Nhờ vào một bát cháo nóng mà tôi quyết định không ly hôn chồng

Tâm sự 25/12/2022 03:33

Không biết quyết định đó có vội vàng quá không?

Chồng Q là giám đốc công ty tư nhân, công việc của anh rất bận rộn. Ban ngày làm ở công ty, tối về nhà thì giao dịch trên điện thoại, lúc ăn cơm hay đi ngủ anh cũng không rời máy.

Nhờ vào một bát cháo nóng mà tôi quyết định không ly hôn chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Thương chồng vất vả nên Q luôn cố gắng là hậu phương vững chắc để anh yên tâm làm việc. Nhưng rồi tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách, bởi những cuộc nhậu tiếp khách triền miên của chồng.

Ngày nào anh ấy cũng trở về nhà tối muộn, với tình trạng say xỉn. Rồi lâu dần Q nhận ra suy của chồng rằng, hàng tháng chỉ đưa cho vợ con 20 triệu chi tiêu sinh hoạt là xong nghĩa vụ.

Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo Q sung sướng, lấy được chồng giám đốc giàu có ở nhà đẹp. Nhưng có ai hiểu được nỗi khổ đang gặm nhấm tâm trí Q mỗi ngày đâu.

Những cơn say triền miên khiến chuyện chăn gối của vợ chồng là không có. Anh chẳng quan tâm đến các con. Khi Q nghe nhân viên của chồng nói là anh đã có con riêng bên ngoài. Lúc đầu Q không tin nhưng rồi chồng đã thú nhận sự thật làm trái tim Q tan nát.

Đúng lúc Q quyết tâm chia tay để giải thoát cho bản thân thì phải ở nhà giãn cách. Công ty của chồng Q phải nghỉ, cả gia đình không ai ra ngoài, chỉ sinh hoạt trong khuôn viên ngôi nhà. Không ngờ đây lại là thời điểm mà các thành viên trong gia đình được gần gũi bên nhau.

Khi Q bị ốm, lần đầu tiên sau 9 năm lấy nhau, chồng nấu cho vợ bát cháo. Q đã rơi nước mắt khi chồng nói: "Nhiều lúc muốn quan tâm đến vợ mà bận quá. Bây giờ ở nhà giãn cách, có nhiều thời gian, chồng sẽ làm tất cả mọi việc giúp vợ, cứ yên tâm mà dưỡng bệnh".

Nhờ vào một bát cháo nóng mà tôi quyết định không ly hôn chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Miếng cháo cứ nghẹn ở cổ họng, không thể nuốt trôi xuống được, nước mắt Q chảy đầy mặt. Q hỏi sao anh lại phản bội vợ? Chồng nói vì một lần say không làm chủ được bản thân nên đã làm điều đáng xấu hổ đó. Anh cầu xin Q tha thứ và đừng bao giờ rời bỏ gia đình.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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