Chồng đột ngột đòi ly hôn, 2 năm sau tôi tái hôn mời anh đến dự nhưng vừa thấy tình trạng của anh, tôi phải hốt hoảng hoãn cưới

Sau khi ly hôn, tôi và con gái về quê, cách nhà chồng 190km. Tôi cũng chuyển chỗ làm và chặn hết liên lạc với chồng cũ.

Cách đây 2 năm, chồng cũ đột nhiên đòi ly hôn khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi hỏi lý do thì anh kiên quyết không nói. Thời gian đó, tôi bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng vì tình cảm vợ chồng vốn dĩ đang tốt đẹp, tôi không thể hiểu nổi nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ. Hiện tại, tôi đã tìm được người đàn ông đồng ý gắn bó với mẹ con tôi. Người đó chấp nhận nuôi con gái tôi và hứa sẽ yêu thương con bé như con gái ruột thịt. Lẽ ra, tháng sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng bây giờ, tôi phải ngậm ngùi hủy hôn, dời đám cưới sang năm sau.

Tuần trước, tôi cầm thiệp mời đến mời chồng cũ dự đám cưới của mình. Bởi trước đây, anh từng nói khi nào tôi cưới thì cứ mời, chắc chắn anh sẽ đến dự. Ảnh minh họa: Internet Nào ngờ, khi thấy tình trạng của chồng cũ, tôi hốt hoảng thật sự. Anh bị ung thư, đang trong giai đoạn chờ đợi cái c.hết, cả người chỉ còn da bọc xương nằm trên giường. Khi tôi đến, cả nhà chồng cũ đều rất bất ngờ.

Mẹ chồng cũ tôi ngậm ngùi nói năm đó, khi phát hiện bệnh, anh một mực đòi ly hôn vì không muốn đẩy mẹ con tôi vào đường cùng. 2 năm nay, anh cũng chỉ dùng thuốc giảm đau chứ không điều trị. Căn nhà anh đã làm di chúc để lại cho con gái chúng tôi. Còn tiền tiết kiệm, anh cũng nhờ mẹ chồng cũ giữ lại, sau khi anh mất thì đưa cho tôi. Giờ chồng cũ chỉ còn lại thời gian rất ngắn vì anh đã không còn nhận thức được gì nữa. Tôi cũng hiểu rõ lý do anh muốn ly hôn vào 2 năm trước. Nếu như tôi lấy chồng mới trong thời gian này, tôi sẽ hối hận cả đời mất. Ảnh minh họa: Internet Tôi đành phải gọi điện cho bạn trai, hoãn đám cưới, dời lại sang năm. Nhưng anh ấy không đồng ý vì đã chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới rồi. Tôi rối bời. Vừa thương chồng cũ, tôi vừa thương chính bản thân mình. Tôi nên làm gì trong lúc này đây?

Quyết cưới chồng liệt nửa người, đêm tân hôn định tắt đèn đi ngủ thì anh bỗng có hành động lạ khiến tôi phải khóc lóc xin tha Khi biết tôi nhận lời yêu một người đàn ông tàn tật, ai cũng giãy nảy lên phản đối, nhất là bố mẹ tôi. Ông bà bảo tôi lấy anh khác gì đâm đầu vào bụi rậm.

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