Bị mỉa mai vì lấy chồng nghèo, nhận được món quà cũ kỹ từ bố mẹ chồng, tôi khóc lặng không nói thành lời

Tâm sự 24/02/2023 12:15

Khi tôi lấy chồng, tôi bị họ hàng dè bỉu, còn mẹ tôi thì chỉ biết quay đi, giấu giọt nước mắt vì…tôi lấy chồng quá nghèo. Sau đám cưới, sợ tôi khổ, bố mẹ tôi không tiếc tiền mua nhà riêng cho tôi và chồng ở. Chồng tôi đi làm mới mức lương rất khá.

Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, có điều kiện kinh tế. Bố mẹ tôi là chủ một doanh nghiệp kinh doanh thiết bị đầu tư. Được bố mẹ chăm bẵm, nâng niu từ bé, tôi lớn lên mà chẳng phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Tôi với Vinh học cùng lớp đại học. Trong khi tôi là tiểu thư con nhà giàu thì anh là chàng trai nhà nghèo hiếu học.

Vì là con nhà giàu nên tôi cũng chỉ chơi với những cô cậu sinh viên gia đình khá giả khác. Chúng tôi không lo học hành mà chỉ suốt ngày rủ nhau đi du lịch, bar sàn, quán xá. Bằng những cử chỉ nhỏ, tôi biết Vinh đang yêu thầm tôi.

Qua nhóm bạn thân, tôi cặp kè với một tay chơi giàu có và trải đời. Nhưng mối tình của tôi kết thúc trong nước mắt và tờ giấy cam kết đồng ý phá thai, chấp nhận mọi biến chứng có thể xảy ra trong lần phá thai. Trong lúc tôi đau đớn, gục ngã nhất, Vinh luôn ở bên cạnh tôi, quan tâm, an ủi. Tôi yêu anh từ lúc đó.

Khi yêu anh, tôi mới biết rằng nhà anh rất nghèo. Mẹ anh gắn bó với vài xào ruộng còn bố anh bị tai biến nên đã 2 năm rồi chỉ có thể đi lại và làm những việc nhẹ nhàng trong nhà. Ngôi nhà cấp 4, lụp xụp của anh làm tôi ngỡ ngàng. Anh kể rằng, vì bố mẹ nghèo nên anh vừa đi học đại học vừa đi làm, khi có tiền, anh sẽ gửi về cho bố mẹ. Khâm phục ý chí của anh, tôi quyết cưới anh làm chồng.

Khi tôi lấy chồng, tôi bị họ hàng dè bỉu, còn mẹ tôi thì chỉ biết quay đi, giấu giọt nước mắt vì…tôi lấy chồng quá nghèo. Sau đám cưới, sợ tôi khổ, bố mẹ tôi không tiếc tiền mua nhà riêng cho tôi và chồng ở. Chồng tôi đi làm mới mức lương rất khá.

Bị mỉa mai vì lấy chồng nghèo, nhận được món quà cũ kỹ từ bố mẹ chồng, tôi khóc lặng không nói thành lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng mấy chốc, tôi biết mình có thai. Bố mẹ tôi rất mừng, họ mua cả gói bảo hiểm thai kỳ ở bệnh viện lớn cũng như rất nhiều thức ăn bổ dưỡng để tôi dưỡng thai. Trong khi đó, bố mẹ chồng tôi biết vậy tuy rất vui mừng nhưng mẹ chồng tôi cũng bảo: “Bố mẹ rất mừng nhưng bố mẹ cũng chẳng có gì để cho các con cả. Con thông cảm cho bố mẹ, đừng tủi thân. Con cố gắng ăn uống, sinh hoạt điều độ để cháu bé mau lớn nhé".

Thấy mẹ chồng nói vậy, thêm họ hàng nói ra nói vào, tôi thấy rất buồn tủi. Nhiều khi tôi nghĩ, không biết tôi có sai không khi cưới một người chồng nghèo, có hoàn cảnh khó khăn như vậy.

3 hôm sau, tôi thấy có một bưu kiện gửi đến tận nhà. Trên bưu kiện có ghi tên người gửi là bố mẹ chồng tôi, còn người nhận là vợ chồng tôi. Khi mở bưu kiện ra, tôi thấy một hộp sữa bầu cũ, chắc đã hết hạn. Tôi thở dài, không biết ông bà gửi cái thứ bỏ đi này cho tôi làm gì. Tuy nhiên, chồng tôi vẫn cố mở xem bên trong chiếc hộp là cái gì.

Khi mở ra, tôi và chồng đều bất ngờ khi thấy trong hộp là những quả bóng, những chiếc xe ô tô cũ mà chồng tôi chơi từ ngày còn nhỏ. Hóa ra, bố mẹ chồng tôi vẫn còn lưu giữ những món đồ chơi đó cùng với tất cả những kỷ niệm thời thơ ấu của chồng tôi.

Chồng tôi nhìn món đồ chơi đó, rơm rơm nước mắt, anh kể rất nhiều về thời thơ ấu của anh bên những món đồ chơi mà bố mẹ anh phải tiết kiệm tiền mới mua được. Tình cảm của bố mẹ chồng đã làm tôi thực sự xúc động. Thấy chồng tôi xúc động, tôi cũng lặng lẽ lau nước mắt.

Làm lụng vất vả tích góp chưa được bao nhiêu, mẹ chồng liên tục măm me muốn lấy hết khiến tôi tức đến phát điên

Làm lụng vất vả tích góp chưa được bao nhiêu, mẹ chồng liên tục măm me muốn lấy hết khiến tôi tức đến phát điên

Sống riêng, tài chính cũng độc lập nhưng một điều lạ lùng là mẹ chồng tôi lại rất hay săm soi chuyện chi tiêu của con dâu. Mỗi lần sang thấy tôi đi chợ về hay mua thứ gì, bà đều hỏi bao nhiêu tiền rồi chê “Sao đắt thế? Kiếm được mấy đồng mà tiêu hoang vậy thì có mà ăn cám”. Tôi chẳng thích thú gì nhưng nghĩ mình sống riêng rồi, hơn nữa mẹ già rồi nên cũng kệ cho qua.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 44 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 46 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 53 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 54 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 41 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường