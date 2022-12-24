Chồng tôi bật khóc sau cuộc gọi với người yêu cũ vì một lý do không ngờ

Sau khi chồng O về nước khoảng 1 năm, O gặp anh trên ứng dụng hẹn hò. Bản thân O là một người trẻ, cá tính, thấy anh ấy phong độ, chững chạc nên cực kỳ mê. Tuy lúc nghe anh kể về quá khứ, O cũng hơi lưỡng lự và bất ngờ. Song O thấy đây là biểu hiện của người đàn ông thành thật, không che đậy quá khứ nên rất cảm kích anh. O tin vào duyên phận trên đời này, cố gắng không phán xét, quy chụp.

Năm 27 tuổi, O lấy chồng, khi đó anh 30 tuổi. Tính đến nay chúng O đã trải qua 3 năm hôn nhân, sinh được một trai một gái khôi ngô, kháu khỉnh. Cuộc sống của vợ chồng O vẫn tiến triển tốt. Hiện tại chồng O còn lên làm cố vấn của một tập đoàn, lương tháng anh rất tốt, O không cần phải đi làm nữa.

O và anh yêu nhau 2 năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Như đã nói, bố mẹ O không đồng ý, ông bà còn nói kiểu: "Nó và gia đình đã chối bỏ đứa con thì đúng là không có tư cách để làm thông gia với nhà này". O đã phải trải qua một thời gian dài thuyết phục bố mẹ, rằng chồng O bây giờ rất chững chạc, chín chắn, anh sẽ không tái phạm sai lầm nữa. Trái lại, bố mẹ chồng rất yêu thương, tác thành cho O và chồng. Họ khen bây giờ để tìm một người con dâu như O quả không dễ dàng.

Nếu ai đó hỏi liệu O ghen hay lo sợ về tình cũ của chồng không thì O sẽ nói là có. Đôi lúc, O cứ nghĩ rằng nhỡ mai này, cô gái ấy mang con đến rồi bắt chồng O chịu trách nhiệm thì sao. Mặt khác, chồng O vẫn giữ liên lạc với tình cũ, O biết hết nhờ việc kiểm tra tài khoản MXH của anh cũng như danh bạ điện thoại. Chỉ là O tin vào nhân cách của chồng, chắc chắn anh sẽ không sa ngã.

Và rồi tới một ngày, vợ chồng O nhận được một tin không xấu. Bản thân chồng O cũng thấy suy sụp khi nhận tin.

Đêm hôm ấy, cách đây khoảng 3 tuần, chồng O nhận được cuộc gọi điện giữa đêm của tình cũ. O nhận ra là bởi anh gọi tên cô gái đó qua điện thoại, thêm nữa anh nói chuyện ngay trong phòng. Chồng O ngập ngừng một lúc lâu, đầu dây bên kia dập máy, ông xã lập tức ngồi xuống và khóc.

O chạy đến bên anh để an ủi, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chồng O kể cô gái đó quá đau buồn vì hay tin bản thân mắc bệnh nan y. Cô ta thông báo cho anh và còn nói "Chỉ vì anh mà cuộc đời O lỡ dở". Chồng O hoang mang, hỏi O rằng liệu sau này anh có bị trả giá vì những điều đã làm trong quá khứ hay không. O chỉ biết khuyên anh nên đi ngủ, ngày mai rồi tính tiếp.

Ảnh minh họa

Quả thực dù là vợ anh, nhưng O cũng thương chị kia lắm, còn trẻ vậy mà... Vợ chồng O mau chóng trích 200 triệu gửi cho cô ấy để chữa bệnh. Nhưng từ hôm đó tới giờ, chồng O cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, anh còn bảo lo lắng cho con mình không biết cuộc sống của nó mai này ra sao. O phải làm gì để tiếp thêm sức mạnh cho chồng đây, thật là rối trí quá...