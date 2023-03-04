Trước giờ người yêu cũ của chồng mình vốn là thứ khó nói thành lời. Tuy nhiên, trong câu chuyện của tôi, lại có diễn biến hoàn toàn khác.

Như phần lớn phụ nữ trên đời này, tôi không thích và không muốn nghe gì về người cũ của chồng. Thế mà, ngay trong ngày cưới của chúng tôi, anh lại lén mời cả 4 cô người yêu cũ từng mặn nồng đến dự. Thật khiến tôi tức nổ mắt! Khi đến bàn tiệc của bọn họ chúc mừng, thấy mọi người cười nói xôn xao, chọc ghẹo vợ chồng tôi, tôi đã cảm thấy không ổn. Anh bạn thân chồng tôi lè nhè hơi rượu bảo: "Nhất mày, sắp được nguyên mâm tình cũ dự đám cưới. Mày giỏi quá! Đã thế cô nào cũng hòa thuận, khen mày đáng mặt đàn ông, khen vợ mày tốt số đây này".

Chồng tôi cười hớn ha hớn hở, kéo tôi lại chụp ảnh với đám người bọn họ. Tôi tức anh ách nhưng cười gượng cho qua chuyện. Bọn họ cũng lạ, đi đám cưới người yêu cũ có gì vui đâu mà trông ai cũng xinh đẹp rạng ngời. Cô nào cũng lấy chồng rồi, nghe nói đều sống hạnh phúc, lại còn kết bạn với nhau trên facebook nên thấy đám cưới chồng tôi là rủ nhau cùng đi. Đúng là quái đản! Ảnh minh họa: Internet Ra góc khuất sau khi khách khứa về hết, tôi xị mặt ra với chồng, giận dỗi vì anh không hỏi tôi một tiếng mà mời mấy cô nàng đấy đến quậy tung đám cưới của tôi. Thật quá sức chịu đựng với mấy bà cô ấy. Cô thì chụp ảnh cười nói như đám cưới họ hàng, cô thì lên hát chúc mừng đôi uyên ương, cô lại còn ra rót trà nước giúp. Tôi vừa xấu hổ vừa bực bội, chẳng biết trút vào đâu.

Tối đến, cơn giận chưa ngớt, tôi cố tình tắm thật lâu, xong lại ngồi trong phòng tắm nghe nhạc cho chồng đợi dài cổ. Đến 11h đêm không thấy tôi ra, anh cuống lên gõ cửa. Tôi bước ra, sexy ngọt ngào hơn đứt mấy cô nàng kia. Nghĩ bụng cho anh một đêm khó quên cho dứt hẳn tơ tưởng đến tình cũ mới hả giận. Chồng tôi nhiệt tình bế tôi lên giường, ân ái ngọt ngào, dỗ tôi hết cỡ. Thấy tôi hết giận, anh mới thủ thỉ bảo tôi. Anh muốn tôi tự tay bóc món quà của "Hội người yêu cũ" ấy vì các cô dặn là phải chính vợ anh bóc, mà phải bóc trong đêm tân hôn. Anh lại còn bảo lâu nay vẫn giữ liên lạc và xem mấy cô ấy như bạn tốt. Tôi ngúng nguẩy một hồi rồi cũng chịu mở quà. Vừa mở ra, tôi bật cười vì ngoài phong bì tiền mừng còn có một đám bao cao su đủ màu, đủ kiểu rực rỡ bảy sắc cầu vồng. Tôi cầm thử vài cái lên xem, phát hiện cái nào cũng bị chọc thủng vài lỗ. Công nhận mấy cô người yêu cũ của anh bá đạo thật. Món quà cưới độc như thế mà cũng có thể nghĩ ra. Từ sau vụ ấy, tôi cảm thấy tình cũ của chồng không còn đáng ghét và đáng sợ như trong tưởng tượng. Có một chị còn chủ động gọi cho tôi, rủ tôi đi cafe rồi bày cho vài chiêu để trị chồng tôi. Chị ấy bảo, trước khi yêu từng là bạn thân của anh, yêu nhau chỉ vài tháng, mới hôn một cái thôi, thấy không hợp lại chia tay, nên tôi đừng ghen làm gì. Kết bạn với người yêu cũ của chồng có được không mọi người nhỉ? Mấy bà cô ấy rủ rê tôi đi chơi cùng, đi ăn cùng suốt, mà tôi thấy hơi ngại? Hay tôi cứ giao lưu với bọn họ, tiện thể đề phòng chồng tôi "tình cũ không rủ cũng tới" nhỉ?

Chồng mất đã lâu nhưng mỗi đêm đều có người đàn ông xa lạ mò lên giường khiến tôi vô cùng hoảng sợ, run bần bật giữa căn phòng trống Trước sự hối thúc tái giá của chị dâu và anh ruột, tôi càng không muốn đi thêm bước nữa dù chồng mất đã lâu. Tuy nhiên, tôi không ngờ chỉ vì muốn tôi lấy chồng mới mà hai người đó lại làm ra trò này.

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