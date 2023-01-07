Vi là cô gái hiền lành, nhu mì đúng chuẩn phụ nữ gia đình thì Khang lại thuộc về người đàn ông của công việc. Xung quanh anh lúc nào cũng có những bóng hồng xinh đẹp, anh coi chuyện như vậy là điều hiển nhiên. Thêm vào đó, vấn đề chăn gối của hai vợ chồng cũng không khiến Khang thỏa mãn. Trải qua thời gian, càng ngày cuộc hôn nhân của Vi và Khang càng bế tắc.

Thế nhưng trái đất vốn xoay vòng, không lâu sau đó, đúng lúc đi du lịch cùng hội bạn bè cho khuây khỏa thì cô gặp ngay cô ả từng lên giường với chống mình cũng đặt phòng khách sạn cùng người quen của mình. Dường như cô nàng kia không nhận ra sự có mặt của Vi nên vẫn rất tự nhiên. Sẵn lúc đó cầm điện thoại trong tay, Vi chụp ngay vài kiểu cận cảnh.

Cho đến khi cô tận mắt thấy anh vào nhà nghỉ cũng một cô đồng nghiệp của mình, Vi không còn tha thiết bất cứ điều gì, viết đơn ly hôn. Những tưởng anh sẽ hối hận hay níu kéo lắm, nhưng anh chấp nhận ký lá đơn rồi trở mặt: "Sống với cô 2 năm không bằng hạnh phúc với người đó một vài ngày. Đàn bà càng ngoan hiền thì càng nhạt, tôi không hiểu tại sao tôi có thể chịu được cô mấy năm trời yêu đương rồi kết hôn nữa".

Ngay sau chuyến du lịch, chồng cũ tìm đến tận nhà Vi để đưa thiệp cưới. Anh không quên nói thêm một câu: "Em nhớ đến dự cùng người thương nhé" - nói xong Khang rời đi đầy đắc thắng.

Câu nói mỉa mai khiến Vi lặng người, mở thiệp cưới trên tay thì thấy vẫn là cô gái quen thuộc kia, cô cười nhạt: "Đàn ông bạc tình thì chẳng trách được đàn bà bạc nghĩa. Anh đợi xem tôi sẽ phá nát đám cưới của anh thế nào".

Nghĩ gì làm vậy, Vi liền nhắn tin cho anh chàng người quen hôm trước thì được biết cô vợ tương lai của Khang là người yêu mới của anh ta. Vi một mực giả vờ không tin thì anh chàng kia liền gửi qua cho cô vài tấm ảnh nhạy cảm của hai người. Nắm được mọi thứ trong tay, Vi có thể yên tâm tới dự lễ cưới của chồng cũ.

Ngày hôn lễ của chồng cũ, Vi nhờ ngay anh sếp đẹp trai giàu có cùng cô xinh đẹp tới dự. Thân hình trẻ trung, nóng bỏng khác thường ngày của cô khiến ai cũng phải ngoái nhìn theo. Ngay đến cả Khang cũng phải nhíu mày vì không nhận ra cô trong chiếc đầm dự tiệc. Anh liền lại gần rồi hỏi: "Hôm nay em trông khác vậy? Đây là?".

Vi nhìn chồng cũ rồi cười nửa miệng đáp: "Đây là người yêu em, cũng là giám đốc công ty em làm". Nói xong, Vi mừng phong bì cho chồng cũ: "Chúc anh có một ngày thành hôn đáng nhớ". Nói xong, cô đợi quan khách đến đông đủ, đúng lúc lễ cưới diễn ra, MC mời từng người lên chúc phúc, phát biểu thì Vi kiêu sa bước thẳng về phía ban tổ chức tiệc cưới mượn micro phát biểu vài lời.

Ảnh minh họa: Internet

Đứng trên sân khấu, Vi nói rõ ràng, rành mạch vào micro: "Chào mọi người có mặt trong tiệc cưới ngày hôm nay. Tôi là vợ cũ của Khang, hôm nay đến dự lễ cưới này, tôi xin tặng anh ấy một món quà đặc biệt…".

Vi nói rồi liền cắm jack điện thoại với tivi máy chiếu, sau một hồi, quan viên hai họ bỗng nháo nhào vì sốc. Bởi trên màn hình kia là rõ mồn một hình ảnh cô dâu và một chàng trai lạ mặt nào đó không phải chú rể đang tình tứ với nhau. Khang chết sững tại chỗ với món quà của vợ cũ rồi nhìn sang cô dâu xúng xính váy cưới cạnh mình: "Cô làm gì sau lưng tôi thế này? Định biến tôi thành thằng ngu à?".

Lúc đó Vi mới bước xuống trước mặt cô dâu và chú rể rồi đáp: "Nồi nào úp vung đó cả thôi, kẻ đã không ra sao thì hạnh phúc cũng chẳng ra gì!". Vi nói, khoác tay người bạn trai trên danh nghĩa của mình rời khỏi lễ cưới. Thứ cô để lại bây giờ là sự tột độ và hoang mang không kể siết của tất cả những người tham dự lễ cưới này.