Cay đắng chứng kiến vợ tiếc 500 nghìn với bố ruột, tôi mất kiểm soát ra tay đánh cô ấy

Tâm sự 03/10/2025 05:00

Cô ấy không chấp nhận ông, thậm chí còn chưa bao giờ cho ông bế con của chúng tôi. Những lần như vậy, tôi thấy khó xử lắm. Chuyện quá khứ đã qua rồi, vợ tôi cứ chấp nhất.

Người ta cưới vợ thì sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu, còn gia đình tôi lại có một vấn đề nan giải khác, đó là mối quan hệ giữa vợ tôi và bố đẻ của cô ấy.

Vợ tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Năm lên 4 tuổi thì bố bỏ đi. Vì quá sốc, mẹ vợ tôi đã quyên sinh, để lại đứa con duy nhất cho ông bà chăm sóc. Mồ côi mẹ, vợ tôi vất vả hơn các bạn đồng trang lứa. Cô ấy không được học hành đàng hoàng, học xong lớp 9 đã phải ra xã hội bươn chải. Đưỡ vài năm thì ông bà nội ngoại lần lượt qua đời, vợ tôi bơ vơ chẳng còn nơi nào dựa dẫm. 

Tôi đến với vợ và rất đồng cảm với những gì cô ấy đã trải qua. Ngày kết hôn, tôi dặn lòng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Nhưng cuộc sống của chúng tôi lại có sự đảo lộn vào 3 năm trước, khi bố vợ tôi trở về. 

Cay đắng chứng kiến vợ tiếc 500 nghìn với bố ruột, tôi mất kiểm soát ra tay đánh cô ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều năm sương gió, ông đã không còn khoẻ mạnh như xưa. Bây giờ có tuổi, biết mình đã làm con gái tổn thương quá lâu nên bố quay về để chuộc tội. Bản thân tôi thấy ông đã già, cuộc sống cũng không sung sướng gì nên rất thương.

Có điều vợ tôi lại hận bố vô cùng. Cô ấy không chấp nhận ông, thậm chí còn chưa bao giờ cho ông bế con của chúng tôi. Những lần như vậy, tôi thấy khó xử lắm. Chuyện quá khứ đã qua rồi, vợ tôi cứ chấp nhất. Hôm qua tôi đi làm về, thấy bố vợ mang ít đồ quê lên, vợ tôi vẫn dửng dưng không mang vào cất, tôi vội bỏ vào tủ lạnh rồi cảm ơn bố.

Hai bố con ngồi nói chuyện một lúc thì ông phải về. Tôi khi ấy đang bận nên chỉ kịp đưa 500 nghìn cho ông đi đường. Vợ tôi nhìn thấy, cô ấy liền bĩu môi trách móc. Khi bố đã về, cô ấy vẫn không chịu dừng, còn nói: "Có phải anh là đàn ông nên mới thông cảm được cho ông ta không? Hay anh cũng định sống như thế".

Đến nước ấy, tôi không còn đủ bình tĩnh nên đã vung tay tát vợ một cái. Nghĩ mà buồn các bạn ạ, tôi chỉ muốn vợ có thể buồn bỏ và sống vì hiện tại, nhưng cô ấy không chịu thay đổi. Tiếp theo tôi nên làm gì để mối quan hệ của bố con họ khá hơn đây?

Mẹ chồng ép con dâu kế hoạch 5 năm sau cưới, lý do tiết lộ khiến ai cũng phẫn nộ

Mẹ chồng ép con dâu kế hoạch 5 năm sau cưới, lý do tiết lộ khiến ai cũng phẫn nộ

Vậy đấy, em kết hôn mà không chịu tìm hiểu kỹ, để rồi bây giờ khổ cũng chẳng biết kêu ai. Mẹ chồng em là người khó tính, bà luôn xét nét con dâu từng chút một. Ngày đầu về làm dâu, em bị gọi dậy từ 5 rưỡi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Bí đỏ là "siêu thực phẩm" mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Bí đỏ là "siêu thực phẩm" mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người còn mất tích

Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người còn mất tích

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập ở Nghệ An

Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập ở Nghệ An

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Phát hiện chồng ngoại tình, tiểu thư 19 tuổi hối hận vì quyết định lấy chồng sớm

Phát hiện chồng ngoại tình, tiểu thư 19 tuổi hối hận vì quyết định lấy chồng sớm

Điều đầu tiên người yêu làm khi thấy que thử thai 2 vạch là chở thẳng tôi đến bệnh viện

Điều đầu tiên người yêu làm khi thấy que thử thai 2 vạch là chở thẳng tôi đến bệnh viện

Năm 28 tuổi, cô nàng "ế" bất ngờ lấy chồng nhờ chuyến đi chùa cầu duyên

Năm 28 tuổi, cô nàng "ế" bất ngờ lấy chồng nhờ chuyến đi chùa cầu duyên

Chồng "hận thấu xương" vì vợ bỏ lại con đỏ hỏn, nhưng rồi "gục ngã" trước bức thư cuối cùng

Chồng "hận thấu xương" vì vợ bỏ lại con đỏ hỏn, nhưng rồi "gục ngã" trước bức thư cuối cùng

Thất nghiệp nửa năm mới xin được việc, ai ngờ sếp tổng lại là người này khiến tôi "méo xệch"

Thất nghiệp nửa năm mới xin được việc, ai ngờ sếp tổng lại là người này khiến tôi "méo xệch"