Chồng tôi bật khóc sau cuộc gọi với người yêu cũ vì một lý do không ngờ

Tâm sự 24/12/2022 02:33

Lần đầu tiên tôi mới thấy chồng bật khóc vì một người như vậy...

Sau khi chồng O về nước khoảng 1 năm, O gặp anh trên ứng dụng hẹn hò. Bản thân O là một người trẻ, cá tính, thấy anh ấy phong độ, chững chạc nên cực kỳ mê. Tuy lúc nghe anh kể về quá khứ, O cũng hơi lưỡng lự và bất ngờ. Song O thấy đây là biểu hiện của người đàn ông thành thật, không che đậy quá khứ nên rất cảm kích anh. O tin vào duyên phận trên đời này, cố gắng không phán xét, quy chụp.

Chồng tôi bật khóc sau cuộc gọi với người yêu cũ vì một lý do không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

O và anh yêu nhau 2 năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Như đã nói, bố mẹ O không đồng ý, ông bà còn nói kiểu: "Nó và gia đình đã chối bỏ đứa con thì đúng là không có tư cách để làm thông gia với nhà này". O đã phải trải qua một thời gian dài thuyết phục bố mẹ, rằng chồng O bây giờ rất chững chạc, chín chắn, anh sẽ không tái phạm sai lầm nữa. Trái lại, bố mẹ chồng rất yêu thương, tác thành cho O và chồng. Họ khen bây giờ để tìm một người con dâu như O quả không dễ dàng.

Năm 27 tuổi, O lấy chồng, khi đó anh 30 tuổi. Tính đến nay chúng O đã trải qua 3 năm hôn nhân, sinh được một trai một gái khôi ngô, kháu khỉnh. Cuộc sống của vợ chồng O vẫn tiến triển tốt. Hiện tại chồng O còn lên làm cố vấn của một tập đoàn, lương tháng anh rất tốt, O không cần phải đi làm nữa.

Nếu ai đó hỏi liệu O ghen hay lo sợ về tình cũ của chồng không thì O sẽ nói là có. Đôi lúc, O cứ nghĩ rằng nhỡ mai này, cô gái ấy mang con đến rồi bắt chồng O chịu trách nhiệm thì sao. Mặt khác, chồng O vẫn giữ liên lạc với tình cũ, O biết hết nhờ việc kiểm tra tài khoản MXH của anh cũng như danh bạ điện thoại. Chỉ là O tin vào nhân cách của chồng, chắc chắn anh sẽ không sa ngã.

Và rồi tới một ngày, vợ chồng O nhận được một tin không xấu. Bản thân chồng O cũng thấy suy sụp khi nhận tin.

Đêm hôm ấy, cách đây khoảng 3 tuần, chồng O nhận được cuộc gọi điện giữa đêm của tình cũ. O nhận ra là bởi anh gọi tên cô gái đó qua điện thoại, thêm nữa anh nói chuyện ngay trong phòng. Chồng O ngập ngừng một lúc lâu, đầu dây bên kia dập máy, ông xã lập tức ngồi xuống và khóc.

O chạy đến bên anh để an ủi, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chồng O kể cô gái đó quá đau buồn vì hay tin bản thân mắc bệnh nan y. Cô ta thông báo cho anh và còn nói "Chỉ vì anh mà cuộc đời O lỡ dở". Chồng O hoang mang, hỏi O rằng liệu sau này anh có bị trả giá vì những điều đã làm trong quá khứ hay không. O chỉ biết khuyên anh nên đi ngủ, ngày mai rồi tính tiếp.

Chồng tôi bật khóc sau cuộc gọi với người yêu cũ vì một lý do không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Quả thực dù là vợ anh, nhưng O cũng thương chị kia lắm, còn trẻ vậy mà... Vợ chồng O mau chóng trích 200 triệu gửi cho cô ấy để chữa bệnh. Nhưng từ hôm đó tới giờ, chồng O cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, anh còn bảo lo lắng cho con mình không biết cuộc sống của nó mai này ra sao. O phải làm gì để tiếp thêm sức mạnh cho chồng đây, thật là rối trí quá...

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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