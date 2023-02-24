Chồng bất lực sau 1 tháng cưới mới động phòng, ‘ăn quen bén mùi’ với quản gia riêng của chồng, tôi kinh hãi trước tình yêu thật sự

Tâm sự 24/02/2023 04:46

Bản lĩnh đàn bà trong tôi biến mất để làm chuyện ấy nhiều lần với quản gia riêng của chồng, giờ đây tôi...

Năm nay, tôi 32 tuổi và mới kết hôn được 5 tháng. Chồng tôi từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân do vợ ngoại tình. Anh nhận nuôi hai con, con trai học lớp 10 còn con gái học lớp 6. Chúng tôi đến với nhau qua mai mối của họ hàng hai bên. Anh là một người có chức tước địa vị, đang giữ một vị trí cao trong bộ máy lãnh đạo của tỉnh.

Theo lời khuyên của gia đình, lấy anh, tôi không phải lo lắng nhiều về kinh tế, hai con riêng của chồng cũng đã lớn không phải vất vả nhiều. Vả lại, vào tuổi tôi ở quê đã xếp vào hàng gái “ế”, với trình độ trung cấp và đang bán hàng cho một xí nghiệp xăng dầu, tôi thấy mình ít có cơ hội tìm thấy tình yêu.

Tiếp xúc với anh vài ba lần, tôi thấy được vẻ chín chắn đĩnh đạc của người đàn ông hơn mình 18 tuổi. Sau khi tôi đồng ý, đám cưới được tổ chức nhanh chóng nhưng ở nhà nữ còn nhà nam chỉ làm lễ rước dâu. Thậm chí, đến khi xe dâu về tận cổng, hàng xóm mới biết anh cưới vợ mới.

Chồng bất lực sau 1 tháng cưới mới động phòng, ‘ăn quen bén mùi’ với quản gia riêng của chồng, tôi kinh hãi trước tình yêu thật sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo lời chồng giải thích, với địa vị của anh, tổ chức rình rang sẽ ảnh hưởng nhiều đến công việc nên muốn làm gọn nhẹ. Việc chuẩn bị đám cưới khá đơn giản, khi tôi đang làm thì anh gọi điện hẹn cuối giờ chiều đi chụp ảnh cưới.

Tôi cứ nghĩ anh sang đón tôi nhưng không Sang - lái xe riêng của anh tới và chở tôi đến tiệm ảnh. Một lúc sau anh đến và chỉ có khoảng 15 phút để chụp tầm mấy kiểu hình rồi vội vã đi cho kịp cuộc tiếp khách buổi tối.

Sau khi cưới, anh nhanh chóng đón hai con về ở chung nhà. Bởi trước đó, do quá bận việc, anh phải gửi hai con cho ông bà nội chăm sóc. Hai đứa con anh khá ương bướng và gần như xem tôi không ra gì.

Mỗi bữa ăn, tôi nấu nướng cẩn thận gọi chúng xuống ăn để đi học. Nhưng hôm nào liếc qua mâm cơm thấy không vừa ý là vù xe ra tiệm ăn luôn chứ không nói lời nào. Anh bảo tôi nên nghỉ việc để chu toàn chuyện chăm sóc gia đình. Mỗi tháng, anh đưa tôi 20 triệu để lo việc chi tiêu trong gia đình.

Chồng bất lực sau 1 tháng cưới mới động phòng, ‘ăn quen bén mùi’ với quản gia riêng của chồng, tôi kinh hãi trước tình yêu thật sự - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cưới nhau gần một tháng, chúng tôi mới có lần gần gũi vợ chồng đầu tiên. Bởi trong ngày cưới, anh làm lễ xong là thu xếp đi công tác luôn không ở nhà. Những ngày sau, anh luôn về muộn hoặc làm việc khuya rồi ngủ luôn ở phòng làm việc.

Đến khi tôi đòi hỏi, anh mới miễn cưỡng đáp ứng nhưng thật sự, tôi chẳng có cảm giác gì vì nó quá nhanh chóng. Anh cũng bảo: “Ở tuổi anh, ham muốn chuyện chăn gối cũng không còn nhiều nữa”.

Thực sự, khi nghe chồng nói thế, tôi cảm thấy rất hoang mang. Sống trong điều kiện kinh tế dư giả nhưng tôi luôn cô đơn buồn bã. Dường như chồng cưới tôi về chỉ để chăm sóc hai đứa con riêng của anh chứ không hề đả động đến chuyện có con chung. 

Hầu như mọi việc của gia đình, anh đều phó mặc Sang giải quyết thay. Nhà hư hỏng cái gì, tôi cần đi đâu hay giải quyết việc gì, anh đều cử Sang đến. Thành ra, việc giỗ chạp, đám cưới hay thậm chí đi khám bệnh tôi đều đi cùng Sang thay vì chồng.

Sang thua tôi hai tuổi nhưng khá chín chắn và rất biết cách lấy lòng người khác. Cứ mở miệng ra là “thưa chị, dạ chị” rất lễ phép và lịch sự. Vì không có ai tâm sự nên tôi thường kể với Sang những vấn đề của mình. Sang luôn bênh vực chồng tôi, bảo tôi cần thông cảm cho anh ấy vì công việc rất nhiều và áp lực.

Qua Sang, tôi mới biết nguyên nhân vợ trước của chồng ngoại tình là do anh bất lực, không thể đáp ứng nhu cầu của vợ. Chính Sang là người đưa anh đi khám và chữa trị nhiều nơi nhưng gần như không có kết quả.

Sang tỏ ra thông cảm cho tôi còn tôi thấy nhớ nhung Sang nhiều hơn nên cứ viện cớ gọi Sang đến giúp. Lúc đầu, tôi còn thông qua chồng nhưng về sau, tôi tự mình gọi điện luôn.

Nỗi khao khát của người đàn bà bị chồng bỏ bê khiến tôi không cưỡng lại được sức hấp dẫn của Sang. Có lẽ, vì Sang thương cảm cho tôi nên không nỡ từ chối. Chúng tôi đã quan hệ với nhau lần đầu tiên ở một nhà nghỉ gần quê chồng khi Sang chở tôi về dự đám cưới. Sang đã cho tôi những điều mà chồng tôi không có được.

Cứ như “ăn quen bén mùi” mỗi tuần, chúng tôi đều đặn gặp gỡ và lao vào nhau vài lần như thế. Chồng tôi tuyệt nhiên không nghi ngờ gì bởi quá tin tưởng Sang. Tôi nhận ra mình yêu Sang thật sự, anh mới là người đàn ông tôi cần chứ không phải là chồng.

Nhưng khi tôi đề nghị Sang bỏ việc còn tôi ly hôn chồng để đến với nhau thì Sang không quyết. Anh muốn tôi nhìn nhận lại mối quan hệ, chúng tôi sẽ mất tất cả nếu làm như thế. Bởi cả Sang và tôi đều đang dựa vào sự “chu cấp” tiền bạc từ chồng tôi.

Còn cứ vụng trộm lén lút, tôi chỉ sợ một ngày nào đó chồng tôi biết thì hậu quả chẳng khác là bao. Nếu dừng mối quan hệ với Sang thì đời tôi thực sự trở nên vô nghĩa khi sống bên người chồng bất lực và phải cung phụng hai đứa con riêng của anh.

 

Đang ‘hành sự’ 2-3 lần/ngày, chồng đột ngột dừng lại khiến tôi đứng hình, run rẩy trước câu hỏi 'sốc'

Đang ‘hành sự’ 2-3 lần/ngày, chồng đột ngột dừng lại khiến tôi đứng hình, run rẩy trước câu hỏi 'sốc'

Suốt nhiều ngày 'gạ gẫm' nhưng anh vẫn trơ như đá, tôi sợ điều này ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai nên vô cùng lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 47 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 49 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 56 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 57 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 45 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường