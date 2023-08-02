Chồng làm chung công ty với người yêu cũ, 1 ngày đến đưa đồ cho anh thì quặn lòng phát hiện họ làm ra việc tày trời, ‘chỉ dành riêng cho vợ chồng’

Tâm sự 02/08/2023 02:20

Vợ chồng tôi gặp nhau khi cả hai đứa đang thất tình, không chỉ cùng cảnh ngộ mà còn hợp nhau từ sở thích đến mục tiêu. Vì thế nên hai đứa quyết định yêu thử ai dè cưới luôn sau 1 năm hẹn hò.

Hôn nhân không thể tránh khỏi những lúc cãi vã, giận hờn. Nhưng sau tất cả chồng tôi luôn là người phải xin lỗi. Tôi không bao giờ nhận mình sai, bởi tôi không muốn bị lép vế trước chồng. Phụ nữ phải để đàn ông sợ, tôn trọng thì mới được hạnh phúc và yêu thương.

Chồng làm chung công ty với người yêu cũ, 1 ngày đến đưa đồ cho anh thì quặn lòng phát hiện họ làm ra việc tày trời, ‘chỉ dành riêng cho vợ chồng’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cả hai chúng tôi đều làm văn phòng nên không bận lắm. Tôi giao cho chồng việc đưa đón con đi học, còn tôi lo cơm nước, nhà cửa. Chồng tôi thì được cái sạch sẽ, chăm con khéo hơn vợ nên anh đỡ tôi rất nhiều việc nhà. Có chồng đảm kể cũng tốt, anh ngày làm 8 tiếng ở công ty. Hết giờ về nhà lo con cái, phụ vợ nhà cửa thì chẳng sợ anh có thời gian chơi bời, nhậu nhẹt hay tìm hiểu ai khác. 

Chồng được mọi người đánh giá là tốt, thuộc tuýp người chồng mẫu mực nhưng tôi vẫn không yên tâm và tin tưởng anh lắm. Đàn ông có vợ vào lâu ngày dễ thèm của lạ, tôi phải thận trọng. Tôi đòi hết mật khẩu các tài khoản mạng xã hội của anh để kiểm tra chồng. Có như vậy chồng mới sợ, tôi mới yên tâm được. Anh thì đẹp trai phong độ, mồm mép tôi sợ nhiều cô gái đổ gục trước anh và chủ động tán tỉnh cũng nên.

Kiểm soát tài khoản mạng xã hội của chồng tôi mới phát hiện ra điều khủng khiếp ở công ty anh. Bức ảnh tập thể đăng trong nhóm công ty anh khiến tôi vừa sốc, vừa bực dọc. Cô Thuý - tình cũ của anh tại sao lại làm chung công ty? Họ còn đứng cạnh nhau chụp ảnh vui vẻ thế kia khiến tôi đứng ngồi không yên.

Với bản tính nóng nảy của mình, tôi đã định hỏi thẳng chồng nhưng lại thôi. Thay vào đó tôi nhắn tin cho Lan - cô em đồng nghiệp công ty chồng - cô gái này tôi cũng chơi, nói chuyện nhiều rồi. Tôi nhờ Lan theo dõi chồng và Thuý giúp tôi, bù lại mỗi tháng tôi sẽ tặng cô ấy một chiếc váy mới. Giao dịch thành công, tôi cứ ở nhà chờ đợi tin tức từ "điệp viên ngầm" mà mình đã cài cắm ở đó.

Chồng làm chung công ty với người yêu cũ, 1 ngày đến đưa đồ cho anh thì quặn lòng phát hiện họ làm ra việc tày trời, ‘chỉ dành riêng cho vợ chồng’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hằng ngày Lan cập nhật tình hình cho tôi, cũng không có gì đặc biệt. Họ chỉ như những người đồng nghiệp bình thường cho đến một hôm tôi nhận được video của Lan gửi chứa bí mật khủng khiếp hơn cả ngoại tình. Có nằm mơ tôi không nghĩ tới. Thật đáng sợ và ghê tởm với Thuý.

Chồng tôi và Thuý đang đứng cãi nhau ở cầu thang bộ. Chồng tôi bức xúc vì món nợ Thuý vay đã lên tới 20 triệu. Đó là tiền quỹ của công ty chồng tôi cầm, và đang bị đòi nên anh rất cần. Cô ấy hứa hẹn đủ kiểu, mỗi lần vay lại tâm sự kể nghèo kể khổ để lấy lòng thương hại của chồng tôi. Anh tin cô ta chỉ vay nóng, thế nhưng Thuý cứ khất lần không trả. Thuý dọa, chồng tôi đòi nhiều cô ấy sẽ để cho tôi biết chuyện này.

Thật nực cười, tôi chưa thấy ai khờ như chồng khi bị tình cũ lợi dụng như thế. Cho gái vay tiền mà lại người yêu cũ nữa thì đòi đến bao giờ khi không có giấy tờ, ai làm chứng? Chồng giấu tôi chuyện này, tôi bực lắm. Không kìm chế được tôi gửi ngay video cho chồng xem, vứt đồ đạc của anh ra ngoài. Anh van xin tôi tha thứ, mong tôi hiểu anh cho Thuý vay chỉ vì thương hại, nhưng tôi tin làm sao được chứ. Nhỡ cô ta lại trả nợ anh bằng những đêm mặn nồng thì sao? Làm sao tôi đòi lại được món nợ 20 triệu kia đây?

 

 

Cưới nhau cả tháng chồng vẫn thờ ơ, vợ trẻ cố tình diện váy áo quyến rũ, để rồi 'ngây người' trước di ảnh giống mình như đúc trong căn phòng khoá kín

Cưới nhau cả tháng chồng vẫn thờ ơ, vợ trẻ cố tình diện váy áo quyến rũ, để rồi 'ngây người' trước di ảnh giống mình như đúc trong căn phòng khoá kín

Tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao người tôi yêu lại không có bất kỳ cảm xúc nào khi ở gần tôi?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình góc hôn nhân góc tâm sự tâm sự tình yêu chuyện hôn nhân hôn nhân gia đình chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 1 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 1 giờ 49 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật