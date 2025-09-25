2 năm trôi qua, tôi vẫn sống độc thân và không mở lòng với ai khác. Tôi sợ rồi sẽ lại bị phản bội, hoặc ít nhất thì mối quan hệ ấy cũng sẽ mỏng manh dễ vỡ. Cho đến khi tôi gặp được Trang - đồng nghiệp mới ở công ty.

Tôi đang rất hoang mang và không biết nên làm gì tiếp theo. Trước đây, tôi đã từng qua lại với một cô gái. Quen nhau chưa được bao lâu thì tôi phát hiện người yêu mình có người khác. Không thể chấp nhận được điều này, tôi đã chia tay cô ta ngay lập tức.

2 năm trôi qua, tôi vẫn sống độc thân và không mở lòng với ai khác. Tôi sợ rồi sẽ lại bị phản bội, hoặc ít nhất thì mối quan hệ ấy cũng sẽ mỏng manh dễ vỡ. Cho đến khi tôi gặp được Trang - đồng nghiệp mới ở công ty. Trong mắt tôi, Trang là người cô gái có tính cách truyền thống. Kể từ ngày vào công ty, cô ấy luôn quan tâm đặc biệt đến tôi.

Tôi đoán Trang cũng có tình cảm với mình. Nhiều lần tôi bị ốm, cô ấy lại nấu ăn rồi gửi đồ sang tận nhà. Có lần tôi đi công tác, mẹ lại lên thành phố đi khám bệnh nhưng không thạo đường. Thế là Trang lại không quản đường xá, chở mẹ tôi đi khám bệnh cả ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi dự định một thời gian nữa, khi tình cảm chín muồi sẽ tỏ tình với Trang. Nhưng chưa kịp làm gì, tôi đã phát hiện một sự thật động trời. Hôm ấy, tôi ra khỏi phòng thì phát hiện Trang rẽ thẳng vào nhà vệ sinh nam. Thú thật tôi không muốn mình là kẻ tọc mạch, có điều trong lòng lấn cấn nên tôi đã đi theo.

Chuyện phía sau làm tôi không dám nghĩ tới. Đứng trước bồn tiểu của nam, Trang như một người đàn ông thực thụ. Đến lúc này tôi mới biết, Trang là một người chuyển giới mọi người ạ. Sợ cô ấy phát hiện, tôi vội vã bỏ ra ngoài, nhưng trong lòng lại ôm rất nhiều suy nghĩ.

Nói thật, tôi có tình cảm với Trang, thậm chí còn hy vọng sẽ có một đám cưới nếu cả hai may mắn đến được với nhau. Bây giờ chuyện thành ra thế này, tôi bống thấy mình hèn nhát hơn bao giờ hết. Về phần Trang, cô ấy vẫn luôn giấu mọi người chuyện này. Tôi đắn đo quá, có nên nói cho Trang biết chuyện mà tôi đã nhìn thấy không?

Tiểu tam đe dọa dàn cảnh tự tử, quyết đưa chị dâu tôi vào tù Không thể phủ nhận rằng, nhờ vào mối quan hệ của anh thì chị dâu tôi mới có thể có được nhiều mối làm ăn ngon như vậy. Nhưng nếu không phải chị thì cũng khó có người phụ nữ nào có thể giúp chồng dựng lên cơ nghiệp đồ sộ như chị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/choang-vang-khi-thay-ong-nghiep-i-vao-nha-ve-sinh-nam-su-that-phia-sau-khien-toi-chet-ung-742904.html