Chồng cũ ‘gài bẫy’ với mong muốn nối lại tình xưa, sau cú điện thoại lúc nửa đêm, vợ khiến anh ta nhục nhã, thẫn thờ mà bỏ về

Tâm sự 14/02/2023 03:57

Nhất định không tha thứ cho anh ta, cô đã làm hành động đầy bản lĩnh và quá xuất sắc như thế này.

Nhiều người thật lạ, khi sống cùng nhau thì chẳng chịu đối xử tử tế, yêu thương, để đến lúc tình tan thì mới hối hận, trân trọng song đã quá muộn màng. Hẳn là chị em phụ nữ nhiều người đã từng trải qua tình cảnh này. Khi bạn chung sống với một người đàn ông nào đó, anh ta đối xử với bạn tồi tệ, lừa dối, phản bội. Ấy thế mà khi ly dị, họ níu kéo, dùng đủ mọi cách để hàn gắn. Đối diện với những chuyện như thế, phụ nữ nên tỉnh táo, đưa ra quyết định rạch ròi. Đừng để bản thân đi lại "vết xe đổ". Tình huống của Cúc dưới đây là một câu chuyện như thế.

Chồng cũ "gài bẫy" với mong muốn nối lại tình xưa, say xỉn trước cửa nhà

Cúc lấy chồng 3 năm và có một con trai nhỏ. Nhưng 3 năm sống chung với người đàn ông tệ bạc với Cúc như giấc mộng dài và làm cô vô cùng mệt mỏi. Mang tiếng chồng làm to, có địa vị, công ăn việc làm ổn định song Cúc thấy khổ cực, lại chẳng được chiều chuộng giống như những người phụ nữ khác. Vừa phải đảm nhiệm làm nội trợ, cô vẫn phải theo đuổi một công việc riêng nếu muốn có chi tiêu rủng rỉnh.

Chồng cũ ‘gài bẫy’ với mong muốn nối lại tình xưa, sau cú điện thoại lúc nửa đêm, vợ khiến anh ta nhục nhã, thẫn thờ mà bỏ về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Chồng cũ của mình là kiểu chơi bời, đặc biệt là bị nghiện sưu tầm, nuôi cá cảnh. Chính thú vui này của anh ta làm tiêu tốn nhiều tài sản. Thậm chí nhiều tháng còn phải ngửa tay vay tiền vợ để thỏa mãn đam mê của bản thân. Ban đầu vì muốn hòa thuận với anh, mình cũng nghe theo. Nhưng dần dần không chịu được nữa, mình đã kiên quyết, nên hai vợ chồng xảy ra cãi vã nhiều hơn" - Cúc tâm sự.

Ngoài thú vui "đốt tiền" kể trên, chồng cũ của Cúc còn hay rủ bạn bè về nhà tụ tập. Mỗi lần như vậy, anh sẽ đứng ra tổ chức, vừa mất tiền vừa mất công nấu nướng dọn dẹp. Ngay cả khi Cúc mang thai em bé, anh vẫn nhậu rất đều. Từng có một lần vợ chồng giận nhau, cãi vã trước mặt bạn, chồng Cúc đá ca nước nóng đúng chân vợ khiến Cúc bị bỏng đỏ cả chân.

Dần dần, sau 3 năm, từ những mâu thuẫn âm ỉ của hai vợ chồng, Cúc thấy quá mệt mỏi và cô quyết định ly dị. Đặc biệt, Cúc còn từng thấy chồng trăng hoa hôn gái lạ. Hai người mau chóng ra tòa, nhưng điều mà Cúc không ngờ tới là chuyện chồng cũ tỏ ý hàn gắn sau nửa năm.

Cúc cùng con sống riêng, nhưng thi thoảng chồng kiếm cớ đến thăm con, còn đụng chạm đến cơ thể của cô. Cúc đều thẳng thừng cự tuyệt. Đỉnh điểm có một lần, chồng cũ của Cúc nhắn tin: "Anh đang đi nhậu với bạn say quá, lát cho anh về ngủ nhờ ôm vợ con nhé. Anh nhớ lắm!". Trước tin nhắn của đối phương, Cúc biết sắp có chuyện không lành. Đến 10 giờ đêm, chồng cũ của cô say xỉn, gào thét trước cửa nhà...

Chồng cũ ‘gài bẫy’ với mong muốn nối lại tình xưa, sau cú điện thoại lúc nửa đêm, vợ khiến anh ta nhục nhã, thẫn thờ mà bỏ về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Một cú điện thoại của người phụ nữ "dẹp loạn" cực đỉnh

Nhờ lường trước được tình huống này, nên Cúc mau chóng gửi con sang nhà ngoại ở gần đó để chồng cũ không vịn vào cớ "nhớ con" được. Trộm vía con của cô rất ngoan, bé có thể ngủ ngon bên nhà ông bà ngoại. Còn về phía mình, Cúc giữ tâm thế vững vàng, nhất quyết không được tha thứ cho chồng cũ. Đau một lần là đủ, nếu giờ cô còn ngã vào vòng tay của anh ấy, chẳng khác nào sẽ đi lại "vết xe đổ".

Mở cửa ra "tiếp" chồng cũ, Cúc lạnh lùng đáp: "Anh về đi, con ở bên ngoại rồi. Tôi cũng rất mệt, không có thời gian cho những chuyện vô bổ. Anh nhớ à, đáng nhẽ anh nên nhớ về tôi và con từ mấy năm trước chứ chẳng phải bây giờ. Anh có say không về được, thì tôi cũng gọi anh trai đến đón rồi".

Đúng 5 phút sau, cô và chồng cũ còn đôi co thì anh trai chồng cũ đến, đón em về. Như vậy, Cúc chẳng cần phải quá khó xử thì vẫn có thể dập tan hi vọng của chồng cũ. Cô hiểu rằng, mỗi một phút yếu lòng cũng là cô đang cho phép bản thân bị tổn thương thêm lần nữa. Về phía chồng cũ của Cúc, trước sự cương quyết của vợ cũ, người đàn ông này hối hận, song đã quá muộn màng. Phụ nữ à, đừng nhân nhượng, tha thứ cho những ai đã gây ra đau khổ cho chúng ta nhé!

 

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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