Chồng lương 50 triệu nói không có tiền chữa bệnh cho con, nghe con nói một câu mà tôi chết lặng phát hiện sự thật

Tâm sự 25/10/2025 03:35

Đến khi con tôi lên 3, bác sĩ chẩn đoán thằng bé mắc bệnh lạ, phải làm phẫu thuật để tránh rủi ro. Tôi nghe số tiền phẫu thuật mà hoang mang. Tiền của riêng tôi không thể đủ, nên tôi nhỏi chồng có thể xoay sở để có tiền chạy chữa cho con không? Chồng tôi dứt khoát nói không có. Tôi biết chồng có thu nhập cao, chắc chắn lương của anh mỗi tháng không dưới 40 triệu, vậy mà lại không có tiền để cho con phẫu thuật sao?

Nhưng sau mấy tháng tìm hiểu, anh ấy nói rằng muốn lấy vợ và tôi thích hợp làm vợ của anh ấy. Tôi khi đó cũng có ấn tượng tốt với chồng nên quyết định nghĩ đến chuyện tương lai cùng anh. Sau một năm hẹn hò, chúng tôi tổ chức đám cưới. Tôi không phải làm dâu, vì chồng tôi đã có nhà riêng.

 

 

Từ ngày lấy nhau, tôi chưa từng hỏi chồng về thu nhập của anh. Mỗi tháng anh sẽ đưa tôi 25 triệu chi tiêu gia đình, cộng thêm tiền lương của tôi thì không bao giờ thiếu thốn. Tôi thấy mình khá may mắn, cuộc sống gia đình ấm êm sung túc.

Đến khi con tôi lên 3, bác sĩ chẩn đoán thằng bé mắc bệnh lạ, phải làm phẫu thuật để tránh rủi ro. Tôi nghe số tiền phẫu thuật mà hoang mang. Tiền của riêng tôi không thể đủ, nên tôi nhỏi chồng có thể xoay sở để có tiền chạy chữa cho con không? Chồng tôi dứt khoát nói không có. Tôi biết chồng có thu nhập cao, chắc chắn lương của anh mỗi tháng không dưới 40 triệu, vậy mà lại không có tiền để cho con phẫu thuật sao?

Chồng lương 50 triệu nói không có tiền chữa bệnh cho con, nghe con nói một câu mà tôi chết lặng phát hiện sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó chồng tôi không có ở nhà. Tôi định bụng ngày mai sẽ đến ngân hàng vay mượn tiền, dù sao cũng không thể để con bệnh nặng mà không chữa. Tôi chưa biết chồng tôi nghĩ gì, nhưng tôi sẽ nói với anh về quyết định này. Đúng lúc tôi đang ngơ ngẩn suy nghĩ cách kiếm tiền thì con trai tôi đang ngồi chơi bỗng chạy đến nói với tôi:

“Mẹ ơi, hồi sáng con thấy bố bỏ cái gì vào kia kìa, có phải bố giấu bánh kẹo không hả mẹ?”.

Tôi nhìn theo hướng tay con chỉ thì thấy một ngăn tủ nằm bên dưới cái bàn trong phòng khách. Bình thường tôi cũng không để ý tới nên chẳng bao giờ mở ra. Nghe con nói thế, tôi liền đi tới mở ra xem. Bên trong ngăn tủ là một xấp giấy gửi tiền ngân hàng hàng tháng, số tiền mỗi lần gửi lên đến mấy chục triệu, lần gần nhất là 50 triệu. Tôi ngỡ ngàng nhìn tên người nhận tiền là người yêu cũ của chồng tôi.

Chồng lương tháng 50 triệu nói không có tiền chữa bệnh cho con, vô tình nghe con nói một câu mà tôi chết lặng phát hiện sự thật - Ảnh 3

Tôi ngỡ ngàng nhìn tên người nhận tiền là người yêu cũ của chồng tôi - Ảnh minh họa: Internet

Sở dĩ tôi biết về người cũ của chồng là vì một lần tình cờ thấy Facebook của cô ấy trên trang cá nhân của chồng. Tôi không ngờ được chồng nói không có tiền cho con phẫu thuật mà lại gửi cho người cũ mỗi tháng mấy chục triệu thế này. Lòng tôi chua xót không thôi, thương cả mình và con. Giờ tôi phải làm sao đây?

Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Đời sống 45 phút trước
Vào cuối tháng 10/2025, 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, vận may tới tấp, tiền bạc rủng rỉnh, giàu càng thêm giàu

Vào cuối tháng 10/2025, 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, vận may tới tấp, tiền bạc rủng rỉnh, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đối diện chồng cũ tại tòa án, màn 'lên đồ' với bộ trang sức 2 tỷ khiến anh ta choáng váng

Đối diện chồng cũ tại tòa án, màn 'lên đồ' với bộ trang sức 2 tỷ khiến anh ta choáng váng

Tâm sự 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp tài vận hanh thông như cá gặp nước, vét cạn lộc lá trong thiên hạ, cực kỳ giàu có về sau

Sau hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp tài vận hanh thông như cá gặp nước, vét cạn lộc lá trong thiên hạ, cực kỳ giàu có về sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trong khi vợ ở cữ, hành động bí mật của chồng tại nhà hàng xóm khiến người vợ 'chết lặng

Trong khi vợ ở cữ, hành động bí mật của chồng tại nhà hàng xóm khiến người vợ 'chết lặng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đúng thứ Hai đầu tuần tới (27/10/2025), 3 con giáp có vận kim tiền, trúng số độc đắc, chuyển mình giàu có, làm gì cũng như ý

Đúng thứ Hai đầu tuần tới (27/10/2025), 3 con giáp có vận kim tiền, trúng số độc đắc, chuyển mình giàu có, làm gì cũng như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/10/2025), 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân soi đường chỉ lối, lộc phát đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, tài vận bừng sáng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/10/2025), 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân soi đường chỉ lối, lộc phát đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, tài vận bừng sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất cuối tuần này (25/10-26/10): Có điềm lành gõ cửa, may mắn thấm vào người, vàng bạc đầy nhà, giàu có vô biên

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất cuối tuần này (25/10-26/10): Có điềm lành gõ cửa, may mắn thấm vào người, vàng bạc đầy nhà, giàu có vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Chung sống chưa được một năm, tôi rơi vào bi kịch hôn nhân và thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ

Chung sống chưa được một năm, tôi rơi vào bi kịch hôn nhân và thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Chồng đưa nhân tình đi sinh, mặt tái mét khi bác sĩ đỡ đẻ chính là em vợ tiết lộ chi tiết động trời về đôi mắt đứa bé

Chồng đưa nhân tình đi sinh, mặt tái mét khi bác sĩ đỡ đẻ chính là em vợ tiết lộ chi tiết động trời về đôi mắt đứa bé

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đối diện chồng cũ tại tòa án, màn 'lên đồ' với bộ trang sức 2 tỷ khiến anh ta choáng váng

Đối diện chồng cũ tại tòa án, màn 'lên đồ' với bộ trang sức 2 tỷ khiến anh ta choáng váng

Trong khi vợ ở cữ, hành động bí mật của chồng tại nhà hàng xóm khiến người vợ 'chết lặng

Trong khi vợ ở cữ, hành động bí mật của chồng tại nhà hàng xóm khiến người vợ 'chết lặng

Chung sống chưa được một năm, tôi rơi vào bi kịch hôn nhân và thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ

Chung sống chưa được một năm, tôi rơi vào bi kịch hôn nhân và thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ

Chồng đưa nhân tình đi sinh, mặt tái mét khi bác sĩ đỡ đẻ chính là em vợ tiết lộ chi tiết động trời về đôi mắt đứa bé

Chồng đưa nhân tình đi sinh, mặt tái mét khi bác sĩ đỡ đẻ chính là em vợ tiết lộ chi tiết động trời về đôi mắt đứa bé

Gia đình bạn trai chê tôi 'già xấu', nhưng cảnh chiếc xe 7 tỷ đậu trước mặt khiến họ ngã ngửa

Gia đình bạn trai chê tôi 'già xấu', nhưng cảnh chiếc xe 7 tỷ đậu trước mặt khiến họ ngã ngửa

Ra mắt nhà bạn trai, nhưng những gì diễn ra sau đó khiến tôi ngỡ ngàng

Ra mắt nhà bạn trai, nhưng những gì diễn ra sau đó khiến tôi ngỡ ngàng