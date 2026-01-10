Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi thấy thứ ánh kim chói mắt chồng lôi ra từ gầm giường

Trong thời gian quen nhau, Hùng luôn thể hiện mình là người giản dị và không quá điều kiện. Anh vẫn đưa em đi chơi bằng chiếc xe máy cọc cạch, tặng những món quà đơn giản. Vì vậy, em vẫn nghĩ Hùng là người đàn ông không giàu có.

Em sinh ra trong một gia đình cơ bản nhưng rất hạnh phúc. Mặc dù bố mẹ không giàu có nhưng ông bà luôn yêu thương, trân trọng nhau. Bố em là người đàn ông hiền lành, chất phác, cả đời sống vì vợ con. Chính vì vậy khi chọn chồng, em cũng chỉ cần một người biết tu chí làm ăn và có sự cầu tiến.

Hùng là đồng nghiệp ở công ty em. Qua tiếp xúc trong công việc, em nhận thấy anh là người thông minh, bản lĩnh, lại có lòng nhân ái. Ngoài thời gian dành cho công việc và gia đình, anh thường tham gia vào các công tác tình nguyện, bản thân em rất trân trọng điều này.

Trong thời gian quen nhau, Hùng luôn thể hiện mình là người giản dị và không quá điều kiện. Anh vẫn đưa em đi chơi bằng chiếc xe máy cọc cạch, tặng những món quà đơn giản. Vì vậy, em vẫn nghĩ Hùng là người đàn ông không giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới của em được tổ chức khá đơn giản. Bố mẹ Hùng đều đã qua đời, vì thế, bọn em không có quá nhiều khách mời. Vào đêm tân hôn, khi em đang chuẩn bị đi ngủ thì chồng bỗng lôi ra một thứ dưới gầm vàng, và đó là vàng các chị ạ. Anh bảo đã rút tiền về để mua vàng tặng vợ, xem như món quà bù đắp vì không được bố mẹ chồng trao vàng cưới.

Em đếm kỹ, thấy trong đó là 20 cây vàng. Khoảnh khắc ấy em quá bất ngờ, thậm chí còn không dám tin vào mắt mình. Thấy vợ ngạc nhiên, chồng em mới phân trần. Trước đây bố mẹ anh khá giàu có, sau này khi qua đời, ông bà đã để lại một khối tài sản không nhỏ.

Chồng em là người cần kiệm, lại không thích phô trương nên chưa bao giờ khoe mẽ với ai. Tiền bố mẹ để lại, anh mang đi đầu tư, một số gửi tiết kiệm, còn lại thì làm từ thiện. Biết chồng mình tốt đến vậy, em trân trọng tấm lòng của anh vô cùng. Đôi khi chọn chồng cũng cần có sự may mắn, và cho dù không có số vàng trên, em vẫn rất hạnh phúc vì lấy được một người chồng có tâm có đức.

