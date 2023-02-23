Mọi thứ đều vui vẻ duy chỉ có việc, kết hôn 1 năm mà chúng tôi vẫn chưa có gì. Ban đầu hai vợ chồng còn nói với nhau rằng mình còn trẻ và con cái là lộc của trời cho, không nên căng thẳng. Thế nhưng, khi đến năm thứ hai tin vui vẫn chưa đến, vợ tôi cảm thấy lo lắng thực sự.

Chúng tôi lấy nhau sau 1 năm hò hẹn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi gặp khá nhiều thuận lợi khi hai bên gia đình đều ủng hộ, lấy nhau xong bố mẹ tôi cũng mua cho hai đứa một căn chung cư nho nhỏ ở thành phố cho tiện làm việc.

Thế nhưng, cuộc sống của vợ chồng tôi kể từ đấy bỗng có nhiều khác biệt. Có lẽ khao khát làm mẹ khiến vợ tôi thấy áp lực nên dạo này cô ấy rất hay chán chường. Công việc của tôi thì mệt nên hai vợ chồng cũng hay xảy ra tranh cãi hơn. Mọi chuyện cứ thế căng thẳng cho đến khi mẹ tôi lên chơi với vợ chồng 1 tuần.

Cô ấy nói tôi hay là hai vợ chồng đi khám, nhưng tôi quả quyết là không cần, sớm muộn gì rồi chẳng có. Nếu giờ chúng tôi đi khám, kết quả là do cô ấy không thể mang thai thì chúng tôi sẽ ra sao? Tôi thực sự yêu vợ mình và không muốn vì chuyện con cái mà hai vợ chồng phải đôi ngả chia lìa.

Người ta thường nghi ngại về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhưng vợ tôi với mẹ tôi lại thân nhau đến lạ. Mẹ tôi quý cô ấy từ ngày tôi mới dẫn về ra mắt. Một hôm tôi thấy mẹ đang cầm tay vợ tôi nói chuyện gì đó, thấy tôi vừa bước vào thì cả hai đều giật mình. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì mà còn đùa mấy câu rồi đi ra. Có ai ngờ, sau này tôi mới bẽ bàng phát hiện bí mật động trời giữa mẹ tôi và vợ.

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Sau bao nhiêu năm cố gắng, tin vui rồi cũng đã đến với vợ chồng tôi. Mấy tháng sau đó vợ tôi có bầu trong niềm hân hoan của cả hai bên gia đình. Đây là đứa con mà chúng tôi đã mong chờ từ biết bao lâu nay. Từ ngày biết vợ có tin vui, tôi cố gắng dành mọi thời gian có thể để giúp đỡ việc nhà cũng như đưa đón vợ đi lại.

Rồi con bé cũng được sinh ra hồng hào, khỏe mạnh. Tôi thầm cảm ơn trời đã ban cho tôi người vợ và đứa con gái tuyệt với này. Con bé lại đặc biệt quấn bố, hôm nào tôi về muộn là con bé quyết không ngủ để đợi bố về. Đúng là người ta nói không sai, con gái có lẽ là người tình kiếp trước của cha.

Con bé có đôi mắt giống hệ vợ tôi, rất tròn và sáng. Càng lớn con bé càng giống mẹ và … chẳng có điểm gì giống tôi. Bạn bè đồng nghiệp vẫn hay trêu đùa tôi về sự khác nhau giữa hai bố con, nhưng tôi chỉ đáp lại những lời trêu đùa đó bằng câu trả lời: “Con bé tóc đen giống tôi đấy thôi!”.

Mọi chuyện chỉ vỡ ra khi không may, vợ và con tôi bị tai nạn giao thông khi đang trên đường từ trường về nhà. Con bé vào viện cấp cứu trong tình trạng bị mất máu nhiều, các bác sĩ yêu cầu tiếp máu gấp. Tôi đã đi xét nghiệm nhưng kết quả hai cha con lại không cùng nhóm máu.

Tôi hiểu việc hai cha con không cùng nhóm máu là hết sức bình thường nhưng cộng với không có nét nào của hai cha con giống nhau khiến tôi có chút nghi ngờ. Theo linh tính mách bảo, tôi âm thầm mang mẫu tóc của con bé đi xét nghiệm AND để rồi choáng váng khi nhận được kết quả rằng tôi và con gái mình không cùng huyết thống.

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Tất cả đều tối sầm lại. Đứa con gái đáng yêu ngày ngày vẫn quấn quýt bên tôi và người vợ vẫn đầu gối tay ấp với tôi bao năm qua, tất cả, chỉ là sự lừa dối sao. Tôi không tin, thực sự không muốn tin. Nhưng đó chưa phải là những gì kinh khủng nhất.

Tôi để lại tờ kết quả trong ngăn kéo phòng ngủ rồi báo vợ mình phải đi công tác hai hôm. Ngày hôm sau, vợ tôi có lẽ đã biết chuyện và nói với mẹ tôi. Mẹ tôi gọi điện cho tôi và nói có chuyện cần gặp tôi, không muốn nói qua điện thoại. Những gì mẹ tôi nói sau đấy khiến tôi thực sự bàng hoàng.

Mẹ tôi nói hồi bé tôi bị quai bị và biến chứng khiến tôi bị vô sinh. Vợ tôi cũng đã biết điều đấy và cay đắng hơn, chính mẹ tôi là người khuyên cô ấy đi kiếm một đứa con. Mẹ tôi nói, đó là điều vợ tôi không hề muốn, vì mong hai vợ chồng có thể sống hạnh phúc với nhau nên bà đã phải thuyết phục rất lâu vợ tôi mới đồng ý.

Tôi như chết đứng khi nghe được toàn bộ câu chuyện. Tôi sẽ phải đối mặt với vợ ra sao khi ngày mai trở về nhà đây?