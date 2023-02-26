Dẫn bạn gái về ra mắt, mẹ tôi ngay lập tức phát điên đòi chấm dứt tình cảm giữa đôi bên chỉ vì điều này

Tâm sự 26/02/2023 20:34

Nhưng rồi tình cảm của chúng tôi vấp phải sự phản đối quyết liệt của bố mẹ. Nhất là mẹ, ngày tôi đưa Hân về, mẹ tôi đã mắng chửi cô ấy không tiếc lời, thậm chí còn gọi Hân là phù thủy.

Tôi năm nay 28 tuổi, khá thành đạt so với bạn bè cũng trang lứa khi có một vị trí tốt trong một công ty giải trí lớn.

Nhà tôi có 3 anh chị em, tôi là út, anh chị tôi đều đã xây dựng gia đình, tôi cũng không còn trẻ, hơn nữa đủ điều kiện để xây dựng gia đình nên bố mẹ tôi đốc thúc suốt. Mẹ luôn lấy áp lực tuổi tác để ép tôi lấy vợ, thú thực tôi cũng muốn có tổ ấm của mình, nhưng phần vì bận rộn, phần vì không có ai phù hợp nên cũng mãi chưa có ai.

Hơn nữa, tôi có điều rất khó chia sẻ. Tôi còn trẻ, yêu chưa nhiều, nhưng tôi chỉ có cảm xúc với phụ nữ hơn tuổi, thậm chí hơn cả chục tuổi. Tất cả bắt nguồn từ chuyện xảy ra cách đây hơn 1 năm, khi tôi qua lại với một đồng nghiệp nữ góa chồng, chị hơn tôi 7 tuổi.

Không hiểu vì lý do gì, tôi luôn thấy những người phụ nữ già dặn ấy có sức cuốn hút vô cùng mạnh mẽ, ma mị khiến tôi say mê không có cách nào dứt được ra. Ở bên họ, tôi luôn tìm thấy khao khát cháy bỏng được yêu thương mà khi ở bên những cô gái trẻ, tôi không tài nào có được.

 

Dẫn bạn gái về ra mắt, mẹ tôi ngay lập tức phát điên đòi chấm dứt tình cảm giữa đôi bên chỉ vì điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi khi tôi gặp Hân, một phụ nữ có quá khứ, Hân hơn tôi 6 tuổi, cô ấy đã từng ly hôn, có một cậu con trai nhỏ.

Tôi yêu Hân và muốn bao bọc cho cô ấy, phải mất rất nhiều thời gian tôi mới chiếm được lòng tin yêu của Hân. Với một người từng thất bại như Hân, lòng tự trọng và đề phòng trong lòng cô ấy lớn lắm, tôi phải dùng cả sự chân thành của mình để thuyết phục mới nhận được cái gật đầu của Hân.

Dẫn bạn gái về ra mắt, mẹ tôi ngay lập tức phát điên đòi chấm dứt tình cảm giữa đôi bên chỉ vì điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi tình cảm của chúng tôi vấp phải sự phản đối quyết liệt của bố mẹ. Nhất là mẹ, ngày tôi đưa Hân về, mẹ tôi đã mắng chửi cô ấy không tiếc lời, thậm chí còn gọi Hân là phù thủy. Hân vì quá bàng hoàng, đau đớn nên đã nói chia tay với tôi ngay sau đó.

Tôi buồn vô cùng nhưng không có cách nào để thay đổi được mẹ. Tôi cũng không hiểu được mình, khi mà có bao nhiêu cô gái trẻ vây quanh, tôi chỉ yêu những người phụ nữ hơn tuổi và từng trải. Liệu có khi nào, chính tình yêu của tôi đã làm hại Hân, khiến cô ấy một lần nữa phải đau lòng rơi nước mắt... Tôi phải làm gì bây giờ đây?

Tặc lưỡi qua đêm cùng anh đồng nghiệp chồng, ân ái nồng cháy mãi đến sáng, tôi hoảng loạn nhận ra điều này

Tặc lưỡi qua đêm cùng anh đồng nghiệp chồng, ân ái nồng cháy mãi đến sáng, tôi hoảng loạn nhận ra điều này

Nhưng thật không ngờ, khi Minh và tôi về đến phòng khách sạn, Minh bất ngờ ôm chầm lấy tôi, tôi càng giãy ra, Minh càng ôm siết.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường