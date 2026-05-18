Nửa đêm thấy chồng đuổi vợ đi giữa trời tối mịt, anh hàng xóm bỗng chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc không tưởng

Tâm sự 18/05/2026 22:00

Đúng lúc đó, có tiếng gọi vang lên sau lưng tôi cùng với tiếng bước chân người chạy tới. Tôi quay lại, bất ngờ thấy anh hàng xóm đang cầm chiếc ô chạy về phía tôi.

Tôi kết hôn đã gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Ban đầu, tôi và chồng đã thống nhất đợi tới lúc chúng tôi có nhà cửa ổn định thì sẽ sinh con. Nhưng gần đây, chồng tôi bắt đầu có nhiều dấu hiệu lạ. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, nhiều khi tôi còn thấy anh nhìn điện thoại mà cười thích thú. Nhưng khi thấy tôi thì anh vội vàng giấu điện thoại đi.

Tôi lén xem điện thoại của chồng thì biết được anh đang trò chuyện với một người phụ nữ lạ trên mạng. Hóa ra anh lên ứng dụng hẹn hò, tìm bạn tình khi bản thân đã có gia đình! Giữa hai người họ không chỉ dừng ở trò chuyện qua mạng mà còn hẹn nhau vào khách sạn. 

Tôi uất ức tới mức ứa nước mắt, trong khi tôi mỗi ngày làm việc không mệt nghỉ vì tương lai của hai người thì chồng lại đi tìm của lạ bên ngoài. Tôi vừa đau lòng, thất vọng, vừa cảm thấy không cam tâm. Không thể kiềm nén được, ngay tối đó tôi đã chất vấn anh vì sao lại làm thế. Chồng tôi không hề tỏ ra hối hận, anh còn quát mắng tôi ghen tuông vô lý.

Chúng tôi xảy ra tranh cãi lớn, thậm chí là đụng tay đụng chân. Chồng hất tay tôi té xuống sàn, tôi không kiềm chế được nên vung tay tát anh. Anh cũng chẳng chẳng vừa, hùng hổ đập phá đồ trong nhà rồi gói hết đồ của tôi vào va li, vứt ra khỏi nhà. Sau đó anh xô tôi ra khỏi cửa nhà, thẳng thừng đuổi tôi đi.

Nửa đêm thấy chồng đuổi vợ đi giữa trời tối mịt, anh hàng xóm bỗng chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rõ ràng tôi và chồng cùng ở chung nhà thuê, tiền tôi cũng phải trả, vậy mà anh ta lại hành động như thế. Giữa đêm trời đang mưa to, tôi bước ra cổng như người vô hồn. Đúng lúc đó, có tiếng gọi vang lên sau lưng tôi cùng với tiếng bước chân người chạy tới. Tôi quay lại, bất ngờ thấy anh hàng xóm đang cầm chiếc ô chạy về phía tôi.

Anh hàng xóm này tên Tuấn, ở cạnh bên phòng của vợ chồng tôi. Anh ấy nói che ô cho tôi rồi nói sang phòng anh ấy ngồi một lúc vì trời mưa đang to. Lúc đó tâm trạng tôi rối bời, cũng chẳng biết đi đâu khi trời đang đổ mưa nên đồng ý. Khi vào phòng của anh hàng xóm, Tuấn chuẩn bị nước ấm cho tôi uống, còn đưa cho tôi bộ quần áo sạch của anh để thay. Nhưng tôi thấy rất ngại nên vội từ chối.

Tuấn kể rằng đã nghe được tôi và chồng cãi nhau, anh khẽ ôm lấy vai tôi nói một câu khiến tôi chết sững:

“Thấy em khổ anh thật sự rất đau lòng. Từ ngày về đây ở anh đã luôn có tình cảm với em nhưng không dám nói ra, anh sợ làm ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của em. Nhưng đến hôm nay, khi thấy em không hề hạnh phúc, anh không muốn im lặng nữa. Em bỏ chồng đi, anh trân trọng yêu thương em hơn anh ta, em xứng đáng được như thế”.

Tôi khá bất ngờ khi nghe những lời bọc bạch của anh hàng xóm. Tôi biết Tuấn là người đàn ông tốt, thậm chí còn dịu dàng, thấu hiểu hơn chồng tôi. Tôi đã quen biết anh 3 năm nay, thường xuyên trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi thật sự rung động khi nghe lời tỏ tình của Tuấn. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ chồng để theo người đàn ông khác. Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc chồng bồ bịch bên ngoài còn đuổi vợ ra khỏi nhà giữa đêm như thế. Đêm đó, tôi ngủ lại nhà của Tuấn, anh nhường tôi giường nằm, còn mình thì ngủ dưới đất.

Sáng sớm hôm sau, chồng tôi gọi điện liên tục hỏi tôi đang ở đâu. Tôi không trả lời, chồng tôi năn nỉ tôi về nhà, anh hối hận lắm. Tôi lén ra khỏi nhà của Tuấn rồi trở về. Chồng tôi xin lỗi và hứa sẽ cắt đứt với cô gái kia. Nhưng tôi đã mất niềm tin ở chồng, tôi chỉ muốn chấm dứt với anh ta. Tôi có nên ly hôn với chồng để đến với Tuấn không?

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng lén lút ra ngoài, tôi tò mò bám theo thì sốc ngất khi nhìn thấy căn phòng bà bước vào

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng lén lút ra ngoài, tôi tò mò bám theo thì sốc ngất khi nhìn thấy căn phòng bà bước vào

Mẹ chồng của tôi cũng không làm khó con cái, bà phụ giúp việc nhà, hỏi han quan tâm tôi. Dù nhiều lúc không hiểu mẹ chồng nhưng nhìn chung tôi làm dâu cũng khá nhàn, không phải vất vả cực nhọc gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cầm kết quả bệnh hiểm nghèo chưa biết nói sao với vợ, chồng 'chết đứng như Từ Hải' khi cô ấy đưa ra tờ giấy siêu âm

Cầm kết quả bệnh hiểm nghèo chưa biết nói sao với vợ, chồng 'chết đứng như Từ Hải' khi cô ấy đưa ra tờ giấy siêu âm

Tâm sự 35 phút trước
Hôn nhân tan nát chỉ sau một đêm, nửa năm sau gã chồng tệ bạc lén về thăm vợ cũ thì "đứng hình" nhìn sếp tổng ra mở cửa

Hôn nhân tan nát chỉ sau một đêm, nửa năm sau gã chồng tệ bạc lén về thăm vợ cũ thì "đứng hình" nhìn sếp tổng ra mở cửa

Ngoại tình 45 phút trước
Nghe mẹ chửi vợ là gái độc không con, chồng nhanh miệng nói một câu khiến bà sốc ngất, rúng động hơn là sự thật phía sau

Nghe mẹ chửi vợ là gái độc không con, chồng nhanh miệng nói một câu khiến bà sốc ngất, rúng động hơn là sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Thấy nhúm lông mèo lạ dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi để rồi sốc ngất khi phát hiện bí mật động trời

Thấy nhúm lông mèo lạ dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi để rồi sốc ngất khi phát hiện bí mật động trời

Ngoại tình 1 giờ 5 phút trước
Mẹ chồng vung tay cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua để rồi khóc nấc nhận cái tát trời giáng

Mẹ chồng vung tay cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua để rồi khóc nấc nhận cái tát trời giáng

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Mỗi lần lên giường xong chồng lại dúi vào tay tôi 3 triệu, biết được lý do thực sự sau đó tôi rùng mình sốc ngất

Mỗi lần lên giường xong chồng lại dúi vào tay tôi 3 triệu, biết được lý do thực sự sau đó tôi rùng mình sốc ngất

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', sự nghiệp 'gặt hái được quả ngọt', tài lộc tăng tiến vượt bậc

Sau đêm nay, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', sự nghiệp 'gặt hái được quả ngọt', tài lộc tăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nửa đêm thấy chồng đuổi vợ đi giữa trời tối mịt, anh hàng xóm bỗng chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc không tưởng

Nửa đêm thấy chồng đuổi vợ đi giữa trời tối mịt, anh hàng xóm bỗng chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc không tưởng

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Điếng người nghe giọng bố chồng rất lạ qua video call, nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông tôi càng sốc ngất

Điếng người nghe giọng bố chồng rất lạ qua video call, nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông tôi càng sốc ngất

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Cứ mỗi lần chồng đi công tác, nửa đêm anh hàng xóm lại gõ cửa liên hồi rồi đưa cho tôi một thứ khiến tôi sốc ngất

Cứ mỗi lần chồng đi công tác, nửa đêm anh hàng xóm lại gõ cửa liên hồi rồi đưa cho tôi một thứ khiến tôi sốc ngất

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác

NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp giẫm ngay hố vàng, gánh tiền bạc tỉ, may mắn đổ về, một bước lên đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp giẫm ngay hố vàng, gánh tiền bạc tỉ, may mắn đổ về, một bước lên đỉnh vinh quang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lấy hết can đảm thú nhận đã bắt chồng 'đổ vỏ', không ngờ anh lại quỳ sụp xuống rối rít cảm ơn tôi vì sự thật phía sau

Lấy hết can đảm thú nhận đã bắt chồng 'đổ vỏ', không ngờ anh lại quỳ sụp xuống rối rít cảm ơn tôi vì sự thật phía sau

Cầm kết quả bệnh hiểm nghèo chưa biết nói sao với vợ, chồng 'chết đứng như Từ Hải' khi cô ấy đưa ra tờ giấy siêu âm

Cầm kết quả bệnh hiểm nghèo chưa biết nói sao với vợ, chồng 'chết đứng như Từ Hải' khi cô ấy đưa ra tờ giấy siêu âm

Điếng người nghe giọng bố chồng rất lạ qua video call, nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông tôi càng sốc ngất

Điếng người nghe giọng bố chồng rất lạ qua video call, nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông tôi càng sốc ngất

Tình cờ gặp lại nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo sau rồi sốc ngất với cảnh tượng trước mắt

Tình cờ gặp lại nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo sau rồi sốc ngất với cảnh tượng trước mắt

12h đêm bắt gặp ô sin diện đồ lộng lẫy lén lút ra ngoài, tôi âm thầm bám theo để rồi sốc ngất khi thấy người đàn ông của cô ta

12h đêm bắt gặp ô sin diện đồ lộng lẫy lén lút ra ngoài, tôi âm thầm bám theo để rồi sốc ngất khi thấy người đàn ông của cô ta

Giữa lúc bạo bệnh sau hai năm ly hôn, con gái lén gọi điện cho chồng cũ để rồi bật khóc nức nở khi nghe giọng nói ở đầu bên kia

Giữa lúc bạo bệnh sau hai năm ly hôn, con gái lén gọi điện cho chồng cũ để rồi bật khóc nức nở khi nghe giọng nói ở đầu bên kia