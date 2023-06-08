Chồng hoài nghi vô cùng khi vợ chăm chỉ dưỡng da 'vùng kín', lúc biết được lí do anh bất ngờ tột độ

Tâm sự 08/06/2023 16:29

Hùng tò mò xem hé cửa xem vợ đang làm gì thì anh ngạc nhiên khi vợ đang xoa dầu dừa khắp vùng kín. Việc làm này của vợ khiến Hùng ngạc nhiên.

Chờ mãi không thấy vợ tắm xong, Hùng gõ cửa nhà tắm thì vợ bảo đợi lát, vợ còn có nhiệm vụ đặc biệt. 10 phút sau vẫn chưa thấy vợ ra, Hùng tò mò xem hé cửa xem vợ đang làm gì thì anh ngạc nhiên khi vợ đang xoa dầu dừa khắp vùng kín. Việc làm này của vợ khiến Hùng ngạc nhiên.

Băn khoăn mãi cuối cùng đợi được vợ ra ngoài, Hùng liền hỏi vợ về hành động kỳ lạ đó thì vợ Hùng cười. Vợ Hùng giải thích đó không có gì kỳ lạ, chỉ đơn giản chị đang dưỡng da vùng kín. Chị muốn vùng kín của mình thật mềm mại, khi gần chồng sẽ không có cảm giác khô rát.

Chồng hoài nghi vô cùng khi vợ chăm chỉ dưỡng da 'vùng kín', lúc biết được lí do anh bất ngờ tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều đặc biệt, mỗi khi dưỡng da vùng kín xong chị cảm thấy thoải mái vô cùng. Có một số người bạn khác của chị, ban đầu đã mua kem dưỡng ẩm, nhưng dường như nó không hiệu quả. Sau đó, chị đã tắm và xoa vùng kín với dầu dừa thấy tác dụng của nó đến rất nhanh.

Cách giải thích của vợ hợp lý nên Hùng cũng không vặn vẹo thêm gì vợ nữa. Hóa ra da vùng kín cũng cần được dưỡng ẩm?

Theo bác sĩ Trần Vũ Quang (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), đối với chị em phụ nữ, việc dưỡng da trên cơ thể vô cùng quan trọng. Làn da bạn sẽ khô khi nhiệt độ giảm, một phần là do sự thiếu độ ẩm không khí trong nhà và ngoài trời. Bạn hoàn toàn có thể dưỡng da ở vùng cánh tay, chân và khuôn mặt với chất dưỡng ẩm yêu thích để có làn da mềm mại và mịn màng. Nhưng đối với làn da xung quanh âm đạo của bạn thì sao? Có những cách dưỡng da vùng kín nào?

Chồng hoài nghi vô cùng khi vợ chăm chỉ dưỡng da 'vùng kín', lúc biết được lí do anh bất ngờ tột độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng da vùng kín nhẹ nhàng

Nếu bạn cảm thấy da vùng kín khô, tróc vẩy và ngứa, và bạn chắc chắn đây không phải là do STD (bệnh quan hệ tình dục) hoặc các tình trạng da khác, thì có nên sử dụng kem dưỡng ẩm?

Đây không phải là một cách tốt để chăm sóc vùng kín của bạn.

Vùng da âm hộ của bạn cực kỳ nhạy cảm và rất dễ bị kích thích bởi các sản phẩm có các thành phần phụ gia nhân tạo như xà phòng thơm, chất tẩy rửa cơ thể, kem dưỡng ẩm.

Vì thế, bạn chỉ cần:

Bổ sung nước cho cơ thể

Làn da vùng kín của bạn có thể khô ráp ở mọi thời điểm trong năm. Đây có thể là biểu hiện liên quan đến những gì đang diễn ra bên trong cơ thể của bạn, chứ không phải do ảnh hưởng của không khí khô từ bên ngoài. Cơ thể của bạn bị mất nước, có thể là vì bạn không uống đủ nước, ăn trái cây và rau xanh.

Tắm bồn với dầu dừa

Tuy nhiên, nếu bạn muốn làn da vùng kín mềm mại hơn, bác sĩ Ross khuyên nên tắm bồn. Bạn hãy thêm một ít dầu dừa nguyên chất vào bồn tắm và ngâm mình trong đó khoảng 20 phút 3 – 4 lần trong tuần. Nếu bạn cảm thấy âm đạo vẫn khô hoặc ngứa, có lẽ bạn đang gặp một vấn đề khác chứ không phải do trời lạnh.

Chồng hoài nghi vô cùng khi vợ chăm chỉ dưỡng da 'vùng kín', lúc biết được lí do anh bất ngờ tột độ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra bạn có thể kết hợp nghệ với sữa tươi để tạo công thức đặc biệt massage riêng cho vùng da nhạy cảm. Hoặc dùng chuối chín, hãy cắt một lát chuối chín và chà nhẹ lên quanh khu vực "cô bé" để loại bỏ lớp da chết bên ngoài.

Tuy nhiên, với việc sử dụng thực phẩm thiên nhiên vào dưỡng da vùng kín, trước khi thực hiện hãy tham khảo ý kiến chuyên gia, bởi tính chất da mỗi người mỗi khác và da vùng kín lại đặc biệt hơn. Vì thế hãy dưỡng da vùng kín một cách cẩn trọng và khoa học nhé!

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