Vui mừng vì con dâu báo tin sắp về quê, tôi vội vàng đi chuẩn bị nhiều món ăn ngon nhưng vừa nhìn thấy thứ này trên bàn con đã đùng đùng bỏ chạy

Rồi cũng đến ngày con trai đưa bạn gái về ra mắt. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng con dâu tương lai hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên lắm. Vừa về là con đã tíu tít làm quen với cả nhà và cùng vào bếp. Tôi ưng ngay từ lần đầu tiên gặp.

Ngày con trai nói có bạn gái trên thành phố và nghiêm túc tính đến chuyện trăm năm, 2 vợ chồng tôi đều lo lắng. Tôi phải hỏi đi hỏi lại con trai đã suy nghĩ kỹ chưa. Bởi nhà tôi ở quê, gia đình chẳng giàu có gì. Bạn gái nó ở thành phố, nghe nói còn con nhà giàu nữa. Nhưng con trai cứ khẳng định, tất cả những điều đó không quan trọng bằng tình cảm 2 đứa chân thành dành cho nhau.

Được cái, mẹ chồng con dâu cũng khá hợp nhau. Mỗi lần về quê, con toàn thích ăn các món tôi nấu. Mà nào tôi có biết nấu món gì cao sang đâu, chỉ toàn canh chua cá, canh cua nấu rau, canh riêu cua và các món dưa chua, cà muối, cá kho… Đây là những món tôi nấu mà con dâu rất thích ăn nên những ngày nó về quê tôi cho ăn thỏa thích. Con dâu cũng mang nhiều thực phẩm về làm bánh pizza, các loại bánh ngọt, bánh sukem…cho bố mẹ và em chồng ăn.

Sau đám cưới, các con ở trên thành phố. Ông bà thông gia cũng cho các con tiền mua căn chung cư nhỏ. Còn chúng tôi chẳng có nhiều, chỉ cho các con được 35 triệu mua bộ bàn ghế. Vì điều này mà tôi ngại với con dâu lắm, sợ nó khinh thường nhà nội. Thế nhưng con dâu vẫn bảo, sống cốt ở tấm lòng, nhà ngoại có điều kiện hơn thì vun vén cho các con nhiều là điều đương nhiên. Nhà nội dù không có cũng cho quà ưng ý như này là con quá trân trọng biết ơn rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Nói chung tôi hài lòng về con dâu mọi mặt. Chỉ mỗi việc tôi muốn nó sớm bầu bí để sinh cho đứa cháu nội song lại chẳng dám nói. Vài lần tôi ý tứ các con sinh thì chúng toàn bảo: “Vạn sự tùy duyên, lúc nào có bầu thì có, tụi con không mong không cầu”. Biết chúng mải tập trung cho sự nghiệp và lo kinh tế ổn định nên dù cưới đã hơn năm chưa được đón nhận tin vui, tôi vẫn không dám hối thúc.

Từ sau Tết vừa rồi về, đến nay đã hơn tháng mà chưa thấy 2 con thu xếp về quê chơi như mọi lần nên ông nhà tôi sốt ruột. Gọi điện lên thì con dâu vẫn bảo 2 đứa khỏe mạnh, chỉ là công ty ra Tết nhiều việc nên bận không về được.

Tới đầu tuần vừa rồi, con dâu gọi điện bảo cuối tuần chúng sẽ về. Biết vậy nên sáng ấy dậy sớm tôi đi chợ mua đồ tươi ngon nhất rồi vào bếp chuẩn bị mâm cơm với toàn các món chúng thích ăn. Nào thì cá kho, thịt rang cháy cạnh, canh riêu cua… Hì hục cả buổi sáng vừa xong cũng là lúc các con gọi ra bến xe đón.

Vào nhà, con dâu chẳng hồ hởi chào hỏi như mọi ngày mà lộ rõ vẻ xanh xao mệt mỏi, nói như hụt hơi. Tưởng con đi đường say xe nên tôi bảo vào nằm nghỉ một lúc. Sau đó tôi bê mâm cơm trưa ra và cả nhà bắt đầu ngồi vào ăn.

Cứ nghĩ con dâu sẽ hào hứng với mâm cơm mẹ chồng chuẩn bị mà ngờ đâu vừa ngồi xuống mâm, nhìn thấy bát canh riêu cua là đã cau mặt, đùng đùng chạy ra khỏi nhà ra tận góc vườn nôn thốc nôn tháo. Đã vậy con trai cũng bỗng dưng vô cớ trách mẹ: “Sao nay mẹ lại nấu loại canh này thế”.

Nói xong nó còn chạy theo vợ ra vườn. Chứng kiến cảnh cả hai con phản ứng dữ dội mà ban đầu tôi sững sờ chẳng hiểu gì. Lúc sau con dâu mới nói con phản ứng với món ăn dữ như vậy vì đang ốm nghén, và không hiểu sao trước thích ăn canh riêu cua giờ nhìn thấy lại sợ loại canh này nhất. Con nghén nặng đến mức hầu như không ăn được gì hàng ngày.

Khỏi phải nói cả nhà tôi vui mừng như thế nào. Con bảo thai đã gần 2 tháng rồi, nay về mới cho cả nhà biết vì muốn mọi người bất ngờ. Cả nhà tôi vui mừng lắm vì sắp có cháu bế. Nhưng tôi thương con dâu ốm nghén quá. Tôi cũng lo tình trạng nghén không ăn được có ảnh hưởng đến thai nhi? Tôi phải làm gì giúp con dâu bớt nghén đây?

Tình trạng nghén không ăn được của mẹ bầu có ảnh hưởng đến thai nhi?

Chế độ ăn uống của thai phụ đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của em bé trong bụng. Tình trạng ốm nghén là bình thường trong thai kỳ nhưng nghén ăn vào là nôn, nghén nặng không ăn được gì có thể gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của mẹ và bé vì sẽ bị thiếu hụt chất dinh dưỡng, dẫn tới sụt cân. Đi kèm với đó là tình trạng mất axit dạ dày do nôn ói, khiến mẹ bầu bị mất nước và mất cân bằng điện giải.

Nếu để tình trạng nghén nặng kéo dài, không có biện pháp can thiệp, chữa trị thì cả mẹ và bé có thể đối diện với nguy cơ gặp phải một số biến chứng nguy hiểm như suy dinh dưỡng, sinh non,... Vì thế khi tình trạng nôn ói xảy ra liên tục, kéo dài và không kiểm soát được thì bà bầu nên đến ngay cơ sở y tế kiểm tra tình trạng thai nghén. Các bác sĩ sẽ đưa ra chẩn đoán và phương án làm giảm tình trạng nôn nghén cho bà bầu.

Để khắc phục tình trạng ốm nghén có thể áp dụng những biện pháp sau:

- Tránh tiếp xúc với các loại thực phẩm có mùi vị nặng.

- Uống nước thường xuyên bởi tình trạng nôn ói khiến bà bầu bị mất nước. Khi uống nước nên uống từng ngụm nhỏ và uống vào giữa các bữa ăn để ngăn ngừa cảm giác buồn nôn.

- Ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi nhiều để giảm mệt mỏi, tránh căng thẳng và âu lo.

- Chia nhỏ bữa ăn trong ngày, không để dạ dày trống vì sẽ làm tăng cảm giác buồn nôn.

- Không được bỏ bữa sáng, nên ăn kết hợp với các món thanh đạm, dễ tiêu như bánh quy mặn, nước gừng, sữa chua,...

- Tránh đồ cay, thực phẩm giàu chất béo, đồ ăn khó tiêu.

- Sử dụng sản phẩm có thành phần là gừng như trà gừng, kẹo gừng,... để giảm cảm giác buồn nôn và nôn.

- Áp dụng các phương pháp xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt,... để giảm cảm giác buồn nôn.