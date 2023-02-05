Chồng có ‘nhu cầu’ khá cao nhưng đêm tân hôn lại làm việc lạ lùng, lo lắng ra mặt, tôi nhận lại câu trả lời 'sốc' tột độ

Tâm sự 05/02/2023 17:45

Tôi có đang nghe nhầm hay không? Đột nhiên cô ấy ghé tai nói những điều như vậy, tôi sợ rằng mình đã sai lầm hay chăng?

Hôm nay lẽ ra là ngày tôi hạnh phúc, vui vẻ nhất, bởi là ngày cưới của tôi. Nhưng oái oăm thay, giờ tôi lại rơi vào cảnh hoang mang và chao đảo. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, hiểu tâm lí phụ nữ và rất chu đáo, nhiệt tình với gia đình vợ. Bố mẹ tôi khen anh nhiều, còn nói tôi may mắn hơn hai chị gái khi gặp được người đàn ông như anh.

 

Chính tôi cũng cảm thấy như thế. Anh quan tâm tôi từng chi tiết nhỏ. Nói ra sợ mọi người không tin nhưng chồng tôi có tay nghề makeup rất tuyệt vời. Từ lúc yêu nhau, chính anh là người thường xuyên makeup cho tôi mỗi khi đi chơi.

 

Chồng có ‘nhu cầu’ khá cao nhưng đêm tân hôn lại làm việc lạ lùng, lo lắng ra mặt, tôi nhận lại câu trả lời 'sốc' tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí anh còn có cả một bộ đồ nghề trang điểm mà bất cứ đứa con gái nào cũng phải thích thú và thèm thuồng. Ban đầu tôi còn nghi ngờ vì anh có những sở thích rất giống con gái. Nhưng rồi khi làm chuyện ấy tôi mới nhận ra mình nhầm. Chồng tôi có nhu cầu khá cao và kinh nghiệm giường chiếu rất tốt.

Sau một năm yêu nhau, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Nhưng ngay trong ngày cưới, tôi lại nghe được một bí mật của chồng. Và bí mật này khiến tôi chao đảo hoang mang.

Khi đang đi tiếp khách, có một cô gái xinh đẹp đã ghé vào tai tôi thì thầm: "Anh ấy có bạn trai mà cô không biết à? Bạn trai anh ấy đang ngồi bàn bên kia kìa". Tôi sững sờ, nhìn qua thì thấy chồng đang tụm lại nói chuyện rất thân mật với một anh chàng điển trai, cao to khác.

Tôi bần thần cầm hoa cưới và ly rượu đi qua thì hai người họ giãn ra một tí. Chồng tôi giới thiệu anh kia là bạn thân của anh, quen nhau 5 năm trước ở phòng tập gym. Nhưng anh ấy lại chưa bao giờ kể cho tôi nghe về anh bạn kia cả.

Chồng có ‘nhu cầu’ khá cao nhưng đêm tân hôn lại làm việc lạ lùng, lo lắng ra mặt, tôi nhận lại câu trả lời 'sốc' tột độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn , chồng xin xỏ tôi cho anh đi chơi với bạn bè một chút, vì nghĩ anh muốn đi cảm ơn bạn bè đến chung vui nên tôi đồng ý, vậy mà anh đi một mạch tới 11 giờ đêm. Tôi gọi điện giục về thì anh bảo chúng tôi quan hệ nhiều rồi, có phải đợi đến đêm tân hôn đâu, tôi nôn nóng làm gì, 30 phút nữa anh sẽ về.

Mọi người ơi, tôi hoang mang quá, liệu có phải chồng tôi đúng như lời cô gái kia nói không? Liệu bản chất của anh là gì? Tôi có nên tìm lại cô gái kia để hỏi cho rõ ràng không? Tôi chán chường quá.

 

Bạo dạn tìm đến cô bồ nhí trong men say, tỉnh dậy, tôi giật bắn với người ngồi cạnh bên, mở một đoạn ghi âm 'nóng' kinh khủng

Bạo dạn tìm đến cô bồ nhí trong men say, tỉnh dậy, tôi giật bắn với người ngồi cạnh bên, mở một đoạn ghi âm 'nóng' kinh khủng

Nghe tiếng em gọi, tôi rạo rực đến thẳng ngay. Lúc nào cũng có chìa khóa phòng em, bởi lẽ chúng tôi đã quá 'quen hơi' nhau rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt