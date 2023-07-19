Mang thai khó chịu nhưng vẫn cho chồng gần gũi, ngờ đâu lúc gần sinh con tôi nhận được cuộc gọi như 'sét đánh ngang tai'

Tâm sự 19/07/2023 13:51

Tôi đã có một buổi nói chuyện rất thẳng thắn với chồng. Tôi biết anh ấy có một chiếc điện thoại khác ngoài cái đang sử dụng, chính là "thế giới riêng" của chồng tôi.

Chồng tôi là một người con sinh lý rất cao. Bản thân tôi cũng khá năng nổ trong chuyện tình dục mà còn bị "choáng ngợp" bởi những suy nghĩ, khát vọng của anh ấy. Trước đây, tôi yêu khá nhiều anh chàng nhiệt liệt không kém song cú chốt hạ ở chồng tôi hiện tại mới thực sự là "cao thủ".

Sau 1 năm kết hôn, vợ chồng tôi cũng nhận được tin vui. Em bé đến rất đúng lúc khi cả đại gia đình đều thèm được nghe tiếng trẻ thơ. Nhưng cũng từ đây, tôi bắt đầu dần lo lắng thêm vài cấp độ về vấn đề sinh hoạt vợ chồng. Trong khoảng 4 tháng đầu, hai chúng tôi vẫn vui vẻ với các "cuộc yêu", tần suất thì giảm một chút. Càng ngày, khi bụng càng to lên, bỗng tôi cũng dần thấy mất hứng đi nhiều.

Tôi đã có một buổi nói chuyện rất thẳng thắn với chồng. Tôi biết anh ấy có một chiếc điện thoại khác ngoài cái đang sử dụng, chính là "thế giới riêng" của chồng tôi. Từng có lần tôi lục được chiếc điện thoại này trong ngăn kéo, mở password (ngày sinh của tôi) và sốc óc với nội dung bên trong. Chồng tôi lưu trữ rất nhiều hình ảnh, clip "mát mẻ", lịch sử truy cập web của anh cũng toàn là trang với nội dung không lành mạnh. Tuy nhiên như đã nói, tôi khuất mắt trông coi mọi thứ, miễn sao chồng không phản bội tôi.

Mang thai khó chịu nhưng vẫn cho chồng gần gũi, ngờ đâu lúc gần sinh con tôi nhận được cuộc gọi như 'sét đánh ngang tai' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lại nói khi trao đổi với chồng về việc những tháng ngày tôi mang thai sẽ phải kiêng khem, chồng tôi bảo anh kiềm chế được, sẽ "tự xử" chứ không bao giờ có chuyện "bóc bánh trả tiền" bên ngoài. Vì trong thâm tâm chồng tôi yêu tôi một lòng hết mực, anh ấy không để dục vọng làm mờ lý trí.

Hiện tại, tôi đã sinh con được khoảng 3 tháng rồi nhưng có một chuyện xảy ra trước khi tôi lên bàn mổ mà tôi nghĩ mình cần phải tâm sự với mọi người. Hôm đó khi đang ngồi ăn hoa quả ở nhà, có một người phụ nữ lạ gọi đến, nói những điều khiến tôi phải nghẹn họng. Ả ta bảo trong tay đang giữ những hình ảnh "nhạy cảm" của chồng tôi, thậm chí lộ cả mặt. Bây giờ nếu tôi không đồng ý làm theo yêu cầu của cô ta, ả sẽ đem những hình ảnh này tung lên MXH, thậm chí còn gửi cho bố mẹ hai bên.

Lường trước được từ những vụ lừa đảo tống tiền, tôi thách cô ta dám gửi cho tôi những hình ảnh kia. Quả đúng thật, chính chồng tôi xuất hiện trong các hình ảnh nhưng là ảnh chụp màn hình. Tức là hai người họ "chat video" chứ không hề có qua lại. Tôi tỏ ra cứng rắn hơn, dọa sẽ dùng đến pháp luật nếu cô ta manh động. Tôi còn nói chính mình là người "thả cửa" cho chồng nên anh mới dám làm vậy. Nghe xong, ả ta cúp máy và cũng không bao giờ gọi lại nữa.

Khi chồng tôi trở về, tôi đã trách móc anh rất nặng lời. Còn anh thì chỉ cúi đầu xin lỗi, còn mong tôi không tức giận quá ảnh hưởng đến con. Giờ đây khi đã sinh con, tôi mới đủ bình tĩnh để ngồi kể lại chuyện này. Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình, không thể để chồng tự do thoải mái làm theo ý anh ấy được nữa. Nếu không hậu quả sau này khó lường. Tôi chỉ muốn khuyên các bà mẹ bỉm sữa từng mắc phải sai lầm như tôi, hãy nghĩ lại, đừng quá chiều chồng mình chị em nhé!

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