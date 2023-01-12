Cho em trai kết nghĩa ở nhờ nhà, tôi vô tình ghép nối 'mối duyên oan nghiệt', giờ hối hận cũng đã muộn màng

Chồng tôi kể rằng Huy xưa nay nổi tiếng yêu vợ thương con. Nếu chú ấy ở nhà thì vợ con tuyệt đối không phải động tay đến việc bếp núc, dọn dẹp. Thấy Huy tối nào cũng gọi điện cho vợ, hát cho vợ nghe, tôi ngưỡng mộ cậu ấy lắm và nghĩ rằng Huy là một người đàn ông toàn vẹn, vàng mười.

Số là chồng tôi có một người em kết nghĩa tên là Huy. Huy kém chồng tôi 3 tuổi, là kỹ sư công nghệ thông tin, đẹp trai, cao ráo. Huy đã có vợ và 2 con gái rất xinh xắn. Gần đây, Huy có công việc đến gần nhà tôi nên qua nhà tôi ở nhờ. Vợ chồng tôi có ngôi nhà 5 tầng với nhiều phòng trống nên chồng tôi bảo cho Huy đến ở tạm nhà tôi vài tháng. Sau đó, Huy sẽ về trụ sở chính làm việc chứ không xác định làm ở đây lâu dài.

Không biết trời xui đất khiến thế nào, Huy lại cặp kè, ăn nằm với cháu tôi trong chính ngôi nhà của vợ chồng tôi mà tôi không hề hay biết. Cho tới một ngày, Huy thú nhận với tôi rằng: "Em yêu cháu chị. Em muốn cưới cháu làm vợ."

Tôi có cô cháu gái ruột năm nay 18 tuổi tên là Nhi. Vì cháu chưa có công ăn việc làm gì nên tôi đưa cháu lên nhà làm giúp việc tạm vài tháng rồi cho cháu đi học nghề. (Vợ chồng tôi làm kinh doanh bận rộn, giờ giấc thất thường nên cũng cần giúp việc trông nom 2 con).

Tôi nghe thấy vậy thì đầu óc quay cuồng, sốc không đứng vững nổi. Huy rất tốt nhưng cậu ấy là người đã có gia đình rồi nên tôi kịch liệt phản đối. Tôi đưa cháu gái tôi về quê luôn. Cháu gái tôi vừa về khỏi vì An, vợ Huy cũng đến nhà tôi. An ngồi tâm sự với tôi một hồi và khóc sướt mướt. An kể Huy phải lòng Nhi nên lạnh nhạt, ruồng rẫy vợ con. Giờ Huy đòi ly dị vợ, muốn lấy cháu tôi làm vợ bằng được.

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Cùng cảnh đàn bà với nhau, tôi rất thương An. Tôi giải thích và xin lỗi cô ấy vì chuyện xảy ra ở nhà tôi mà tôi không hề hay biết. An kể rằng cô ấy nhất quyết không đồng ý ly dị thì Huy đòi cưới Nhi về làm vợ hai. Huy cũng kể với chồng tôi rằng cậu ấy sẽ dần thuyết phục vợ để vợ chấp nhận Huy qua lại với cháu tôi.

Tôi hết lời khuyên bảo cháu tôi nhưng con bé không nghe lời. Con bé vẫn nhắn tin, gọi điện cho Huy và còn đăng lên Zalo những tấm ảnh chụp hai người, những lời yêu thương, mùi mẫn. Cô vợ Huy cũng biết chuyện nhưng bất lực, không nói được chồng nên chỉ biết ngậm ngùi đau khổ thôi.

Tôi càng thương vợ cậu Huy thì càng ghét chính đứa cháu ruột của mình. Vợ chồng tôi cũng vì chuyện này mà cãi vã, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Tôi thì phản đối chuyện Huy qua lại với cháu gái mình. Trong khi chồng tôi thì lại ủng hộ chuyện đó và nói rằng Huy đã giúp đỡ vợ chồng tôi nhiều. Đừng vì chuyện cỏn con mà làm mất tình cảm. Không những thế, chồng tôi còn xui Huy thuê nhà để ăn ở với cháu gái tôi!

Tôi vì chuyện này mà stress, mất ăn mất ngủ. Anh trai tôi (bố của cháu Nhi) cũng gọi điện nhờ tôi khuyên giải cháu Nhi hộ anh. Theo mọi người giờ tôi phải làm thế nào? Nhớ lại cái ngày tôi cho Huy vào nhà ở nhờ, tôi hối hận quá.