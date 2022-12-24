Quyết định 'sống thử' cùng chồng sắp cưới, tôi bỏ chạy ngay từ đêm đầu tiên bởi vì một chuyện cực tế nhị

Tâm sự 24/12/2022 03:30

Sống cùng một người đàn ông như chồng sắp cưới, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát điên mất...

Nếu không có dịch bệnh bùng phát trở lại thì P đã lên xe hoa về nhà chồng từ hơn một tháng trước. Cuối cùng, đám cưới đành phải dời lại đến khoảng cuối năm. Ban đầu P cũng khá hụt hẫng vì mình đã rất sẵn sàng, chuẩn bị về cả tinh thần, tâm thế và công việc để thảnh thơi về nhà chồng. Nhưng chồng P động viên, đằng nào cũng đã thống nhất giữa đôi bên gia đình rồi.

Quyết định 'sống thử' cùng chồng sắp cưới, tôi bỏ chạy ngay từ đêm đầu tiên bởi vì một chuyện cực tế nhị - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Thực ra điều mà P lo không phải đám cưới bị trì hoãn đến khi nào, mà là rất nhiều dự định sau kết hôn bỗng dưng dở dang. Đầu tiên là chuyện P muốn nhảy việc, vì hiện tại nhà P và nhà anh khá xa. Vợ chồng P cũng đã tính tới thuê nhà ở một khu gần công ty chồng cho anh tiện đi làm. Trong khi đó, công ty P đang làm ở xa quá nên muốn nhảy việc. Chỉ vì dịch bệnh mà P vẫn phải gắng gượng cố tiếp hoàn thành nhiệm vụ công ty cũ, cũng may chưa dám nói cho ai về dự định nhảy việc.

Tiếp đến, chúng P thực sự mong ngóng tới thời điểm về chung một nhà để thích nghi dần với cuộc sống hôn nhân. Dù phía trước có rất nhiều thách thức song P tin rằng mọi thứ rất đáng để kỳ vọng. Có những ngày P cứ ngồi tiếc ngẩn ngơ, phải chi lấy chồng sớm hơn vài tháng thì có phải tốt hơn không.

Nhưng mong ước sống chung một nhà thật sớm của P vẫn được toại nguyện, theo cái cách không ngờ tới. Đó là chồng sắp cưới đề nghị dọn về ở cùng nhà với P. Dẫu sao trước giờ anh cũng ở trọ, bây giờ kết thúc hợp đồng thuê bên đấy, về nhà P cũng tốt. Bố mẹ đẻ P thì không có ý kiến gì, hai ông bà cũng chẳng hề ngại ngần hàng xóm láng giềng. P suy nghĩ khoảng 1 đêm là cũng đồng ý cho chồng sắp cưới dọn về.

Nhà P còn có một anh trai nhưng anh ấy đã đi lấy vợ và dọn ra ở riêng. Bây giờ chồng P chuyển về đây cũng không có gì bất tiện lắm. Đồ đạc của chồng sắp cưới không có nhiều, còn mấy thứ rườm rà P bảo anh bỏ lại ở nhà thuê cũ, còn nhà P thì cái gì cũng đủ cả. Chỉ mất một ngày, chúng P đã chuyển được toàn bộ đồ của anh về nhà P.

P cứ ngỡ từ đây sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho hai đứa hiểu nhau hơn, nào ngờ ngay đêm đầu tiên nằm cùng, P đã phải run sợ trước những gì anh "thể hiện". Đêm hôm đó, nằm cạnh chồng sắp cưới, P mới biết anh... hôi như thế nào. Kiểu một thứ mùi cực kỳ khó chịu, P lại là tuýp người nhạy cảm với mùi lạ nên không tài nào ngủ được. Chưa hết, anh còn chảy dãi ướt hết cả gối, thi thoảng thêm điệu nghiến răng. Trước đây, P cũng đã từng "ân ái" với anh song chưa bao giờ ngủ cùng anh qua đêm. Bây giờ, bên cạnh P là một người đàn ông có rất nhiều tật xấu khi ngủ.

Đêm đó P trằn trọc mãi không vào giấc được, tự nhủ chắc lần đầu nên chưa quen. Sáng hôm sau, P nói chuyện với anh, có góp ý một số điều và dặn anh phải tắm rửa thơm tho, trong nhà tắm P trang bị sẵn rất nhiều sữa tắm thơm xịn. Nhưng chồng sắp cưới cứ nói giọng kiểu đùa cợt, anh bảo anh là đàn ông nên đơn giản, không muốn cầu kỳ.

Đợt giãn cách này, vợ chồng P đều làm việc ở nhà, cứ thi thoảng đi ngang qua anh, P lại thấy cái mùi đặc biệt đáng sợ. Tại sao khi yêu nhau, hẹn hò, P lại không nhận ra chứ, phải chăng anh đã dùng nước hoa, còn bây giờ thì mới "hiện nguyên hình"? Cứ mỗi đêm, nghe tiếng anh nghiến răng, ngáy là P thấy bực bội, thành ra không còn tâm trạng gì để sinh hoạt "vui vẻ". Tính tới nay cũng được hơn 1 tháng ở cùng rồi, phải rất cố gắng thuyết phục thì chồng sắp cưới mới dùng những loại sữa tắm P gợi ý.

Quyết định 'sống thử' cùng chồng sắp cưới, tôi bỏ chạy ngay từ đêm đầu tiên bởi vì một chuyện cực tế nhị - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Mùi cơ thể anh cải thiện, nhưng những tính xấu trên giường vẫn cứ xảy ra hàng đêm. Từng có vô vàn khoảnh khắc P nghĩ chả nhẽ bây giờ lại hủy hôn, không cưới xin gì hết. Chứ sống cùng một người đàn ông lắm tật xấu này, sớm muộn P sẽ phát điên mất...

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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