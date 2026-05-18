Bất chấp tất cả để 'săn' bằng được chồng giàu đổi đời, đêm tân hôn tôi sốc ngất trước yêu cầu của chồng đại gia

Tâm sự 18/05/2026 23:30

Anh giàu có, đẹp trai lại giỏi kiếm tiền, vì thế nên tôi cũng xiêu lòng và đồng ý làm người yêu của anh. Ngày cưới của chúng tôi, ai cũng xuýt xoa vì đám cưới to và đẹp. Còn tôi thì hãnh diện vì lấy được người chồng tuyệt vời.

Tôi không biết mình sẽ sống thế nào trong những ngày tiếp theo. Tôi mới kết hôn được hai tuần. Người khác nhìn vào sẽ ngưỡng mộ và cho rằng tôi đang có một cuộc sống viên mãn. Thế nhưng đối với tôi, đây chẳng khác một nhà tù giam lỏng.

Chẳng giấu gì mọi người, tôi từng có quá khứ không mấy tốt đẹp. Gia đình tôi khó khăn, bố mẹ đều bị bệnh quanh năm, mỗi tháng tốn cả chục triệu tiền viện phí. Sau tôi còn 3 đứa em đang độ tuổi ăn học. Vì thế, tôi đã nhận lời làm người tình của một người đàn ông đã đáng tuổi cha chú. 

Mặc dù lương tâm luôn cảm thấy cắn rứt nhưng vì tiền, vì gia đình, tôi vẫn phải tiếp tục mối quan hệ đó 3 năm. Thế rồi hôm ấy, tôi bị phát hiện. Chẳng có gì xấu hổ hơn việc bị đánh ghen. Giữa đường đông người, tôi bị người ta xé áo và dọa nạt, nói sau này tôi đi đâu, chị ta cũng sẽ tìm đủ cách để phá bĩnh. Sau hôm ấy, tôi chủ động chấm dứt mối quan hệ với người tình. Về quê, tôi xin một công việc ổn định và dự định sẽ như vậy an phận thủ thường.

Bất chấp tất cả để 'săn' bằng được chồng giàu đổi đời, đêm tân hôn tôi sốc ngất trước yêu cầu của chồng đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng khi làm ở công ty này, tôi lại được sếp để ý. Anh giàu có, đẹp trai lại giỏi kiếm tiền, vì thế nên tôi cũng xiêu lòng và đồng ý làm người yêu của anh. Ngày cưới của chúng tôi, ai cũng xuýt xoa vì đám cưới to và đẹp. Còn tôi thì hãnh diện vì lấy được người chồng tuyệt vời.

Đêm tân hôn, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì chồng tôi có điện thoại. Sau 5 phút, anh trở vào với khuôn mặt cau có. Chẳng nói chẳng rằng, chồng ném cho tôi chiếc điện thoại rồi bắt tôi đọc từng dòng tin nhắn trên màn hình.

Đó chính là cuộc hội thoại mà tôi và người tình đã gửi cho nhau trước đây. Thì ra người gọi cho chồng tôi là người phụ nữ kia. Đúng như những gì đã cảnh báo, chị ta đã đẩy cuộc đời tôi xuống vực thẳm. Cả đêm hôm ấy vợ chồng tôi chẳng nói với nhau câu nào, thậm chí anh còn bắt tôi phải nằm dưới đất.

Điều khiến tôi không ngờ là chồng vẫn tỏ ra bình thường với mọi người. Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, anh mới dày vò và bắt tôi đọc những dòng tin nhắn kia trong nước mắt. Tôi thấy hổ thẹn quá, mới cưới hai tuần mà đòi ly hôn thì không biết người khác sẽ nghĩ thế nào. Còn nếu tiếp tục như vậy tôi e rằng mình không thể chịu nổi. Mọi người cho tôi lời khuyên được không?

Hí hửng nhận nhẫn kim cương trăm triệu của chồng, vợ trẻ chưa kịp vui mừng đã "điếng người" trước lời chúc đi kèm

Hí hửng nhận nhẫn kim cương trăm triệu của chồng, vợ trẻ chưa kịp vui mừng đã "điếng người" trước lời chúc đi kèm

Thi thoảng tôi có giận hờn trách cứ, chồng cũng ậm ờ cho qua. Vậy mà hôm vừa rồi, sau chuyến công tác trở về, chồng tôi lại có thái độ khác hẳn trước đây. Anh chủ động nấu cơm cho cả nhà, còn nói từ nay sẽ quan tâm tôi hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất 10 ngày cuối tháng 5, vét sạch tiền thiên hạ, buôn may bán đắt, công danh tiến xa, lộc lá tứ phương đổ dồn vào nhà

Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất 10 ngày cuối tháng 5, vét sạch tiền thiên hạ, buôn may bán đắt, công danh tiến xa, lộc lá tứ phương đổ dồn vào nhà

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Từ giờ đến cuối năm 2026, cuộc sống của 3 con giáp sang trang rực rỡ, đổi vận giàu có bất thình lình, tiền vàng ngập lối đi

Từ giờ đến cuối năm 2026, cuộc sống của 3 con giáp sang trang rực rỡ, đổi vận giàu có bất thình lình, tiền vàng ngập lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 20/5/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Sau hôm nay, thứ Tư 20/5/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 20/5/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 20/5/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Dương Tử 'gây sốt' với 3 siêu phẩm lọt đề cử Kim Ưng

Dương Tử 'gây sốt' với 3 siêu phẩm lọt đề cử Kim Ưng

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Cuối tháng 5 hồng phúc tề thiên, 3 con giáp bước 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước gặp Thần Tài, mọi điều viên mãn

Cuối tháng 5 hồng phúc tề thiên, 3 con giáp bước 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước gặp Thần Tài, mọi điều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Cuộc sống của NSƯT Thành Lộc không vợ con, yêu nhiều người không thành ở tuổi U70

Cuộc sống của NSƯT Thành Lộc không vợ con, yêu nhiều người không thành ở tuổi U70

Hậu trường 2 giờ 32 phút trước
Cô gái nhập viện vì biến chứng sau tiêm filler 'tai phật' sau 3 năm

Cô gái nhập viện vì biến chứng sau tiêm filler 'tai phật' sau 3 năm

Sức khỏe 2 giờ 43 phút trước
NÓNG: 137 bệnh được phép tiết lộ giới tính thai nhi từ ngày 1/7

NÓNG: 137 bệnh được phép tiết lộ giới tính thai nhi từ ngày 1/7

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (20/5/2026), 3 con giáp tài lộc mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (20/5/2026), 3 con giáp tài lộc mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác

NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác

Giá vàng hôm nay, ngày 19/5/2026: Tăng mạnh trở lại, trong nước cao hơn thế giới 19 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/5/2026: Tăng mạnh trở lại, trong nước cao hơn thế giới 19 triệu đồng/lượng

Tử vi thứ Tư 20/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, Tỵ - Thân đen đủi đủ đường, hao tài tốn của

Tử vi thứ Tư 20/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, Tỵ - Thân đen đủi đủ đường, hao tài tốn của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Được mẹ chồng trao thẳng 3 cây vàng ngày cưới, dâu mới mừng thầm cho đến khi nghe chồng kể về xuất xứ liền muốn hủy hôn

Được mẹ chồng trao thẳng 3 cây vàng ngày cưới, dâu mới mừng thầm cho đến khi nghe chồng kể về xuất xứ liền muốn hủy hôn

Chồng lén lút bên ngoài ngay đêm tân hôn, tôi nén đau thương ra chiêu "độc" làm gã trắng tay

Chồng lén lút bên ngoài ngay đêm tân hôn, tôi nén đau thương ra chiêu "độc" làm gã trắng tay

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người đàn ông lạ về gây tiếng động mờ ám, đến ngày tình cờ chạm mặt tôi liền chết sững

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người đàn ông lạ về gây tiếng động mờ ám, đến ngày tình cờ chạm mặt tôi liền chết sững

Lấy hết can đảm thú nhận đã bắt chồng 'đổ vỏ', không ngờ anh lại quỳ sụp xuống rối rít cảm ơn tôi vì sự thật phía sau

Lấy hết can đảm thú nhận đã bắt chồng 'đổ vỏ', không ngờ anh lại quỳ sụp xuống rối rít cảm ơn tôi vì sự thật phía sau

Cầm kết quả bệnh hiểm nghèo chưa biết nói sao với vợ, chồng 'chết đứng như Từ Hải' khi cô ấy đưa ra tờ giấy siêu âm

Cầm kết quả bệnh hiểm nghèo chưa biết nói sao với vợ, chồng 'chết đứng như Từ Hải' khi cô ấy đưa ra tờ giấy siêu âm

Nửa đêm thấy chồng đuổi vợ đi giữa trời tối mịt, anh hàng xóm bỗng chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc không tưởng

Nửa đêm thấy chồng đuổi vợ đi giữa trời tối mịt, anh hàng xóm bỗng chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc không tưởng