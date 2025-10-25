Chồng đưa nhân tình đi sinh, mặt tái mét khi bác sĩ đỡ đẻ chính là em vợ tiết lộ chi tiết động trời về đôi mắt đứa bé

Tâm sự 25/10/2025 04:00

“Chúc mừng anh, cô nhân tình mới sinh cho anh cậu con trai kháu lắm, chính tay em đỡ đẻ cho cô ta đấy. Nhưng mà không hiểu sao thằng bé lại có đôi mắt màu xanh anh nhỉ? Mắt anh màu gì thế? Hay là nên đi làm xét nghiệm ADN thì hơn anh à!”.

Lý và Trung lấy nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Nhưng dù Lý có khuyên chồng đi thăm khám thế nào anh cũng không chịu. Vì Trung là người có địa vị, sợ mất mặt khi đến bệnh viện, cũng tự ái với vợ. Nhưng chồng là con một lại càng khiến Lý ăn không ngon ngủ không yên vì mãi vẫn không có tin vui.

Nhiều lần được Vân, em gái của Lý là một bác sĩ khoa sản, khuyên nên đưa chồng đi khám. Nhưng dù Vân nói thế nào thì Lý cũng không thể thuyết phục được chồng, thậm chí anh còn độc mồm độc miệng gọi vợ là “cau điếc”. Tính của Lý hiền lành, sợ chồng nên sau đó cũng chẳng dám nói nữa.

Cũng vì không có con, Lý nhiều lần bị gia đình chồng khinh bỉ, bắt nạt. Ai cũng nghĩ cô ăn sung mặc sướng trong gia đình chồng giàu có, nhưng cô sống mỏi mệt và cô đơn vô cùng.

Đến một hôm đúng ca trực của Vân ở bệnh viện, cô bắt gặp anh rể đứng ở ngoài phòng sinh. Cô tự hỏi rốt cuộc chồng của chị gái đưa ai đi đẻ? Đây là nơi nhạy cảm, nếu không vì người thân quen nhất thì rất ít đàn ông đến, chẳng lẽ là nhân tình? Nghĩ tới đó thôi mà Vân muốn giận run lên, muốn ào tới hỏi anh rể cho ra lẽ. Nhưng công việc của cô đang bận rộn, không tiện ra ngoài. 

Chồng đưa nhân tình đi sinh, mặt tái mét khi bác sĩ đỡ đẻ chính là em vợ tiết lộ chi tiết động trời về đôi mắt đứa bé - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đỡ đẻ cho sản phụ bên trong, Vân liền hỏi: “Chồng chị ở bên ngoài chờ sao?”. Dù đang mệt đến xanh mặt nhưng ả ta vẫn cười tự hào: “Chồng em đấy chị à, anh ấy mong con lắm!”. Vân chết lặng khi biết chị gái của mình bị phản bội đau đớn. Nhìn thấy anh rể ngoài phòng sinh nhìn thấy em vợ ngỡ ngàng, cô đi đến cười lạnh rồi nói:

“Chúc mừng anh, cô nhân tình mới sinh cho anh cậu con trai kháu lắm, chính tay em đỡ đẻ cho cô ta đấy. Nhưng mà không hiểu sao thằng bé lại có đôi mắt màu xanh anh nhỉ? Mắt anh màu gì thế? Hay là nên đi làm xét nghiệm ADN thì hơn anh à!”.

Mặt Trung tái xanh hoảng loạn, anh ta đi đến xem mặt của đứa bé rồi giận đùng đùng rời đi để mặc cô nhân tình khóc ngất.

Sau đó, Vân còn nghe ả nhân tình nói chuyện điện thoại với bạn: “Thì lúc quen lão Trung tao cũng có lỡ quá chén với John rồi lên giường có một lần. Xui quá mày à, tưởng húp trọn mánh ngon này rồi, ai dè…”

Vân đứng ngoài chứng kiến hết câu chuyện của anh rể phản bội mà hả hê vô cùng. Vân kể lại hết cho Lý nghe, còn nói chắc có lẽ chị gái không có con được là lỗi do chồng. Khi Lý biết chồng phản bội có con với nhân tình, cô dù đau lòng vì bị phản bội nhưng vẫn dứt khoát ly hôn. Trung dù có van nài cầu xin vợ cũng vô ích, cay đắng khi vừa bị bồ lừa, vừa mất cả vợ. Đây đúng là quả báo cho những người chồng phản bội vợ, mất trắng chẳng còn gì!

Đưa nhân tình đi đẻ, chồng 'xanh mặt' khi em vợ là bác sĩ tiết lộ bí mật động trời

Đưa nhân tình đi đẻ, chồng 'xanh mặt' khi em vợ là bác sĩ tiết lộ bí mật động trời

Đến một hôm đúng ca trực của Vân ở bệnh viện, cô bắt gặp anh rể đứng ở ngoài phòng sinh. Cô tự hỏi rốt cuộc chồng của chị gái đưa ai đi đẻ? Đây là nơi nhạy cảm, nếu không vì người thân quen nhất thì rất ít đàn ông đến, chẳng lẽ là nhân tình?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Đời sống 45 phút trước
Vào cuối tháng 10/2025, 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, vận may tới tấp, tiền bạc rủng rỉnh, giàu càng thêm giàu

Vào cuối tháng 10/2025, 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, vận may tới tấp, tiền bạc rủng rỉnh, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đối diện chồng cũ tại tòa án, màn 'lên đồ' với bộ trang sức 2 tỷ khiến anh ta choáng váng

Đối diện chồng cũ tại tòa án, màn 'lên đồ' với bộ trang sức 2 tỷ khiến anh ta choáng váng

Tâm sự 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp tài vận hanh thông như cá gặp nước, vét cạn lộc lá trong thiên hạ, cực kỳ giàu có về sau

Sau hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp tài vận hanh thông như cá gặp nước, vét cạn lộc lá trong thiên hạ, cực kỳ giàu có về sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trong khi vợ ở cữ, hành động bí mật của chồng tại nhà hàng xóm khiến người vợ 'chết lặng

Trong khi vợ ở cữ, hành động bí mật của chồng tại nhà hàng xóm khiến người vợ 'chết lặng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đúng thứ Hai đầu tuần tới (27/10/2025), 3 con giáp có vận kim tiền, trúng số độc đắc, chuyển mình giàu có, làm gì cũng như ý

Đúng thứ Hai đầu tuần tới (27/10/2025), 3 con giáp có vận kim tiền, trúng số độc đắc, chuyển mình giàu có, làm gì cũng như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/10/2025), 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân soi đường chỉ lối, lộc phát đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, tài vận bừng sáng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/10/2025), 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân soi đường chỉ lối, lộc phát đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, tài vận bừng sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất cuối tuần này (25/10-26/10): Có điềm lành gõ cửa, may mắn thấm vào người, vàng bạc đầy nhà, giàu có vô biên

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất cuối tuần này (25/10-26/10): Có điềm lành gõ cửa, may mắn thấm vào người, vàng bạc đầy nhà, giàu có vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Chung sống chưa được một năm, tôi rơi vào bi kịch hôn nhân và thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ

Chung sống chưa được một năm, tôi rơi vào bi kịch hôn nhân và thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Chồng đưa nhân tình đi sinh, mặt tái mét khi bác sĩ đỡ đẻ chính là em vợ tiết lộ chi tiết động trời về đôi mắt đứa bé

Chồng đưa nhân tình đi sinh, mặt tái mét khi bác sĩ đỡ đẻ chính là em vợ tiết lộ chi tiết động trời về đôi mắt đứa bé

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đối diện chồng cũ tại tòa án, màn 'lên đồ' với bộ trang sức 2 tỷ khiến anh ta choáng váng

Đối diện chồng cũ tại tòa án, màn 'lên đồ' với bộ trang sức 2 tỷ khiến anh ta choáng váng

Trong khi vợ ở cữ, hành động bí mật của chồng tại nhà hàng xóm khiến người vợ 'chết lặng

Trong khi vợ ở cữ, hành động bí mật của chồng tại nhà hàng xóm khiến người vợ 'chết lặng

Chung sống chưa được một năm, tôi rơi vào bi kịch hôn nhân và thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ

Chung sống chưa được một năm, tôi rơi vào bi kịch hôn nhân và thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ

Chồng lương 50 triệu nói không có tiền chữa bệnh cho con, nghe con nói một câu mà tôi chết lặng phát hiện sự thật

Chồng lương 50 triệu nói không có tiền chữa bệnh cho con, nghe con nói một câu mà tôi chết lặng phát hiện sự thật

Gia đình bạn trai chê tôi 'già xấu', nhưng cảnh chiếc xe 7 tỷ đậu trước mặt khiến họ ngã ngửa

Gia đình bạn trai chê tôi 'già xấu', nhưng cảnh chiếc xe 7 tỷ đậu trước mặt khiến họ ngã ngửa

Ra mắt nhà bạn trai, nhưng những gì diễn ra sau đó khiến tôi ngỡ ngàng

Ra mắt nhà bạn trai, nhưng những gì diễn ra sau đó khiến tôi ngỡ ngàng