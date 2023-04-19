Chồng đưa bồ nhí về nhà trong lúc vợ đi công tác, một que tăm bất ngờ tố giác chuyện tày trời của chồng

Tâm sự 19/04/2023 06:41

Tôi đi công tác và rủ chồng theo nhưng chồng một mực từ chối, không ngờ thì ra chồng kiếm cớ ở nhà để đưa bồ nhí về để ăn dằm nằm dề với nhau.

Chào mọi người. Tôi đang rất đắn đo và chưa biết nên giải quyết chuyện của mình theo hướng tiêu cực hay tích cực.

Khác với những cặp vợ chồng bình thường, trong gia đình, tôi là người làm chủ kinh tế, còn chồng thì lo chăm sóc con cái và quán xuyến việc nhà, cũng như giặt giũ nấu cơm. Hiện nay, tôi đang làm việc cho một quỹ đầu tư, công việc vô cùng bận rộn, ngay cả thời gian dành cho con cũng không có. Vì thế, trong mắt bọn trẻ, bố là người có sức ảnh hưởng hơn mẹ.

Tôi biết điểm yếu của mình là quá bận, không dành thời gian cho gia đình và con cái. Tuy nhiên khi nào có dịp nghỉ dài, tôi lại đặt vé để cả nhà đi du lịch. Một năm có 3 lần như vậy, tình cảm vợ chồng ít nhiều cũng được hâm nóng. Do đó, tôi luôn tin rằng mình là người giỏi dung hòa giữa công việc và gia đình.

Cách đây 1 tuần, tôi có một chuyến đi công tác đến thành phố khác. Đợt này các con nghỉ hè nên tôi cho về chơi với ông bà ngoại. Lúc đầu, tôi rủ chồng cùng đi cho vui, nhưng anh lại từ chối và nói tốt nhất là để dịp khác.

Chồng đưa bồ nhí về nhà trong lúc vợ đi công tác, một que tăm bất ngờ tố giác chuyện tày trời của chồng - Ảnh 1
Tôi có một chuyến đi công tác đến thành phố khác - Ảnh minh họa: Internet

Tôi vẫn không nghi ngờ gì, nhiều lần ở phòng họp, tôi thử mở camera trong nhà nhưng không được, nhắn tin cho chồng thì anh nói camera bị hỏng, anh sẽ kêu người đến sửa ngay. Mãi tới ngày tôi về, chồng mới thông báo đã gọi thợ đến sửa.

Chiều hôm ấy tôi dọn nhà thì phát hiện một que tăm bị rơi xuống chân ghế sofa. Sẽ chẳng có gì kỳ lạ khi que tăm này dính dấu son mọi người ạ. Bình thường tôi là người duy nhất trong nhà dùng chỉ nha khoa, nhà cũng không có phụ nữ vì hai đứa con của tôi là con trai cả. Lúc đầu tôi hỏi khéo chồng xem có khách đến không, anh liền chối và bảo mấy ngày chẳng dẫn ai về.

Chồng đưa bồ nhí về nhà trong lúc vợ đi công tác, một que tăm bất ngờ tố giác chuyện tày trời của chồng - Ảnh 2
Phát hiện chồng dẫn bồ nhí về nhà qua cây tăm dính son - Ảnh minh họa: Internet

Xâu chuỗi mọi chuyện, tôi dám chắc đến 80% là chồng có người khác ở bên ngoài. Không những vậy, trong lúc tôi đi công tác, họ còn hú hí với nhau ở chính nhà của tôi nữa. Chỉ là tôi đang rất đắn đo, nếu tìm hiểu tiếp sợ rằng nhà tan cửa nát, nhưng tôi cũng không đủ bản lĩnh để phớt lờ chuyện này. Theo mọi người, tôi nên làm gì tiếp theo đây?

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Đang cho con bú, bố chồng thình lình xuất hiện tôi chưa kịp phản ứng thì nghe được câu... "ngớ người" khiến tôi bật khóc

Ba chồng nhìn tôi cho con bú xong phán một câu xanh rờn khiến tôi bật khóc ngay tại chỗ.

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