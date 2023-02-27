Cay đắng khi phát hiện bạn trai là 'chồng thật' của người khác, lý do anh ta đưa ra càng khiến tôi thêm phần đau khổ

Tâm sự 27/02/2023 02:32

Cho tới cách đây hơn 2 tháng, Trung bảo với tôi phải đi công tác, tôi yên tâm và cùng chẳng nghĩ ngợi gì. Chuyến đó anh đi gần 2 tuần mới xuống.

Tôi yêu Trung từ hồi học năm 3 đại học, anh hơn tôi một tuổi, đang học năm cuối đại học Sư phạm.  Hai đứa đều ở quê ra, Trung ở Bắc Ninh còn tôi ở Điện Biên. Khi yêu nhau, quả thực hai đứa cũng có chút lăn tăn vì nhà xa xôi, nhưng Trung cứ an ủi tôi bảo đừng lo, xa mấy miễn yêu nhau thì sẽ vượt qua được hết, tôi nghe anh nói vậy nên cũng yên tâm phần nào.

Gia đình tôi cũng có điều kiện nên hằng tháng cũng gửi cho tôi số tiền kha khá, cộng thêm tiền của Trung nữa, chúng tôi sống khá đầy đủ.

Trung ra trường trước tôi, anh xin vào làm trong một công ty truyền thông, tuy thu nhập không đáng bao nhiêu nhưng cũng khiến tôi thấy yên tâm.

Trung cũng đưa tôi về nhà anh mấy lần, thấy mọi người cũng dễ tính, vui vẻ, không có ý cấm cản gì, tôi càng yên tâm vào tình yêu của mình.

Cho tới cách đây hơn 2 tháng, Trung bảo với tôi phải đi công tác, tôi yên tâm và cùng chẳng nghĩ ngợi gì. Chuyến đó anh đi gần 2 tuần mới xuống.

 

Cay đắng khi phát hiện bạn trai là 'chồng thật' của người khác, lý do anh ta đưa ra càng khiến tôi thêm phần đau khổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ sau lần đó, cuối tuần nào anh cũng về quê, tôi hỏi thì Trung nói mẹ ốm nên phải về. Tôi không ngờ được, những lần viện cớ này nọ là Trung về quê lấy vợ. Gia đình Trung đã xin được việc cho anh ở quê, chỉ chờ ngày gọi là anh về mà thôi.

Sau đó không lâu, Trung nói với tôi ở đây chật vật quá, anh phải về quê làm việc. Tôi sốc nặng, khóc lóc níu kéo, thậm chí tôi còn nói chờ tôi ra trường sẽ theo anh về.  Có ai ngờ, lúc này Trung mới thú nhận: “Anh có vợ ở quê rồi. Bọn anh cũng mới cưới được gần tháng nay thôi. Gia đình anh không chê trách gì em cả nhưng quê quán chúng ta quá xa nhau. Bố mẹ anh thì già, lại chỉ có mình anh nên muốn anh về gần nhà làm việc. Anh không thể ở trên này được nữa. Em hãy tìm người khác hợp với mình hơn. Chúc em hạnh phúc”.

Tôi nghe mà ngất đi vì sốc...

Cay đắng khi phát hiện bạn trai là 'chồng thật' của người khác, lý do anh ta đưa ra càng khiến tôi thêm phần đau khổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trung dọn đi rồi, căn nhà trống rỗng chỉ còn tôi với nỗi đau phản bội không biết bày bỏ cùng ai. Thật sự không ngờ, có ngày tôi lại phải đối mặt với nỗi đau cùng cực này. Mấy ngày nay, tôi sống mà như đã chết, càng nghĩ càng thấy đau đớn, xót xa..

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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