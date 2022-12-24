Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, đến bây giờ đã được 6 năm và sinh 2 đứa đủ trai lẫn gái. Chồng tôi là anh hàng xóm ngay gần nhà hơn tôi 5 tuổi, tán tôi từ bé cho đến lớn, tôi chê anh già nên chẳng thèm quan tâm. Nhưng một hôm tôi đi chơi về khuya gặp bọn lưu manh giật túi, người yêu tôi quay xe phóng mất hút còn anh hàng xóm già lại xách gậy lao ra đánh lũ cướp khiến tôi cảm động vô cùng.

Tôi cứ nghĩ chồng tôi mặt mũi bình thường thì chả ai thích, tính cũng hơi hâm hấp nữa. Nhưng cưới nhau một thời gian anh mới kể, hồi học cấp 3 anh cũng có người yêu, là một bạn nữ chung lớp. Anh học dốt nên trượt ĐH, cô bạn gái cũ thì đỗ nên họ chia tay nhau. Lần nào bạn gái về chơi cũng chê anh xấu xí quê mùa, không "sành điệu" diện đồ hiệu như đám thanh niên trên thành phố. Rồi chê anh đi xe máy "cùi bắp", đi làm thuê không đủ tiền cho cô ta tiêu vặt v.v... Thế là anh chủ động kết thúc, không gặp lại cô ấy lần nào nữa.

Nghe đâu cô bạn gái cũ đã lừa được một anh trên thành phố nên cưới chồng "sành điệu" đúng như mong ước. Anh cũng kết hôn với tôi rồi sinh con, cuộc sống cũng êm đềm thoải mái vì 2 vợ chồng đều có công việc ổn định, thu nhập mỗi tháng cũng 40 - 50 triệu đủ lo nhà 5 miệng ăn.

Đợt này dịch bệnh phức tạp nên chồng tôi phải ở lại công ty, 2 tuần rồi anh không được về nhà. Tôi thì đang nghỉ thai sản sau sinh nên ở nhà chẳng biết làm gì, mẹ chồng giúp chăm cháu mà 2 đứa con tôi cũng ngoan nên trông chúng khá nhàn. Đêm lúc các con ngủ thì tôi nằm cày phim, xem chán chê thì nhắn tin cho chồng, nếu anh trực ca đêm còn thức thì sẽ trả lời lại. Ban ngày thì đứa lớn gọi video cho bố, cả nhà xúm vào cười nói một hồi rồi lại ai làm việc ấy.

Đến hôm qua thì tôi hứng lên đi dọn dẹp. Tôi nhờ mẹ chồng ru 2 đứa ngủ, rồi xắn tay lên lau dọn phòng, xếp lại tủ quần áo, đồ đạc bọn trẻ con. Dọn đến bàn làm việc của chồng thì thấy anh để laptop trong ngăn kéo, tôi mở ra lai sạch bụi rồi tí toáy ngồi nghịch. Chồng tôi vẫn chưa tắt máy, chỉ tạm gập lại nên vẫn còn nguyên những thứ anh đang xem. Tôi kiểm tra sơ qua thì toàn web game với tin tức đọc báo.

Tiện tay gõ Facebook định đăng nhập tài khoản của tôi vào thì nó hiện ra luôn tài khoản của chồng đã lưu sẵn. Tự dưng thấy hồi hộp, tôi ngồi nghĩ một lát xem có nên lục lọi thứ riêng tư của anh không. Nhưng tôi tự trấn an rằng bao năm nay chồng chưa từng làm gì có lỗi với vợ con nên chắc không có gì đâu, kết cục tôi vẫn vào đọc hết các tin nhắn vì không ngăn nổi cơn tò mò.

Chồng tôi ít bạn bè Facebook nên rất ít tin nhắn thường xuyên, toàn thấy anh em bạn bè quen nhắn linh tinh và share link hóng hớt nọ kia trên mạng. Nhìn nickname anh đặt cho vợ là "Gấu yêu", tự dưng tôi phì cười thấy dễ thương hết sức. Tôi không phải tuýp phụ nữ lãng mạn sến súa nên chưa từng đòi hỏi cái gì, cái nickname kia là chồng tôi để từ hồi mới yêu nhau, tôi không nhìn thấy nên cũng quên bẵng đi mất.

Cảm thấy yên tâm hơn nên tôi không đọc tin nhắn nữa, bảng thông báo cũng không có gì, nhưng trời xui đất khiến thế nào tôi lại vô tình bấm vào lịch sử hoạt động. Đập vào mắt là mấy dòng ghi chép các thao tác chồng tôi làm, có vẻ như anh đang online vì gần nhất cách đây 1 phút anh mới thả tim vào story của ai đó. Mở điện thoại mình ra xem, tôi hơi tức giận vì anh chưa trả lời tin nhắn vợ gửi cách đây nửa tiếng hỏi xem ăn cơm chưa.

Lướt xuống dưới một tí thì tôi thấy anh tương tác liên tục với một tài khoản Facebook có tên rất nữ tính - Hồng Nhung. Bấm vào trang đó thì đúng là một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi, nhưng ảnh chụp toàn xài app nên ảo vô cùng. Cô ta hay đăng status thả thính kiểu copy truyện ngôn tình, trông cũng xinh. Nhưng điều làm tôi giận sôi máu chính là chồng tôi thả tim đều đặn tất cả ảnh và story cô ta đăng! Vào xem thông tin cá nhân thì cô ta từng học cùng trường với chồng tôi, năm sinh cũng trùng, tự dưng tôi linh cảm đây chính là bạn gái cũ của anh.

Tôi chụp lại bảng lịch sử hoạt động rồi thoát khỏi Facebook chồng. Nhắn tin cho anh hỏi có biết ai tên Hồng Nhung không, thấy chồng seen ngay lập tức nhưng cứ gõ mãi dấu 3 chấm không xong. Sốt ruột quá nên tôi gọi điện video thẳng cho chồng, chờ gần 1 phút anh mới chịu nhấc máy. Có vẻ như anh vừa chạy vội ra ngoài cầu thang vắng để nói chuyện, tôi hỏi thẳng vấn đề có phải đó là người yêu cũ của anh không. Chồng tôi gật đầu thừa nhận, tôi hỏi lý do tại sao anh chăm thả tim cô ấy thế, vẫn còn thương nhớ người cũ hay như nào, anh im lặng một lúc rồi bảo đang bận việc, cúp máy ngang xương!

Máu nóng dồn lên đỉnh đầu, tôi liền đăng luôn bức ảnh chụp lịch sử hoạt động của chồng lên story cá nhân, kèm thêm icon nhếch mép cười khinh bỉ. Một lát sau chồng tôi gọi lại luôn, mặt trắng bệch sợ hãi, vừa nhận sai vừa xin tôi gỡ story đi. Anh thề là không có ý gì với người cũ, chỉ là bạn bè bình thường, tôi cũng không add nick cô Nhung kia nên anh mới không sợ vợ ghen. Tôi chán chả buồn nghe anh giải thích thêm, tắt máy, chặn số chồng.

Ảnh minh họa

Đàn ông đúng là giống loài vô tâm, mệt mỏi thật sự. Dù chồng không ngoại tình nhưng tôi cũng thấy thất vọng tràn trề. Facebook vợ đăng ảnh thì anh chưa từng like, ấy thế mà người cũ thì... Đam mê mùa dịch của chồng tôi cũng tao nhã thật, ngắm ảnh bạn gái cũ không sót cái nào cơ đấy...