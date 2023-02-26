Dẫn bạn gái về ra mắt, mẹ tôi ngay lập tức phát điên đòi chấm dứt tình cảm giữa đôi bên chỉ vì điều này

Nhưng rồi tình cảm của chúng tôi vấp phải sự phản đối quyết liệt của bố mẹ. Nhất là mẹ, ngày tôi đưa Hân về, mẹ tôi đã mắng chửi cô ấy không tiếc lời, thậm chí còn gọi Hân là phù thủy.

Tôi năm nay 28 tuổi, khá thành đạt so với bạn bè cũng trang lứa khi có một vị trí tốt trong một công ty giải trí lớn. Nhà tôi có 3 anh chị em, tôi là út, anh chị tôi đều đã xây dựng gia đình, tôi cũng không còn trẻ, hơn nữa đủ điều kiện để xây dựng gia đình nên bố mẹ tôi đốc thúc suốt. Mẹ luôn lấy áp lực tuổi tác để ép tôi lấy vợ, thú thực tôi cũng muốn có tổ ấm của mình, nhưng phần vì bận rộn, phần vì không có ai phù hợp nên cũng mãi chưa có ai.

Hơn nữa, tôi có điều rất khó chia sẻ. Tôi còn trẻ, yêu chưa nhiều, nhưng tôi chỉ có cảm xúc với phụ nữ hơn tuổi, thậm chí hơn cả chục tuổi. Tất cả bắt nguồn từ chuyện xảy ra cách đây hơn 1 năm, khi tôi qua lại với một đồng nghiệp nữ góa chồng, chị hơn tôi 7 tuổi. Không hiểu vì lý do gì, tôi luôn thấy những người phụ nữ già dặn ấy có sức cuốn hút vô cùng mạnh mẽ, ma mị khiến tôi say mê không có cách nào dứt được ra. Ở bên họ, tôi luôn tìm thấy khao khát cháy bỏng được yêu thương mà khi ở bên những cô gái trẻ, tôi không tài nào có được.

Ảnh minh họa: Internet Thế rồi khi tôi gặp Hân, một phụ nữ có quá khứ, Hân hơn tôi 6 tuổi, cô ấy đã từng ly hôn, có một cậu con trai nhỏ. Tôi yêu Hân và muốn bao bọc cho cô ấy, phải mất rất nhiều thời gian tôi mới chiếm được lòng tin yêu của Hân. Với một người từng thất bại như Hân, lòng tự trọng và đề phòng trong lòng cô ấy lớn lắm, tôi phải dùng cả sự chân thành của mình để thuyết phục mới nhận được cái gật đầu của Hân. Ảnh minh họa: Internet Nhưng rồi tình cảm của chúng tôi vấp phải sự phản đối quyết liệt của bố mẹ. Nhất là mẹ, ngày tôi đưa Hân về, mẹ tôi đã mắng chửi cô ấy không tiếc lời, thậm chí còn gọi Hân là phù thủy. Hân vì quá bàng hoàng, đau đớn nên đã nói chia tay với tôi ngay sau đó. Tôi buồn vô cùng nhưng không có cách nào để thay đổi được mẹ. Tôi cũng không hiểu được mình, khi mà có bao nhiêu cô gái trẻ vây quanh, tôi chỉ yêu những người phụ nữ hơn tuổi và từng trải. Liệu có khi nào, chính tình yêu của tôi đã làm hại Hân, khiến cô ấy một lần nữa phải đau lòng rơi nước mắt... Tôi phải làm gì bây giờ đây?

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