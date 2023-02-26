Dắt bạn gái đi tiệc công ty, tình cờ gặp lại tình cũ của em, lời nói của anh ta ngay sau đó khiến tôi hãi hùng với quá khứ 'cực chiến' của người yêu mình

Tâm sự 26/02/2023 20:55

Sau hôm gặp gỡ đó, cậu bạn đã nói cho tôi một bí mật kinh hoàng, Trinh từng là người yêu cũ của bạn cậu ấy, hai người đã từng sống chung nhau 2 năm đầu đại học, sau đó chia tay.

Tôi năm nay 30 tuổi, quê ở Đà Nẵng nhưng ra Hà Nội học tập và lập nghiệp hơn chục năm nay. Trinh là người yêu tôi, em 27 tuổi, chúng tôi yêu và đã sống chung với nhau hơn 1 năm nay, cũng xác định sang năm làm đám cưới.

Khi đến với tôi, Trinh cũng là người không còn con gái nhưng tôi không quan tâm, bởi lẽ em cũng không còn ít tuổi, việc yêu và có quan hệ với người  khác cũng là điều dễ hiểu. Bản thân tôi cũng thế, tôi cũng từng yêu và vượt rào với cô gái khác.

Trinh là người khá từng trải, cô ấy khôn khéo trong đối nhân xử thế, thu vén cuộc sống gia đình tốt, nấu ăn ngon... nói chung tôi cảm thấy cô ấy rất có kinh nghiệm sống, điều này khiến tôi cảm thấy yên tâm và mãn nguyện.

Dắt bạn gái đi tiệc công ty, tình cờ gặp lại tình cũ của em, lời nói của anh ta ngay sau đó khiến tôi hãi hùng với quá khứ 'cực chiến' của người yêu mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện bắt dầu khi tôi đưa Trinh đi liên hoan cũng công ty, thật tình cờ đồng nghiệp của tôi có người học cùng trường, trên khóa nhưng biết Trinh, còn Trinh không biết cậu bạn tôi.

Sau hôm gặp gỡ đó, cậu bạn đã nói cho tôi một bí mật kinh hoàng, Trinh từng là người yêu cũ của bạn cậu ấy, hai người đã từng sống chung nhau 2 năm đầu đại học, sau đó chia tay. Cậu ấy nghe nói, Trinh yêu người khác và cũng sống chung với người đàn ông đó trước khi chia tay và yêu tôi.

Tôi nghe mà sốc nặng, không ngờ người yêu mình lại có quá khứ "dữ dội" như vậy... Thảo nào, cô ấy có vẻ kinh nghiệm đến như vậy.

Dắt bạn gái đi tiệc công ty, tình cờ gặp lại tình cũ của em, lời nói của anh ta ngay sau đó khiến tôi hãi hùng với quá khứ 'cực chiến' của người yêu mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chưa nói chuyện lại với Trinh, nhưng tôi nghĩ cậu bạn tôi nói đúng. Tôi nghĩ thấy chán quá, biết rằng ai cũng có quá khứ, nhưng việc sống chung hết người này đến người khác thì chứng tỏ lối sống và nhân cách của cô ấy có vấn đề. Tôi cảm thấy hoang mang cực độ về bạn gái mình. Cô ấy còn quá trẻ để như vậy và tôi cảm giác cô ấy sống buông thả quá. Bỗng dưng tôi thấy cuộc tình của mình và cô ấy cũng chỉ là một trong số những thứ vô giá trị mà cô ấy đã từng đi qua.

Tôi bắt đầu thấy lung lay khi nghĩ đến đám cưới. Liệu lấy về cô ấy có chung thủy với tôi không, càng nghĩ tôi càng thấy hoang mang...

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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