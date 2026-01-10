Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi thấy thứ ánh kim chói mắt chồng lôi ra từ gầm giường

Tâm sự 10/01/2026 17:55

Trong thời gian quen nhau, Hùng luôn thể hiện mình là người giản dị và không quá điều kiện. Anh vẫn đưa em đi chơi bằng chiếc xe máy cọc cạch, tặng những món quà đơn giản. Vì vậy, em vẫn nghĩ Hùng là người đàn ông không giàu có.

Em sinh ra trong một gia đình cơ bản nhưng rất hạnh phúc. Mặc dù bố mẹ không giàu có nhưng ông bà luôn yêu thương, trân trọng nhau. Bố em là người đàn ông hiền lành, chất phác, cả đời sống vì vợ con. Chính vì vậy khi chọn chồng, em cũng chỉ cần một người biết tu chí làm ăn và có sự cầu tiến.

Hùng là đồng nghiệp ở công ty em. Qua tiếp xúc trong công việc, em nhận thấy anh là người thông minh, bản lĩnh, lại có lòng nhân ái. Ngoài thời gian dành cho công việc và gia đình, anh thường tham gia vào các công tác tình nguyện, bản thân em rất trân trọng điều này.

Trong thời gian quen nhau, Hùng luôn thể hiện mình là người giản dị và không quá điều kiện. Anh vẫn đưa em đi chơi bằng chiếc xe máy cọc cạch, tặng những món quà đơn giản. Vì vậy, em vẫn nghĩ Hùng là người đàn ông không giàu có.

Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi thấy thứ ánh kim chói mắt chồng lôi ra từ gầm giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới của em được tổ chức khá đơn giản. Bố mẹ Hùng đều đã qua đời, vì thế, bọn em không có quá nhiều khách mời. Vào đêm tân hôn, khi em đang chuẩn bị đi ngủ thì chồng bỗng lôi ra một thứ dưới gầm vàng, và đó là vàng các chị ạ. Anh bảo đã rút tiền về để mua vàng tặng vợ, xem như món quà bù đắp vì không được bố mẹ chồng trao vàng cưới.

Em đếm kỹ, thấy trong đó là 20 cây vàng. Khoảnh khắc ấy em quá bất ngờ, thậm chí còn không dám tin vào mắt mình. Thấy vợ ngạc nhiên, chồng em mới phân trần. Trước đây bố mẹ anh khá giàu có, sau này khi qua đời, ông bà đã để lại một khối tài sản không nhỏ.

Chồng em là người cần kiệm, lại không thích phô trương nên chưa bao giờ khoe mẽ với ai. Tiền bố mẹ để lại, anh mang đi đầu tư, một số gửi tiết kiệm, còn lại thì làm từ thiện. Biết chồng mình tốt đến vậy, em trân trọng tấm lòng của anh vô cùng. Đôi khi chọn chồng cũng cần có sự may mắn, và cho dù không có số vàng trên, em vẫn rất hạnh phúc vì lấy được một người chồng có tâm có đức.

Tưởng đổi đời khi được mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật phía sau số vàng ấy

Tưởng đổi đời khi được mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật phía sau số vàng ấy

Đến lúc này, chồng em mới buột miệng nói thật, anh bảo trước đây khi bà nội qua đời, các cô chú đã bỏ vào áo quan 3 cây vàng. Khi cải táng mộ cho bà, bố mẹ chồng em đã lấy số vàng ấy rồi bây giờ thì trao lại cho các con để được tiếng thơm với mọi người.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Ôm tiền theo bồ để rồi 6 tháng sau rách rưới trở về, chết lặng khi con trai gọi mình là 'ông ăn mày'

Ôm tiền theo bồ để rồi 6 tháng sau rách rưới trở về, chết lặng khi con trai gọi mình là 'ông ăn mày'

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nóng: Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Nóng: Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi thấy thứ ánh kim chói mắt chồng lôi ra từ gầm giường

Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi thấy thứ ánh kim chói mắt chồng lôi ra từ gầm giường

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tưởng đổi đời khi được mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật phía sau số vàng ấy

Tưởng đổi đời khi được mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật phía sau số vàng ấy

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngã quỵ khi thấy chồng ngoại tình với người giúp việc u60, tôi còn đau đớn gấp bội khi nghe anh thú nhận lý do đằng sau

Ngã quỵ khi thấy chồng ngoại tình với người giúp việc u60, tôi còn đau đớn gấp bội khi nghe anh thú nhận lý do đằng sau

Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Ôm tiền theo bồ để rồi 6 tháng sau rách rưới trở về, chết lặng khi con trai gọi mình là 'ông ăn mày'

Ôm tiền theo bồ để rồi 6 tháng sau rách rưới trở về, chết lặng khi con trai gọi mình là 'ông ăn mày'

Tưởng đổi đời khi được mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật phía sau số vàng ấy

Tưởng đổi đời khi được mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật phía sau số vàng ấy

Bạn thân 'đứng hình' khi thấy chồng tôi ra chào, tôi điếng người khi biết kế hoạch sau đó của cô ta

Bạn thân 'đứng hình' khi thấy chồng tôi ra chào, tôi điếng người khi biết kế hoạch sau đó của cô ta

Chưa kịp nói với vợ về căn bệnh của mình, tôi đã hóa đá khi thấy tờ giấy siêu âm trên bàn

Chưa kịp nói với vợ về căn bệnh của mình, tôi đã hóa đá khi thấy tờ giấy siêu âm trên bàn