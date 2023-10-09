Chán chồng vì vừa bất lực lại bất tài, chị dâu cương quyết ly hôn, 8 tháng sau anh đột ngột qua đời khiến chị khóc nghẹn vì bản di chúc anh để lại

Tâm sự 09/10/2023 16:45

Tôi vẫn không quên được ngày hôm đó, anh tôi về nhà trong bộ dạng thất thần ngơ ngác, bảo rằng chị dâu vừa đệ đơn ly hôn.

Cả nhà hốt hoảng hỏi nguyên nhân tại sao, anh nghèn nghẹn bảo rằng chị chê anh bất tài. Lúc trước chị đồng ý cưới anh vì anh tốt quá, yêu thương nâng niu chị từng chút một. Cưới về rồi chị không hài lòng với điều đó nữa. Chị muốn một người đàn ông giỏi giang thành đạt, có thể cho chị cuộc sống giàu sang hơn người. Nhưng anh tôi không làm được điều đó. 

Nói vậy không có nghĩa là anh tôi thua kém so với mặt bằng chung. Lương anh gần 20 triệu, cùng chị dâu đi làm hai vợ chồng vẫn thoải mái chi tiêu và nuôi con. Nhưng điều chị dâu muốn là những bộ cánh đắt tiền, những chiếc túi xách hàng hiệu và các khoản mua sắm không cần suy nghĩ. Ra ngoài gặp gỡ nhiều người đàn ông thành đạt, về nhà nhìn người chồng kém cỏi của mình, chị chán nản quyết định chia tay. Nhân lúc còn xuân sắc chị mong tìm bến đỗ khác. Tuyệt vọng và đau khổ nhưng anh tôi vẫn đồng ý để chị ra đi.

Chán chồng vì vừa bất lực lại bất tài, chị dâu cương quyết ly hôn, 8 tháng sau anh đột ngột qua đời khiến chị khóc nghẹn vì bản di chúc anh để lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà tôi biết khuyên anh ra sao, chỉ động viên anh cố gắng giữ tinh thần, rồi sẽ tìm được người phụ nữ khác. Sau đó anh dọn về nhà ở chung với bố mẹ, thấy anh vẫn đi làm, sinh hoạt bình thường, chúng tôi dần yên tâm.

 

Cách đây một tuần, anh tôi bất hạnh qua đời vì một tai nạn thương tâm trên đường đi làm về muộn. Anh không uống rượu, chẳng biết có phải anh thất thần vì điều gì hay không mà dẫn đến tai nạn. Bố mẹ tôi ngất lịm khi nghe tin con trai gặp chuyện chẳng lành, tôi khóc hết nước mắt vì thương anh và thương bố mẹ.

Sau tang lễ của anh, chúng tôi tìm được bản di chúc anh viết sẵn từ bao giờ trong phòng riêng. Ngoài phong bì thư có tên cả chị dâu cũ nên gia đình tôi mời chị tới nghe.

Di chúc đọc lên, mẹ tôi khóc nức nở còn chị dâu cũ thì gào lên lạc cả giọng. Toàn bộ tài sản của anh tôi đều để hết lại cho vợ cũ! Tuy không nhiều nhưng con số cũng lên đến gần 1 tỷ. Có lẽ khoảng thời gian sau ly hôn, anh đã làm việc chăm chỉ và tích góp được thêm kha khá.

Bố mẹ tôi không cần con cái báo hiếu vì ông bà có lương hưu, tự lo được cho bản thân. Anh để lại cho chị dâu cũ, bố mẹ chẳng ghen tị, có điều ông bà vừa thương lại vừa giận con trai. Anh lụy tình quá, vợ cũ đối xử phũ phàng, ngoảnh mặt quay lưng không tiếc nuối. Vậy mà đã là người dưng rồi, khi qua đời anh vẫn muốn dành hết những gì mình có thể cho chị ta.

Nhìn chị dâu cũ sụp xuống gào khóc, tôi hiểu chị ấy lúc này cũng rất áy náy, hối hận và cả tiếc nuối. Tôi không biết chị ta đã tìm được người mới cho chị những điều như mong muốn hay chưa, tôi cũng không muốn quan tâm, tìm hiểu. Nhưng phàm là được voi đòi tiên thì mấy ai có thể hạnh phúc?

Chán chồng vì vừa bất lực lại bất tài, chị dâu cương quyết ly hôn, 8 tháng sau anh đột ngột qua đời khiến chị khóc nghẹn vì bản di chúc anh để lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chị ta muốn một người chồng giàu có nhưng lại phải hết mực nâng niu, chăm chút cưng chiều vợ và chung thủy tuyệt đối như anh tôi, sợ rằng phải rất lâu hoặc chẳng bao giờ chị ta có thể tìm được. Chỉ biết bây giờ chị có khóc lóc hay đau khổ thì cũng đã vĩnh viễn mất đi một người đàn ông hết lòng hết dạ vì mình cho dù chị ta có đối xử tệ bạc với anh…

Trong cơn say mèm, chồng bế thốc tôi lên giường, sau đêm mãn nguyện đến gần sáng, tôi bàng hoàng nhận ra bóng lưng xa lạ, cùng giọng nói như nhát dao đâm thấu tim của mẹ chồng

Trong cơn say mèm, chồng bế thốc tôi lên giường, sau đêm mãn nguyện đến gần sáng, tôi bàng hoàng nhận ra bóng lưng xa lạ, cùng giọng nói như nhát dao đâm thấu tim của mẹ chồng

Tôi sống cùng chồng rất vui vẻ thoải mái. Anh là người chồng thấu hiểu, quan tâm vợ hết lòng. Vậy mà đêm ấy đã khiến tôi như chết tâm với cuộc hôn nhân ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân tâm sự thầm kín bí mật eva chuyện eva Tâm sự chuyện eva hôn nhân tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 9 giờ 11 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 10 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu