Rụng rời khi phát hiện chồng sắp cưới lên giường với tình cũ, câu nói tiếp theo của anh ta càng khiến tôi thêm đau khổ

Tâm sự 26/02/2023 20:14

Vậy mà cách ngày cưới nửa tháng, tôi phát hiện anh qua đêm với người phụ nữ, tin nhắn còn lưu lại trong điện thoại đã tố cáo sự phản bội của anh.

Tôi đồng ý cưới Huy chỉ sau hơn 2 tháng qua lại, tìm hiểu. Anh gần 30 tuổi, mẹ đã già và bố anh đang ốm nặng. Tôi thừa hiểu anh cưới tôi cũng chỉ vì áp lực gia đình, nhưng tôi vẫn đồng ý, vì bản thân tôi có tình cảm với Huy. Tôi cũng từng trải qua một cuộc tình đổ vỡ, thú thực, tôi muốn có một gia đình ổn định.

Người yêu cũ của anh là một người phụ nữ đã từng ly hôn, đây chính là lý do gia đình anh không chấp nhận.

Anh là người hiền lành, nặng tình, có lẽ cũng chính vì đức tính này nên anh mới không dứt được người phụ nữ kia. Đàn bà từng trải có sức hút ma mị, dính vào rồi sẽ rất khó để có thể thoát ra.

Tôi nghe chuyện về người phụ nữ đó qua lời kể của chị gái anh. Thấy bảo cô ta thực ra không yêu anh nhiều, mà chỉ lợi dụng la chủ yếu. Yêu nhau hơn 2 năm, anh sắm sửa cho chị ta bao nhiêu thứ, từ tivi, bếp ga, tủ lạnh đến xe máy, còn thuê nhà cho chị ta ở, trong khi hoàn cảnh nhà anh cũng chưa phải quá dư dả.

 

Rụng rời khi phát hiện chồng sắp cưới lên giường với tình cũ, câu nói tiếp theo của anh ta càng khiến tôi thêm đau khổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chỉ mong cưới nhau về, dần dần anh sẽ dứt được chị ta ra và hiểu được tình cảm chân thành của tôi, cũng như nhận thức được trách nhiệm với gia đình.

 Tôi muốn thử dùng trái tim mình để làm anh rung động. Vì thế, bỏ qua mọi lời khuyên can, bỏ qua sự cảnh báo từ mọi người rằng người đàn bà đó khó để anh đi, tôi vẫn bên anh.

Vậy mà cách ngày cưới nửa tháng, tôi phát hiện anh qua đêm với người phụ nữ, tin nhắn còn lưu lại trong điện thoại đã tố cáo sự phản bội của anh.

Rụng rời khi phát hiện chồng sắp cưới lên giường với tình cũ, câu nói tiếp theo của anh ta càng khiến tôi thêm đau khổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi gần như phát điên. Anh nói anh định gặp lần cuối rồi sẽ không bao giờ qua lại nữa. Nhưng tôi không tin được, có gì đảm  bảo sau khi kết hôn rồi, anh sẽ không ngoại tình với chị ta. Tôi xót xa và hoang mang lắm, tôi nên làm gì bây giờ đây.

Tặc lưỡi qua đêm cùng anh đồng nghiệp chồng, ân ái nồng cháy mãi đến sáng, tôi hoảng loạn nhận ra điều này

Tặc lưỡi qua đêm cùng anh đồng nghiệp chồng, ân ái nồng cháy mãi đến sáng, tôi hoảng loạn nhận ra điều này

Nhưng thật không ngờ, khi Minh và tôi về đến phòng khách sạn, Minh bất ngờ ôm chầm lấy tôi, tôi càng giãy ra, Minh càng ôm siết.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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