt:

- Chị còn định ngủ đến bao giờ nữa? Tôi là giúp việc của vợ chồng chị chắc? Càng ngày chị càng quá quắt.

Đến lúc này S tuyên bố thẳng luôn:

Mẹ bảo với các cô, các bác hàng xóm là con lười, cơm không nấu, bát không rửa, quần áo không chịu giặt còn gì? Con chỉ làm theo đúng lời mẹ miêu tả thôi. Dù sao con cũng bị mang tiếng là dâu lười, dâu đoảng rồi!

Mẹ có biết công việc của con bận thế nào đâu. Làm 7- 8 tiếng ở công ty, con đã về cơm nước cho cả nhà xong lại ra cửa hàng trông coi đến đêm. Về nhà cũng đã được nghỉ đâu, lại giặt giũ rồi cho thằng Tít ngủ. Chồng con làm 8 tiếng về nhà rồi nằm dài ở ghế thì sao mẹ không nói? Mẹ chỉ chăm chăm bắt lỗi con dâu ấy thôi.

Tháng nào cũng gửi tiền chu cấp nhưng vẫn bị mẹ chồng nói xấu um xùm với hàng xóm, tôi liền làm một việc khiến bà cứng họng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Bà tức xì khói, mặt đỏ tưng bừng. Mẹ chồng không làm gì được S lại hậm hực đi ra. Tuy nhiên từ lúc đó, S thấy thái độ của bà với mình cũng khác, có phần thông cảm cho cho dâu hơn!

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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