Tôi hiện đang là nhân viên văn phòng trong một công ty xuất nhập khẩu, còn chồng là kế toán trong công ty xây dựng. Cuộc sống của vợ chồng tôi khá êm đềm, kinh tế cũng không phải lo lắng nhiều.

Đợt vừa rồi cơ quan anh có tổ chức cho nhận viên đi du lịch, có thể đưa cả vợ con đi cùng, tôi cũng đi với chồng, thực ra đây cũng không phải lần đầu tôi đi như thế.

Trong chuyến đi lần này, tôi có quen thêm Minh, đồng nghiệp của chồng, Minh nhìn khá bảnh bao, ăn nói khéo léo nên tôi thấy rất dễ gần. Tôi và Minh bằng tuổi nhau, trong lúc đi cũng hay nói, vô tình hai đứa cũng có nhiều sở thích, cách chuyện trò cũng khá hợp gu. Chồng tôi vô tư kể, ở công ty, Minh là tay sát gái hạng nhất đó.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ 2 chúng tôi mở tiệc nướng trên bãi biển, vì quên ít đồ nên tôi về lấy vì đồ để phòng tôi. Nói chung mọi người ai cũng mải vui nên không ai để ý, chồng tôi thì đang nhóm bếp nướng nên anh bảo Minh phụ tôi về khuân đồ.

Nhưng thật không ngờ, khi Minh và tôi về đến phòng khách sạn, Minh bất ngờ ôm chầm lấy tôi, tôi càng giãy ra, Minh càng ôm siết. Cuối cùng, không hiểu sao tôi mê muội thỏa hiệp với anh, tôi đáp trả lại nhiệt tình, và chúng tôi đã có một "cuộc vui" chớp nhoáng ngay sau đó.

Ảnh minh họa: Internet

Xong chuyện, tôi thẫn thần vì không hiểu nổi mình vừa gây ra chuyện gì, tôi lấy đồ và đi ra biển, không nói nổi một lời nào. Mỗi lúc bắt gặp cái nhìn của Minh là tôi lạnh cả người.

Từ hôm đó đến nay, Minh luôn tìm cách liên lạc với tôi. Tôi vừa sợ hãi và bồn chồn. Tôi ân hận lắm, chỉ vì một phút bốc đồng, nông nổi, bây giờ nhỡ mà chồng tôi biết, chúng tôi ra tòa là cái chắc. Tôi nên làm gì bây giờ, xin hãy cho tôi lời khuyên với?