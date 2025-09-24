Chồng keo kiệt bỗng mua cả đống đồ chơi cho con gái, vợ sởn da gà khi phát hiện lý do đằng sau

Tâm sự 24/09/2025 17:30

Người ta nói đời phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Nga nghĩ chắc mình là người phụ nữ thất bại lắm. Nga lấy chồng qua mai mốt, quen được nửa năm thì kết hôn.

Cô kể ban đầu lúc quen nhau Quân theo đuổi cô ráo riết, cô muốn gì cũng mua tặng không tiếc tiền. Không chỉ rộng rãi tiền bạc với cô mà Quân còn biếu quà cho cha mẹ cô. Thấy tính tình Quân hiền lành, nhiệt tình, Nga lại gần 30 tuổi nên cô quyết định cưới sớm để nhanh chóng có con.

Ai ngờ, lấy nhau về mới lòi ra tính xấu, bản tính keo kiệt, gia trưởng của Quân dần lộ ra. Quân không chỉ tính toán tiền bạc cẩn thận khi đi làm mà trở về nhà cũng như thế với vợ. Nga ở nhà chăm con thì anh hay bóng gió cô không kiếm được tiền, tiêu xài hoang phí. Mỗi tháng anh đưa cho vợ 5 triệu để lo cho gia đình. Dù Nga có giải thích tiêu tiền vào đâu thì Quân cũng chẳng mấy tin. Anh cứ khăng khăng cô tiêu xài hoang phí nên chẳng có tháng nào dư dả.

Tệ hơn, Quân còn bắt vợ tiết kiệm điện, trời nóng thì không được mở máy điều hòa, trời tối cũng hạn chế mở đèn. Từ ngày lấy chồng, Nga chưa mua được bộ quần nào nào mới, đến cả giày dép sắp rách cũng không dám mua. Nga khóc ròng với cái tính tiết kiệm quá đáng của chồng mình.

Chồng keo kiệt bỗng mua cả đống đồ chơi cho con gái, vợ sởn da gà khi phát hiện lý do đằng sau - Ảnh 1
 Ảnh minh họa: Internet 

Không chỉ vậy, Quân còn là ông chồng ghen tuông quá đáng. Nga ở nhà chăm con cũng không yên với chồng. Những khi cô đi chợ, hay thậm chí chỉ đi đổ rác cũng khiến Quân nghi ngờ vợ ngoại tình. Cứ gọi điện không thấy vợ bắt máy là Quân chạy ngay về nhà để “bắt ghen” vợ. Nếu không phải vì con thì Nga nghĩ mình không thể sống nổi với người chồng thế này.

Nhưng giọt nước tràn ly, trong một lần chồng ghen tuông, Nga tức nước vỡ bờ đòi đi làm, không muốn ở nhà để chồng mắng ăn bám mãi. Thấy vợ như thế, Quân ngớ người im lặng. Sau đó anh đưa thêm tiền nói vợ muốn mua gì thì nói với anh. Nga cũng hiểu chuyện, nghĩ chồng mình không tới mức hết thuốc chữa nên thôi ý định ra ngoài đi làm.

Vài ngày sau, Nga thấy chồng mua cả chục con gấu bông về cho con. Anh nói đó giờ chẳng mấy khi mua quà cho con, nên giờ mua một thể. Nga nghe thế thì vui trong lòng, nghĩ là chồng mình đã nghĩ thông suốt rồi. Con gái của Nga đã 4 tuổi rồi nhưng chưa từng được bố mua cho món quà nào.

Khoảng hai tuần sau, chẳng biết con gái của Nga chơi thế nào mà một chú gấu bông bị rách bung cả gòn ra sàn. Nga thấy thế vừa tính mắng con nghịch quá nhưng cô chợt giật mình khi thấy con mình lấy từ trên con gấu bông một vật nhỏ màu đen. Cô liền cầm lấy xem thì phát hiện đó là một chiếc camera giấu kí được lắp bên trong mắt của gấu. Không chỉ một mà hàng chục con gấu bông chồng mang về đều có camera quan sát xem mẹ con Nga ở nhà mỗi ngày làm gì.

Nga sởn hết da gà khi phát hiện hành động kì quái này của người bạn đời sống cùng mình bao lâu nay. Rốt cuộc Quân nghĩ gì khi làm việc này, anh không tin tưởng vợ, còn muốn kiểm soát từng hành động của vợ mỗi ngày. Nga cứ tưởng chồng đã thay đổi sau lần cô đòi đi làm, chẳng ngờ anh vẫn vậy, thậm chí giờ còn quá đáng. Giờ cô phải làm sao đây?

Chị gái 30 nói dẫn người yêu về nhà, mẹ mừng vui cả ngày, đến khi thấy con rể tương lai thì tái mặt bắt chia tay ngay

Chị gái 30 nói dẫn người yêu về nhà, mẹ mừng vui cả ngày, đến khi thấy con rể tương lai thì tái mặt bắt chia tay ngay

Chị gái em đã 30 rồi nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Bố mẹ em thì cứ tạo áp lực khiến con gái mệt mỏi mỗi khi về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

5 ngày liên tiếp (25/9-30/9/2025), 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phú quý đủ đường, sớm tậu xe mua nhà

5 ngày liên tiếp (25/9-30/9/2025), 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phú quý đủ đường, sớm tậu xe mua nhà

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 3 ngày tới (28/9/2025), 3 con giáp tiền vàng chất đống, tài khoản nhảy số, trúng mánh cực to, thoát nghèo trở thành triệu phú

Đúng 3 ngày tới (28/9/2025), 3 con giáp tiền vàng chất đống, tài khoản nhảy số, trúng mánh cực to, thoát nghèo trở thành triệu phú

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 0h00 ngày 25/9: 3 con giáp làm một thu mười, đại cát đại lợi, đếm tiền mỏi tay, giàu có chẳng ai bằng

Đúng 0h00 ngày 25/9: 3 con giáp làm một thu mười, đại cát đại lợi, đếm tiền mỏi tay, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Thấy mặt con trai của chồng và 'tiểu tam', tôi quay lưng buông hết oán hận xưa

Thấy mặt con trai của chồng và 'tiểu tam', tôi quay lưng buông hết oán hận xưa

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, người đàn ông này đợi tôi trước cửa nhà

Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, người đàn ông này đợi tôi trước cửa nhà

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Chồng keo kiệt bỗng mua cả đống đồ chơi cho con gái, vợ sởn da gà khi phát hiện lý do đằng sau

Chồng keo kiệt bỗng mua cả đống đồ chơi cho con gái, vợ sởn da gà khi phát hiện lý do đằng sau

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kinh tế dư dả, đổi vận rực rỡ, nhận đầy phúc báo, phất lên như diều gặp gió

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kinh tế dư dả, đổi vận rực rỡ, nhận đầy phúc báo, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Tâm sự của vợ có chồng giám đốc ngoại tình, trắng tay anh sợ vợ bỏ, lúc giàu có anh lo mất bồ

Tâm sự của vợ có chồng giám đốc ngoại tình, trắng tay anh sợ vợ bỏ, lúc giàu có anh lo mất bồ

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi bật khóc

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi bật khóc

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy mặt con trai của chồng và 'tiểu tam', tôi quay lưng buông hết oán hận xưa

Thấy mặt con trai của chồng và 'tiểu tam', tôi quay lưng buông hết oán hận xưa

Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, người đàn ông này đợi tôi trước cửa nhà

Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, người đàn ông này đợi tôi trước cửa nhà

Tâm sự của vợ có chồng giám đốc ngoại tình, trắng tay anh sợ vợ bỏ, lúc giàu có anh lo mất bồ

Tâm sự của vợ có chồng giám đốc ngoại tình, trắng tay anh sợ vợ bỏ, lúc giàu có anh lo mất bồ

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi bật khóc

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi bật khóc

Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ, biết được lý do tôi bàng hoàng

Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ, biết được lý do tôi bàng hoàng

Vợ giận ôm con về ngoại, tôi mặc kệ, chẳng ngờ tháng sau nghe cô ấy gọi điện báo một tin điếng người

Vợ giận ôm con về ngoại, tôi mặc kệ, chẳng ngờ tháng sau nghe cô ấy gọi điện báo một tin điếng người