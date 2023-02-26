Nửa đêm nhớ vợ về nhà, tôi cay mắt trước hình ảnh trai gái 'ân ái' nhau trong phòng tắm nhưng sự thật đằng sau đó còn kinh khủng hơn thế

7 giờ tối Dũng quyết định bỏ lại tất cả để bay về Hà Nội, anh háo hức vô cùng. Anh nghĩ nếu giờ này mình xuất hiện ở trước mặt chắc vợ sẽ nhảy câng lên hạnh phúc và ôm chầm lấy chồng rồi họ sẽ lại hòa mình vào nhau.
- Vui mừng vì con dâu báo tin sắp về quê, tôi vội vàng đi chuẩn bị nhiều món ăn ngon nhưng vừa nhìn thấy thứ này trên bàn con đã đùng đùng bỏ chạy
- Chê bai vợ thấp hèn nên quyết định ly hôn, nửa đêm nhìn khung cảnh trong phòng bố mẹ, tôi vội vàng nhận ra sự thật phũ phàng
Ngày Dũng và Thùy yêu nhau mọi người đều rất mừng vì ai cũng biết cả hai đã tổn thương quá nhiều trong tình yêu cũ. Họ đều là những người nặng tình nên kết duyên sẽ rất hợp.
Yêu Thùy, Dũng luôn tự nhủ sẽ luôn đối xử tốt với cô ấy. Anh không muốn phải mất thời gian tìm hiểu thêm 1 ai nữa, chính vì vậy Dũng đã nỗ lực rất nhiều để có thể mang lại hạnh phúc và cuộc sống đủ đầy cho người con gái ấy. Căn hộ chung cư mà anh mới mua, đều thiết kế theo ý thích của Thùy, tất cả mọi đồ đạc trong nhà đều là đồ đôi hết.
Đám cưới lãng mạn của họ điễn ra sau hơn 1 năm yêu đương, nhìn Thùy và Dũng đều rạng ngời hạnh phúc. Thùy tin tưởng đây chính là định mệnh của cuộc đời mình. Mỗi tối họ cùng nhau nấu cơm, cùng nhau xem phim cùng nhau giặt đồ. Cuộc sống của cả hai đều vô cùng hạnh phúc, cưới nhau được nửa năm thì họ có con. Dũng hạnh phúc và tự hào về vợ vô cùng.
Anh yêu chiều vợ như công chúa, thời gian đầu Thùy rất hạnh phúc. Nhưng năm này qua năm khác gia đình cứ êm đềm mãi, cô được chồng quá yêu nên cô cảm thấy mình cần thứ gì đó mới lạ. Và rồi Thùy đã sa ngã, cái việc mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.
Cô biết mình làm vậy là xấu xa là quá đáng nhưng chẳng hiểu sao Thùy lại không thoát ra được mối tình vụng trộm mà cô đã lỡ say nắng ấy. Dạo gần đây Dũng bận rộn, anh có mấy dự án mới phải hoàn thành nếu là trước đây Thùy sẽ thấy buồn và trống trải nhưng giờ cô càng vui vì có nhiều thời gian cho người tình.
Nhiều lúc nhâm nhi ly rượu ngẫm nghĩ về tất cả, Thùy thấy mình thật bỉ ổi, nhưng chẳng hiểu sao chuyện ngoại tình lại có ma lực hấp dẫn khủng khiếp khiến cô không tài nào thoát ra nổi.
Những ngày đi công tác là những ngày Dũng nhớ vợ con vô cùng, đêm nào đi làm về anh cũng lôi ảnh gia đình ra ngắm. Có lúc anh còn hôn lên màn hình rồi tủm tỉm cười 1 mình nữa. Bao năm rồi anh vẫn yêu người phụ nữ ấy hết lòng, anh yêu con và tự hào về gia đình vô cùng.
Trời Tây Nguyên tối nào cũng buồn khiến Dũng càng nhớ nhà hơn, nỗi buồn cứ len lỏi khiến lòng anh chùng xuống. 7 giờ tối Dũng quyết định bỏ lại tất cả để bay về Hà Nội, anh háo hức vô cùng. Anh nghĩ nếu giờ này mình xuất hiện ở trước mặt chắc vợ sẽ nhảy câng lên hạnh phúc và ôm chầm lấy chồng rồi họ sẽ lại hòa mình vào nhau.
Dũng đỏ mặt khi nghĩ đến những hành động đen tối. 11 giờ đêm anh về tới Hà Nội, cơn gió lạnh khiến anh xuýt xoa. Về tới nhà sợ vợ con thức giấc nên Dũng cởi dày rất nhẹ nhàng, thấy đèn điện nhà tắm sáng anh tủm tỉm định hù vợ. Nhưng qua tấm kính mờ mờ của cánh cửa Dũng chết sững khi nhận ra bóng dáng hai người ở trong.
Lúc này tay chân anh bủn rủn, dụi mắt mấy lần vì sợ mình đang nhìn nhầm. Nhưng là sự thật, đầu óc Dũng lảo đảo: “Không thể nào, sao cô ấy lại có thể làm điều đó với mình được . Vợ mình đang ngoại tình ư?”.
Dũng tức tối, đau đớn lấy hết chút can đảm còn lại anh đẩy cửa xông vào để rồi chết sững khi thấy trước mặt mình là cảnh vợ và người anh kết nghĩa mà anh xem như ruột thịt đang quằn quại bên nhau. Họ trần truồng như nhộng hôn nhau quên trời quên đất, vừa thấy Dũng cả hai đều ú ớ thốt không nên lời. Dũng đứng trơ ra, mọi chuyện quá sức tưởng tượng của anh. Vợ ngoại tình đã kinh khủng, nhưng ngoại tình với anh trai kết nghĩa thì càng kinh tởm hơn.
Dũng cho gã anh khốn nạn kia 1 trận tơi bời rồi nhìn vợ với ánh mặt đỏ ngầu:
- Cút, cút ra khỏi nhà tôi, loại đàn bà như cô… Tôi khinh, cô khiến tôi thấy ghê tởm. Tôi đã làm gì sai để cô phải phản bội tôi hả, yêu và cung phụng cô như vậy mà cô thấy còn chưa đủ sao. Con đĩ… 2 người còn không bằng loài súc sinh. Cút ngay.
Dũng thốt những lời nói khó nghe nhất mà chính anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra với vợ. Mặc kệ Thùy và gã anh trai khốn nạn đó van xin, gần 1 giờ sáng Dũng tống khứ họ ra khỏi nhà:
- Đời này cô sẽ phải ân hận, tôi sẽ không cho cô được gặp lại con đâu. Tôi không muốn nó tiếp xúc với người mẹ dơ bẩn như cô.
- Anh à, hãy nghe em nói đã.
- Biến.
Cũng may hôm đó con anh về nội chơi, Dũng ngồi bần thần giữa nhà, anh vừa khóc vừa cười nốc cạn chai rượu. Anh không nghĩ với sự hi sinh và những điều mình đã làm lại nhận được kết quả khủng khiếp thế này. Vậy là gia đình anh đã tan nát thực sự, thế mới nói ngoại tình luôn là nguồn gốc của mọi sự đau khổ và đổ vỡ. Những ai đang có gia đình xin hãy trân trọng, vì nếu 1 khi bạn đã dẫm đạp lên thứ tình cảm của đối phương quay lưng với họ thì cũng chính là khi bạn đánh mất tất cả.