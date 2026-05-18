Chồng lén lút bên ngoài ngay đêm tân hôn, tôi nén đau thương ra chiêu "độc" làm gã trắng tay

Tâm sự 18/05/2026 23:20

Với người khác, đêm tân hôn rất thiêng liêng và đáng nhớ. Riêng tôi, tất cả những gì còn lại chỉ là sự ám ảnh và hận thù. Hôm ấy, chồng tôi nói sẽ ra ngoài uống rượu với bạn, vì đằng nào tôi cũng mới có thai nên không thể gần gũi.

Chồng tôi là một người đàn ông đào hoa. Trước khi kết hôn, anh đã từng cặp kè với rất nhiều cô gái. Thậm chí có những mối quan hệ vẫn tiếp tục khi chúng tôi đã trở thành người yêu. Thời điểm ấy, tôi rất lụy tình nên năm lần bảy lượt cho qua. 

Chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì phát hiện có con. Tất nhiên đứa con là ngoài ý muốn. Lúc ấy, chúng tôi đều hoang mang tột độ. Thế rồi khi biết tôi đang mang thai, cả hai bên gia đình đều có ý vun vén. Đứng trước con đường bố mẹ đã vạch sẵn, tôi đành nhắm mắt đi lấy chồng dù biết phía trước đầy chông gai, chồng mình lại không phải người đàn ông chung thủy. 

Với người khác, đêm tân hôn rất thiêng liêng và đáng nhớ. Riêng tôi, tất cả những gì còn lại chỉ là sự ám ảnh và hận thù. Hôm ấy, chồng tôi nói sẽ ra ngoài uống rượu với bạn, vì đằng nào tôi cũng mới có thai nên không thể gần gũi.

Chồng lén lút bên ngoài ngay đêm tân hôn, tôi nén đau thương ra chiêu 'độc' làm gã trắng tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không đợi tôi đáp lời, anh khoác áo ra ngoài, để mặc vợ với đêm đen tĩnh mịch. Rạng sáng hôm sau chồng tôi mới trở về nhà. Thấy người chồng có mùi nước hoa lạ, tôi nghi ngờ có chuyện mờ ám. Đợi anh ngủ say, tôi lén lấy điện thoại kiểm tra thì nhận được một dòng tin nhắn từ bạn thân anh gửi: "Sao, đêm qua em ấy có làm cậu vui không?".

 

Mọi thứ trong tôi sụp đổ. Ngày thường thì chẳng nói làm gì, đằng này, anh lại ngoại tình vào đúng đêm tân hôn. Cú sốc ấy với tôi như giọt nước tràn ly. Từ người đàn ông mình yêu thương, tôi trở nên căm hận. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi không cho phép mình được mềm yếu. Tôi vờ như không biết chuyện, hàng ngày vẫn ngọt nhạt với chồng. Còn với gia đình chồng, tôi càng quan tâm săn sóc. Sau khi tôi sinh con, bố mẹ chồng vui qúa nên tặng cho cháu đích tôn một căn nhà mặt phố. Hàng tháng, tôi lấy số tiền cho thuê để trang trải sinh hoạt phí, còn dư thì gửi tiết kiệm để dự phòng cho hai mẹ con.

Vợ vừa sinh được vài ngày, chồng tôi đã chứng nào tật ấy, ra ngoài lăng nhăng với người phụ nữ khác. Hôm đó biết địa điểm chồng hẹn người tình, tôi rủ mẹ chồng đến shop quần áo đối diện để mua đồ. Chỉ chờ chồng và tiểu tam ra khỏi cửa khách sạn, tôi chạy đến bắt tại trận rồi lăn đùng ra ngất.

Chứng kiến con trai gây ra chuyện tày đình, bố chồng tôi đã cắt hết chức vụ của anh ở công ty (nhà tôi có công ty gia đình), thẻ tín dụng cũng bị thu lại hết. Đổi lại, tôi càng được bù đắp nhiều hơn. Có lẽ nằm mơ chồng tôi cũng không nghĩ mình đã bị lộ tẩy từ lâu. Anh còn thề thốt với tôi, hứa không bao giờ tái phạm. Tôi ngoài mặt thì cho qua nhưng trong lòng vẫn còn cay đắng lắm. Chỉ là bây giờ vì con nên tôi mới tạm thời để chuyện lắng xuống. Nếu chồng còn tiếp tục, tôi nhất định sẽ khiến anh ân hận cả đời.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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