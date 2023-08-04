Chồng đi dự tiệc sinh nhật đến 1 giờ sáng vẫn chưa về, tôi sốt sắng đến quán karaoke tìm thì máu như tràn lên tới não khi thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 04/08/2023 09:35

Đứng trước câu hỏi của tôi, anh ta chỉ biết lặng im và không thể đưa ra câu trả lời.

Vợ chồng tôi từ xưa đến nay luôn được xem là hình mẫu dành cho các cặp đôi khác sắp sửa kết hôn với nhau khi đã có với nhau hơn 10 năm chung sống hạnh phúc. Thậm chí, nhiều người còn bảy tỏ sự ngưỡng mộ cho 2 vợ chồng về chuyện giữ cho mái ấm của mình hạnh phúc dù đã có trong tay tất cả mọi thứ như nhà, tiền bạc lẫn địa vị. 

Thật ra được mọi người khen ngợi như vậy, bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng tự hào khi có một anh chồng luôn quan tâm và hết mực yêu thương mình như vậy. Dẫu vậy, chỉ trong một đêm mọi hình ảnh tốt đẹp nhất về anh ta đã hoàn toàn bị biến mất chỉ vì hành động này. 

Chuyện là vài tháng trở lại đây, vợ chồng tôi không thường xuyên quan hệ tình dục với nhau. Ban đầu tôi còn tưởng là do anh mệt nhưng càng về lâu về dài trực giác của phụ nữ mách bảo tôi rằng có thể ông xã tôi đang ngoại tình với một người nào đó. 

Chồng đi dự tiệc sinh nhật đến 1 giờ sáng vẫn chưa về, tôi sốt sắng đến quán karaoke tìm thì máu như tràn lên tới não khi thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều gì đến ruốt cuộc cũng phải đến, trong một đêm cuối tuần anh ta có nói với tôi là tối nay đi sinh nhật bạn, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó ông xã tôi không ăn bận chỉnh tề và xịt nước hoa thơm phức. Điều chưa bao giờ xảy ra mỗi khi anh đi với bạn bè của mình, dù bán tín bán nghi nhưng tôi vẫn đồng ý cho ông xã đi. 

Đến tận 1h sáng, dù đã gọi nhiều cuộc điện thoại kêu chồng về sớm nhưng anh ta vẫn không hề nghe máy. Sốt ruột nên tôi đã đưa ra một quyết định mà đến giờ tôi vẫn cho là điều đúng đắn nhất đời mình, qua những lời anh nói trước đó tôi tìm đến quán karaoke nhưng điều tôi không thể ngờ là khi tới nơi hình ảnh mà tôi chứng kiến là người chồng mà tôi luôn hết mực tin tưởng lại đang tay trong tay, môi kề môi với người con gái khác. 

Chồng đi dự tiệc sinh nhật đến 1 giờ sáng vẫn chưa về, tôi sốt sắng đến quán karaoke tìm thì máu như tràn lên tới não khi thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sốc óc về cảnh tượng này, tôi chụp vội vài bức ảnh làm bằng chứng rồi thẳng tay đổ nước lạnh vào mặt chồng. Anh giật mình hét toáng lên khiến mấy người kia cũng dậy và như một thói quen của những gã đàn ông ngoại tình anh ta bắt đầu giải thích: ''Là do anh say quá, chứ thật ra giữa bọn anh không có gì đâu em,...''

Chồng đi dự tiệc sinh nhật đến 1 giờ sáng vẫn chưa về, tôi sốt sắng đến quán karaoke tìm thì máu như tràn lên tới não khi thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cô gái vừa hôn chồng tôi run rẩy giải thích họ không có chuyện gì, xin tôi đừng làm gì ảnh hưởng đến danh dự của tất cả. Bực mình tôi đưa bức ảnh đã chụp ra cảnh cáo: "Anh tin tôi tung nó lên mạng không?"''Tại sao anh lại đối xử như thế với tôi?''

Đứng trước câu hỏi của tôi, anh ta chỉ biết lặng im và không thể đưa ra câu trả lời. Bản thân tôi trong đêm hôm đó cũng đã tự đưa ra quyết định của riêng mình là cả 2 tạm xa nhau một khoảng thời gian có lẽ sẽ tốt hơn cho cả 2. 

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