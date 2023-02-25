Rồi chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng bị anh bỏ bẵng luôn. Chúng tôi mới cưới được nửa năm, lẽ ra đây phải là quãng thời gian chuyện đó phải "hừng hực" nhất, vậy nhưng cả tháng trời anh đều tìm lý do để trốn tránh.

Cả tháng trời nay, chồng tôi đột nhiên có những biểu hiện rất lạ thường, đầu tiên là sở thích ăn uống. Bỗng dưng anh nói không muốn ăn thịt và bữa cơm chỉ ngồi gắp rau dưa. Nếu trước đây anh mê mệt món thịt kho tàu, lần nào tôi làm anh cũng đánh bay 3 bát cơm thì bây giờ, ngay cả món này anh cũng chẳng thèm động đũa. Tôi nghĩ bụng, lâu lâu đổi vị tí cũng không sao.

Hỏi anh công ty có chuyện gì hay sức khoẻ anh có vấn đề gì không, anh đều lắc đầu bảo không cả. Tôi bỗng nảy sinh những suy nghĩ nghi ngờ trong đầu. Hay là, anh "tòm tem" bên ngoài nên về chán vợ?

Hôm thì anh nói bị mệt, hôm lại đau dạ dày, hôm thì anh không có hứng. Tôi có chủ động trước thì anh cũng chỉ ôm tôi như lấy lệ rồi lại quay mặt đi ngủ tiếp.

Tôi lén lút kiểm tra điện thoại anh rồi những vật dụng cá nhân. Tôi còn lén đi theo anh những lúc cuối tuần nhưng kết quả thu được là, chồng tôi chẳng hề có ả nhân tình nào. Trong đầu tôi lại hiện lên một suy nghĩ còn đáng sợ hơn: Có lẽ nào chồng tôi đồng tính?

Nhưng không phải. Anh hoàn toàn không có những biểu hiện hay cử chỉ lả lướt. Dù có đang nghi ngờ chồng nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng, anh là một người đàn ông rất tử tế và ga lăng.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, trước đây chuyện yêu của chúng tôi cũng rất nóng bỏng, thời gian gần đây anh mới đột nhiên ngủ "chay" như vậy. Dù sao tôi vẫn tin chồng mình là một gã trai "thẳng".

Ngoại tình không, vấn đề về sinh lý cũng không, vậy lý do là gì? Tôi quyết dò theo nhất cử nhất động của chồng để đi tìm sự thật. Bình thường chiều đi làm về chồng tôi hay tập thể dục trong lúc tôi cơm nước. Gần đây tôi để ý thì thấy, anh không tập thể dục mà chỉ ngồi im, bên cạnh là một chiếc đài bật tiếng nhạc gì đó.

1 tuần, 2 tuần rồi cả tháng trôi qua anh vẫn sinh hoạt bình thường nhưng lại chẳng hề động tới người tôi. Vừa lấy chồng xong mà đã bị chồng bỏ bẵng, tôi vừa tức, vừa tủi thân nên đem chuyện kể với cô em chồng rồi ngã ngửa khi biết sự thật.

Hoá ra bấy lâu nay chồng tôi đã tham gia một khoá thiền hay môn phái gì đó đại loại như thế. Người theo khoá học này sẽ thiền hàng ngày và sống thanh tinh, ăn chay ngủ cũng "chay" luôn.

Em chồng tôi nói cũng chỉ tình cờ mà biết anh tham gia khoá học đó. Cô ấy đã đưa lời khuyên nhưng chồng tôi một mực bảo chỉ là anh muốn tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Đúng là, có nằm mơ tôi cũng chẳng thể ngờ được sự thật đằng sau chuyện chồng bỗng hờ hững với mình suốt thời gian qua lại là như vậy. Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với anh, nhưng nói chuyện gì để vừa tôn trọng chồng, lại giúp chúng tôi giải thoát được cảnh vợ chồng son mà ăn chay ngủ "chay" như này bây giờ?