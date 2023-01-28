Chị dâu vay 500 triệu 5 năm không trả, khi tôi sinh đứa thứ hai, chị đưa một phong bì rồi nói một câu khiến tôi 'tái mặt'

Cuộc sống êm đềm trôi đi, 5 năm trôi qua, chị dâu vay mà không trả tiền cũng chẳng một lời nhắc đến số tiền đó.

Khi tôi và chồng cưới nhau, cả hai bên gia đình đều ngăn cấm. Bố mẹ tôi chê anh con nhà nghèo, lại ở xa, còn bố mẹ anh lại bảo tôi có diện mạo không xứng đôi vừa lứa với anh. Nhưng mặc sự ngăn cấm, chúng tôi vẫn quyết tâm tổ chức đám cưới. Trong nhà, chỉ có anh chồng và chị dâu ủng hộ hai đứa, hôn lễ được diễn ra đúng như ý của chúng tôi. Chồng là người hiền lành, sống đức độ và biết trước biết sau. Anh tâm sự: "Anh sẽ cố gắng cho em cuộc sống tốt nhất, để bố mẹ em đánh giá anh với con mắt khác, không còn xem thường anh nữa". Đúng như lời chồng nói, chỉ 5 năm sau khi cưới, chồng đã mua được nhà cửa, xe cộ đầy đủ cho tôi. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi có được sung sướng như ngày hôm nay, điều mà tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng tới. Mặc dù vợ chồng tôi không giàu có kiểu đại gia nhưng có đủ tiền để chi tiêu những gì mình thích.

Hồi tôi sinh con gái đầu lòng, chị dâu bỗng gọi điện hỏi vay tôi 500 triệu để trả nợ. Tôi không đồng ý vì khi đó còn chưa có nhà cửa lại vừa sinh con xong. Nhưng chồng lại quyết cho vay. Anh nói rằng trước đây anh trai và chị dâu cũng giúp đỡ anh nhiều, nên giờ hỏi vay anh sẽ giúp. Bất chấp tôi không đồng ý, chồng vẫn tự động cho vay, tôi không làm gì được.

Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống êm đềm trôi đi, 5 năm trôi qua, chị dâu vay mà không trả tiền cũng chẳng một lời nhắc đến số tiền đó. Trong khi anh chị vẫn một năm đi du lịch hai lần. Con cái cũng sử dụng toàn đồ hàng hiệu, sống rất dư dả chẳng hề đói kém. Tính ra cách chi tiêu của anh chị còn đại gia hơn chúng tôi nhiều. Thà rằng anh chị không có tiền tôi còn thông cảm, đằng này nợ số tiền lớn nhưng vẫn dửng dưng. Tôi tính phải hỏi cho ra nhẽ nhưng chồng cứ ngăn cản: "Để hai bác ấy thư thả, sau này có tiền trả cũng không vội". Trong nhà tôi, chồng là người kiếm ra tiền nhưng không vì thế mà cứ cho vay như "lá đa" ngoài đường. Gần đây, khi tôi sinh con thứ hai, chị dâu đến thăm. Chị mang đến giỏ hoa quả và một phong bì. Lúc chị ra về, tôi tưởng chị sẽ trả nợ cho vợ chồng chúng tôi, ai ngờ lúc mở ra, đó là tờ phiếu mua hàng giảm giá 1 triệu đồng tại một cửa hàng trẻ em. Nhìn sang giỏ trái cây, có quả đã héo úa. Tôi ấm ức lắm, không giờ chị dâu lại cho tôi thứ như vậy. Tôi chỉ muốn chị trả lại cho vợ chồng tôi số tiền đã vay. Tôi tính ít hôm nữa sẽ đòi số tiền nợ. Nhưng tôi thấy xung quanh mình cho người nhà vay tiền, lúc đòi rất khó, thậm chí không nhìn mặt nhau. Hãy cho tôi lời khuyên?

Chồng và tình cũ làm cùng công ty, tôi bí mật cài người vào thì phát hiện 'bí mật động trời', đáng sợ hơn cả ngoại tình Kiểm soát tài khoản mạng xã hội của chồng tôi mới phát hiện ra điều khủng khiếp ở công ty anh. Bức ảnh tập thể đăng trong nhóm công ty anh khiến tôi vừa sốc, vừa bực dọc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-dau-vay-500-trieu-5-nam-khong-tra-khi-toi-sinh-dua-thu-hai-chi-dua-mot-phong-bi-roi-noi-mot-cau-khien-toi-tai-mat-549808.html