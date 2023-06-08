Trước cửa phòng khám thai, vợ bị bồ ‘phục kích’, vài giây sau chồng làm hành động 'choáng' khiến ai cũng bàng hoàng

Tâm sự 08/06/2023 13:38

Ả nhân tình cứ hét toáng lên như cho cả thiên hạ này biết đây là người chồng ngoại tình của em. Nhưng chồng em không còn để ý đến cô ta, chỉ lo chạy đến đỡ em vào lại viện khám.

Em và chồng quen biết nhau từ thời Đại học nhưng khi tốt nghiệp rồi mới chính thức yêu đương. Chồng em làm ngân hàng, còn em thì làm kế toán trong một công ty tư nhân. Anh ấy là người đàn ông có vẻ bề ngoài thu hút, nhưng rất thật thà, lại điềm đạm, hòa nhã. Cha mẹ em cũng quý anh ấy lắm, có gì cũng nhớ đến anh ấy đầu tiên.

Lấy nhau được một năm thì chúng em dọn ra ngoài ở riêng, quyết định gom góp để mua một căn nhà nho nhỏ, chuẩn bị có con cái sau này. Cũng một năm sau khi có nhà riêng, vợ chồng em mới lên kế hoạch có con. Ngặt nỗi, lúc đó công ty lại muốn em chuyển công tác ngắn hạn đến địa phương khác để cân nhắc vị trí cao hơn. Em đành nói với chồng đợi em thêm một năm nữa rồi sẽ sinh con. Anh ấy lúc đó chẳng tỏ ý phiền hà gì, còn động viên em cố gắng hơn.

 

Đến khi lên chức mới, em quyết định sinh con trong năm. Khoảng 3 tháng sau đó thì em có thai. Cả hai lần đầu biết mình sắp làm mẹ đều vui mừng và hồi hộp. Chồng em còn đặc biệt cưng chiều, chăm lo cho vợ hơn. Anh ấy tìm kiếm thực đơn cho mẹ bầu trên mạng, còn vào bếp để chuẩn bị cơm cho em.

 

Nhà chồng em thì khỏi nói, ai cũng vui ra mặt vì sắp có cháu bồng. Mẹ chồng của em còn đặc biệt nấu nhiều món ngon để sẵn trong tủ lạnh cho em. Bà bảo đừng lo nghĩ gì, cứ tẩm bổ nghỉ ngơi sinh con là được. Em thấy mình hạnh phúc hẳn ra, lúc nào cũng được chồng và người xung quanh chăm sóc, quan tâm.

Trước cửa phòng khám thai, vợ bị bồ ‘phục kích’, vài giây sau chồng làm hành động 'choáng' khiến ai cũng bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa rồi em đi khám định kỳ, thai đã được 5 tháng tròn. Em đi một mình vì chồng nói bận gặp khách hàng đặc biệt. Đến khi sắp khám xong thì chồng em bảo ở yên đợi anh ấy đến đón, rồi chở em về nhà.

Vừa bước ra cửa phòng khám, có một người phụ nữ lạ mặt hùng hổ tiến về phía em. Ả ta hỏi họ tên em, em cũng giật mình gật đầu. Rồi cô ả nói những lời khiến em hoảng hồn:

“Còn có bầu nữa à? Hóa ra vì vậy mà anh Tú mới lơ là tôi’’ - (Tú là tên chồng của em).

"Cô là ai?".

"Nói thế mà cũng không hiểu à? Trông cũng sáng láng mà chồng có bồ bên ngoài cũng không biết sao?".

Nghe tới đây em mới chết sững nhận ra chồng ngoại tình. Thấy nhân tình của chồng lao đến định đánh mình, em chỉ biết né để không ảnh hưởng đến con. Mọi người xung quanh bắt đầu ào ra để can ngăn. Không lâu sau thì chồng em đến. Em thấy anh ấy nắm tay cô bồ mà nước mắt sắp rơi ra. Nhưng không ngờ, ngay sau đó chồng tát thẳng vào mặt cô bồ mấy phát.

"Cô to gan nhỉ, vợ con tôi mà cũng dám đánh? Cô cút ngay đi cho tôi, đừng làm dơ mắt vợ tôi!".

"Anh… anh ngủ với tôi rồi mà còn tỏ ra thương vợ thương con? Anh không nhớ từng hứa bỏ vợ theo tôi à? Anh quên rồi à?".

Ả nhân tình cứ hét toáng lên như cho cả thiên hạ này biết đây là người chồng ngoại tình của em. Nhưng chồng em không còn để ý đến cô ta, chỉ lo chạy đến đỡ em vào lại viện khám.

Dù con không sao nhưng em như người mất hồn trở về nhà. Chồng em quỳ gối trước cửa phòng ngủ cả đêm, anh ấy xin em tha lỗi, vì con, vì gia đình nhỏ này. Em không thể ngờ người chồng mẫu mực của mình lại là kẻ phản bội vợ trơn tru đến thế. Hay vì em yêu chồng quá mà không nhận ra? Giờ con của em còn chưa chào đời mà cha của nó đã ngoại tình, em phải làm sao đây ?

Vừa bước chân vào nhà chồng chưa cưới, nghe tiếng rên cùng đồ đạc loạn xạ, tôi bàng hoàng rồi chạy đi ngay lập tức khi thấy điều 'động trời' này

Vừa bước chân vào nhà chồng chưa cưới, nghe tiếng rên cùng đồ đạc loạn xạ, tôi bàng hoàng rồi chạy đi ngay lập tức khi thấy điều 'động trời' này

Tôi vẫn phải quay lại nhà anh để tìm chìa khóa. Đến nơi, tôi mở khóa rồi bước vào phòng khách tối ôm. Tôi im lìm đi vào bàn trong để lấy chìa khóa. Nhưng đi càng vào trong tôi lại càng nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ của anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 38 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 40 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 1 giờ 0 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 1 giờ 10 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 2 giờ 10 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng