Vợ Quốc cũng chẳng phải thuộc kiểu xinh xắn hay gì nếu không nói là xấu đã thế lại còn màn hình phẳng, ngày đó anh lấy vợ chỉ bởi nhận thấy đây là người có thể chấp nhận hết mọi lỗi lầm của anh.

Lấy vợ 3 năm nhưng Quốc chưa bao giờ được trải qua cảm giác "chuyện đó" thăng hoa tuyệt đối. Vợ anh là một cô gái giản dị, đơn thuần, cô ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng điềm đạm không có gì đổi mới khiến Quốc nhiều lúc phát ớn.

Nói về Quốc, công tử nhà giàu lại đẹp trai, công việc của Quốc đang làm cũng khiến nhiều người mơ ước. Ở bên ngoài, Quốc có không ít chân dài vây quanh. Đợt này Quốc đang làm quen với Như phải nói là xinh như hoa hậu. Quốc được đám bạn mách nước nhưng nghe đâu rất chảnh và cái giá để có "một đêm" với Như cũng cực kỳ trên trời.

Ảnh minh họa: Internet

Điều đó càng làm cho Quốc thích thú, anh tìm đủ mọi cách để có thể tiếp cận Như. Cũng phải mất rất nhiều công sức, tiền bạc cuối cùng Quốc cũng được Như đồng ý 30 phút với cái giá 200 triệu. Mặc dù xót tiền nhưng Quốc cũng cảm thấy không có gì tiếc nuối.

Khách sạn đã đặt, ngày giờ cũng đã có, cả ngày hôm đó Quốc hào hứng lắm. Anh thậm chí còn đến điểm hẹn trước cả Như. Đúng là ngoài đời, nhìn Như xinh hơn trong ảnh rất nhiều. Điều đó càng làm Quốc trở nên phấn chấn. Bắt đầu nhập cuộc, mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ cho đến khi...

Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy Quốc về nhà gặp vợ trong trạng thái run cầm cập, mặt cắt không còn một giọt máu. Cả đêm nằm bẹp dí hết sốt nóng lại sốt rét. Vợ có hỏi gì thì Quốc cũng không chịu nói, bón cho thứ gì cũng không chịu ăn. Cứ nhìn thấy mấy thứ cháo lỏng lại phi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo dù chưa được miếng nào.

Sau này hỏi ra mới vỡ lẽ, Như không phải hàng tự nhiên, hôm đó đang lúc cao trào thì chiếc túi ngực của Như bị vỡ ra, Quốc gần như chứng kiến tất cả. Cứ nghĩ lại miệng mình có vài chất lạ đó là Quốc lại mắc ói. Cũng kể từ sau lần đó, Quốc không dám chê bai vợ, thậm chí có cho thêm tiền Quốc cũng không dám chơi gái bên ngoài. Anh còn mạnh miệng nói với vợ "dùng của em vẫn là an toàn nhất". Thế mới nói, cái gì tự nhiên vẫn là hàng tốt.